E8 "올해 국책연구과제 6건 선정"

AI 핵심 요약beta
- 이에이트는 9일 올해 국책연구과제 6건에 새로 선정됐다고 밝혔다.
- 이에이트는 기존 과제를 포함해 총 10건의 국책과제를 수행한다고 전했다.
- 정부 연구개발 지원금은 총 161억9000만원이며 내년 약 32억원을 지원받을 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 온톨로지 인공지능(AI)·디지털 트윈 전문기업 이에이트(E8)가 올해 국책연구과제 6건에 새로 선정되며 창사 이래 최대 성과를 거뒀다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 상반기 'BIM 활용 디지털트윈 기반 건물에너지 관리 시뮬레이터 개발 및 실증' 과제에 주관기관으로 선정된 것을 시작으로 지난 9월 '자동차부품 절삭공정 AI 자율 최적화 공정 제어 기술 개발' 과제까지 총 6건에 주관 또는 공동연구기관으로 참여하게 됐다. 기존에 진행하던 4건을 포함하면 현재 수행 중인 국책과제는 10건이다.
수행 중인 10건 과제를 통해 받는 정부 연구개발(R&D) 지원금은 총 161억9000만원이며, 내년에는 약 32억원의 연구개발비를 지원받을 예정이다. 대부분이 연구 인력 인건비로 운용된다.
진행 중인 과제는 건물 에너지, 데이터센터 탄소 관리, 제조 공정, 광학장비 진단, 자율주행 교통 분석, 가상원자로 시뮬레이션 등 산업 전반에 걸쳐 있다. E8의 디지털 트윈·온톨로지 AI 기술을 산업 현장에 직접 적용하고 실증하는 과제들이다.
E8은 산업 현장의 흩어진 데이터를 연결하고 분석해 의사결정과 실행을 지원하는 AI 소프트웨어를 제공하고 있다. 단순 시스템 구축을 넘어 디지털 트윈과 온톨로지 기반 AI 기술로 현장에서 비용 절감과 생산성 향상을 체감할 수 있는 기술 개발에 집중하고 있다.
E8 관계자는 "실제 현장에서 활용 가능한 디지털 트윈과 온톨로지 기반 AI 기술력을 인정받은 결과"라며 "국책과제 참여를 통해 미래 성장과 경쟁력 강화를 위한 기술을 확보하고 지속적인 R&D 투자와 연구 인력 운용을 위한 안정적인 연구 재원을 마련해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com