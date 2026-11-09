루멘스바이오스, 임시주총서 무상감자·상근감사 승인

AI 핵심 요약beta
- 루멘스바이오스가 9일 임시주총에서 무상감자와 상근감사 선임을 승인했다
- 무상감자는 누적 결손금 정리와 자본구조 개선을 위한 조치다
- 최대주주 넥스턴앤롤코리아는 주식 15억원어치를 매입할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 루멘스바이오스가 경기도 용인시 본사에서 임시주주총회를 열어 무상감자와 상근감사 신규 선임 안건을 승인했다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 무상감자는 누적 결손금을 정리하고 자본구조를 개선하기 위한 조치다. 신규 선임된 류환열 감사는 한국은행과 한영회계법인 감사본부 상무이사를 거쳐 현재 다산회계법인 7본부 대표 공인회계사로 활동 중인 회계·감사 분야 전문가다.
최대주주인 넥스턴앤롤코리아는 루멘스바이오스 주식 약 15억원을 자체 보유자금으로 장내 매입할 계획을 밝혔다. 매입 예정기간은 오는 12월 17일부터 내년 1월 15일까지다. 기존 보유지분율은 27.36%다.
루멘스바이오스는 기존 LED 사업의 경쟁력을 강화하는 한편 마이크로 LED와 마이크로 RGB 등 차세대 디스플레이 분야로 사업을 확대하고 있다. 추진 중인 폴라리스우노 경영권 인수를 통해 사업 포트폴리오 다각화에도 속도를 내고 있다. 폴라리스우노 인수는 기존 디스플레이 사업을 넘어 소재 분야로 사업 영역을 확장하기 위한 전략이다.
로아앤코그룹 관계자는 "루멘스바이오스의 이번 임시주주총회는 재무구조 정비와 경영 투명성 강화를 위한 중요한 과정"이라며 "최대주주의 추가 지분 매입과 사업 포트폴리오 재편을 통해 안정적인 성장 기반을 구축하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com