올리브영, 美 매장 7곳 확대하며 'K 재고·물류' 기술 이식

물류 출고량 43%·결제 속도 52% 개선

美 재고관리 시스템 적용…점포 확대 뒷받침

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ올리브영이 국내에서 축적한 물류·재고관리 기술력을 미국 시장에 접목하며 현지 사업 확대에 속도를 내고 있다. K뷰티 상품 경쟁력에 자체 개발한 재고관리·온라인 판매 시스템을 결합해 미국 매장 확대에 따른 운영 부담을 줄이겠다는 전략이다.

올리브영은 국내에서 물류 주문 배분 시스템을 개선해 최대 일 출고량을 43.5% 늘린 데 이어 미국 매장에는 자체 개발한 재고관리 시스템을 도입했다. 내년 상반기까지 미국 직영점을 7곳으로 확대할 계획인 만큼 매장별 재고와 주문을 효율적으로 관리할 수 있는 기술 인프라 구축이 주요 과제로 떠올랐다.

9일 올리브영 공식 테크블로그와 오는 19일 개최되는 첫 기술 컨퍼런스 '디파인 옴니(define)'의 발표 자료를 종합하면 올리브영은 국내에서 검증한 유통 운영 역량을 기반으로 미국 전용 온라인몰과 매장 관리 시스템을 구축하고 있다. 현지 직영점을 내년 상반기까지 7곳으로 확대하는 가운데 이를 뒷받침할 자체 기술 인프라 확보에도 힘을 싣는 모습이다.

◆ 美 매장 재고관리 시스템 구축…현지 운영 효율화

먼저 올리브영은 미국 매장의 효율적인 운영을 위해 자체 재고관리 시스템을 도입하고 있다. 지난 9월 공개된 테크블로그에 따르면 올리브영은 미국 로스앤젤레스(LA) 현지 매장에서 휴대용 단말기(PDA)를 활용해 상품 재고를 확인하고 관리하는 시스템을 개발했다.

미국 캘리포니아주 패서디나에 위치한 올리브영 미국 1호점 전경. [사진=김정인 기자]

기존에는 현지 매장 직원들이 재고를 조사할 때 활용할 수 있는 도구가 부족해 업무를 체계적으로 관리하는 데 어려움이 있었다. 이에 올리브영은 상품별 실제 재고와 전산상 수량을 비교하고 차이가 발생하면 이를 반영할 수 있도록 시스템을 개선했다.

현지 매장에서도 활용도가 높아지고 있다. 올리브영은 지난 8월 13일부터 9월 1일까지 미국 2개 매장에서 새 시스템을 활용해 401개 상품의 재고를 조사했다. 같은 기간 발생한 재고 조정 37건 가운데 약 92%가 해당 시스템을 통해 처리됐다. 매장별로 재고관리 업무를 표준화해 점포가 늘어나더라도 효율적으로 운영할 수 있는 기반을 마련한 것이다.

온라인 판매를 위한 기술 인프라도 별도로 구축했다. 지난 5월 선보인 미국 전용 온라인몰은 기존 글로벌 역직구몰을 개편하는 대신 현지 시장에 맞춰 독립적으로 개발했다. 올리브영은 6개월 동안 20개 이상의 서비스를 구축하며 미국 현지 소비자를 대상으로 한 온라인 판매 기반을 갖췄다. 이를 통해 오프라인 매장 확대와 온라인 판매를 병행하는 현지 유통망 확장을 뒷받침하고 있다.

올리브영 개발진이 3일 만에 완성한 PDA PoC. [사진=올리브영 테크블로그]

◆ 물류센터 늘려도 주문 쏠림…시스템 개편으로 대응

올리브영은 국내에서도 물류망 확대 과정에서 운영상의 한계를 경험했다. 지난해 1월 경산센터를 온라인몰 배송에 본격 투입했지만 주문이 기존 양지센터에 집중되면서 신규 거점의 활용도가 떨어지는 문제가 발생했다. 물류센터를 추가하더라도 주문을 효율적으로 배분하지 못하면 처리 능력을 충분히 활용하기 어려운 구조였다.

이에 올리브영은 물류센터별 재고와 처리 능력, 배송 권역을 고려해 주문을 배분하는 시스템을 구축했다. 주문량이 특정 센터에 몰리면 다른 센터로 물량을 분산해 처리하는 방식이다.

테크블로그에 따르면 시스템 도입 전후인 지난해 9월과 12월 올영세일을 비교한 결과 최대 일 출고량은 43.5%, 전체 출고 물량은 34.4% 증가했다. 평균 배송 소요시간도 14시간 줄었다. 다만 해당 기간의 주문량과 물류 처리 여건에도 차이가 있는 만큼 이를 시스템 개편만의 효과로 단정하기는 어렵다.

매장 결제 체계도 손질했다. 카드 종류에 따라 승인 경로를 자동으로 선택하도록 시스템을 개편한 결과 주요 결제 처리 구간의 소요시간이 약 52% 단축됐다. 국내 점포에서 축적한 운영 경험은 미국 현지 매장이 늘어나는 과정에서도 활용할 수 있는 자산으로 꼽힌다.

◆ 美 직영점 7곳으로…기술 기반 확장 본격화

올리브영은 미국에서 직영 매장과 전용 온라인몰, 현지 유통업체 입점을 병행하며 사업을 확대하고 있다. 지난 5월 캘리포니아주 패서디나에 첫 매장을 연 데 이어 6월 LA 센추리시티에 두 번째 매장을 개점했다. 내년 상반기까지 5개 매장을 추가해 미국 직영점을 총 7곳으로 늘릴 계획이다.

CJ올리브영 미국 매장 분포 지도. [사진=CJ올리브영]

오프라인 거점이 늘어날수록 재고 배분과 주문 처리, 매장 운영의 복잡성도 커진다. 매장별로 인력과 관리 업무를 늘리는 대신 공통 시스템을 활용해 운영 효율을 높이는 것이 해외 사업 확장의 주요 과제로 꼽힌다.

올리브영은 오는 19일 첫 기술 콘퍼런스 '디파인 옴니(define)'에서 미국 전용 플랫폼 구축 과정과 온라인몰·매장·글로벌 상품정보 통합 사례 등을 공개할 예정이다. 물류센터와 도심형 물류거점(MFC), 매장을 연결해 주문별 출고처를 최적화하는 기술도 소개한다.

kji01@newspim.com