[기자수첩] '집회 현장' 권리만 외치고 배려는 잊은 사람들

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 집회는 헌법이 보장하는 기본권이다. 시민 누구나 자신의 목소리를 낼 자유가 있고 이는 민주사회에서 존중받아야 한다. 그러나 집회의 자유가 타인의 일상을 함부로 침해할 권리까지 허용하는 것은 아니다.

지난 7일 오후 국민의힘이 주최한 '이재명 재판 취소 악법 강행 처리 국민 규탄 대회'를 취재하기 위해 서울 경복궁역을 찾았다. 도착했을 때 경복궁역은 이미 인산인해였다. 좁은 통로에 인파가 몰리면서 병목현상이 발생했다. 가까스로 출구를 빠져나왔지만 상황은 마찬가지였다. 집회 참가자들과 시민, 관광객들이 뒤엉켜 발걸음을 옮기기조차 어려웠다.

나병주 사회부 기자

집회장도 이미 참가자들로 가득 차 있었다. 일부는 인도까지 밀려났고 시민들이 지나갈 공간은 더욱 좁아졌다. 집회장 앞쪽으로 이동하려는 유튜버들과 이를 제지하는 참가자들 사이에서는 실랑이도 벌어졌다. 주최 측 관계자들이 연신 질서 유지를 요청했지만 혼잡은 좀처럼 가라앉지 않았다.

혼잡을 더 키운 건 일부 참가자들의 행동이었다. 좁은 통행로 한가운데서 단체로 기념사진을 찍는 모습이 곳곳에서 눈에 띄었다. 경찰이 이동을 요청했지만 이들은 "사진 하나만 찍으면 된다"며 아랑곳하지 않았다. 그 사이 시민들은 얼굴을 찡그리거나 욕설을 내뱉으며 지나갔다. 그러나 사진을 찍던 이들은 개의치 않았고 오히려 서로 촬영을 권하며 기념사진을 계속 찍었다.

같은 날 서울 여의도에서도 비슷한 광경이 펼쳐졌다. 한국노동조합총연맹이 개최한 전국노동자대회에는 주최 측 추산 3만명이 참석했다. 인근 여의도공원 일대도 참가자들로 북적였다.

이곳에서는 일부 참가자들의 흡연이 문제였다. 시민들이 오가는 인도와 여의도공원 곳곳에서 담배를 피우는 모습이 눈에 띄었다. 인근에 지정된 흡연구역이 있었지만 일부는 이를 이용하지 않았다. 대신 도로변에 삼삼오오 모여 담배를 피웠다. 주변에는 어린 자녀와 함께 공원을 찾은 시민들도 있었다. 그런데도 흡연은 계속됐다. 자신의 권리를 주장하기 위해 모인 사람들이 정작 타인을 배려하는 데는 인색한 모습이었다.

물론 대규모 집회가 열리면 어느 정도 불편은 불가피하다. 수많은 사람이 한자리에 모이는 만큼 교통 통제와 소음도 뒤따른다. 이를 이유로 집회 자체를 비난할 수는 없다. 하지만 불가피한 불편과 충분히 피할 수 있는 민폐는 다르다. 기념사진을 찍겠다며 통행로를 가로막는 행위는 집회의 취지와 무관하다. 지정된 흡연구역을 두고 시민들이 오가는 곳에서 담배를 피우는 것도 마찬가지다. 집회에 참석했다는 이유만으로 이런 행동이 정당화될 수는 없다.

참가자 개인에게만 책임을 돌릴 일도 아니다. 주최 측 역시 질서 유지에 더욱 신경 써야 한다. 대규모 인파가 예상된다면 시민들의 통행로를 확보할 방안을 미리 마련해야 한다. 현장에서 발생하는 무질서에도 적극 대응해야 한다. 참가자들 역시 경찰과 진행 요원의 통제에 적극 협조해야 한다. 집회의 자유를 보장받는 만큼 타인의 권리도 존중해야 한다.

이날 두 집회는 주최 단체도, 내세운 주장도 달랐다. 그러나 일부 참가자들이 주변 시민들을 배려하지 않았다는 점에서는 닮아 있었다. 아무리 정당한 주장이라도 다른 사람의 권리를 외면한다면 공감을 얻기 어렵다. 시민의 지지를 얻으려면 먼저 시민을 존중하는 모습을 보여야 한다.

자유에는 항상 책임이 따른다. 자신의 목소리를 높이는 것만큼 다른 사람의 일상을 존중하는 일도 중요하다. 집회의 품격은 구호의 크기가 아니라 타인을 배려하는 태도에서 드러난다.

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