머스크 반도체 공장 '테라팹' 본격 시동...日 장비업체에 발주 타진

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일론 머스크가 추진하는 초대형 반도체 공장 프로젝트 '테라팹'이 구상 단계를 넘어 실제 발주와 공급업체 조율에 들어갔다.

니혼게이자이신문은 9일, 테라팹 측이 일본 반도체장비 업체들에 생산 계획을 제시하고 발주를 진행하는 등 공장 가동을 서두르고 있다고 보도했다. 반도체 업계 관계자는 "지금 업계에서 가장 화제가 되는 인물은 키옥시아도 라피더스도 아닌 머스크"라고 말했다.

테라팹은 미국 전기차 업체 테슬라와 우주기업 스페이스X가 공동으로 추진하는 반도체 양산 프로젝트다. 미국 텍사스주에 공장을 세워 AI와 로봇에 필요한 연산용 반도체를 공급하는 것이 목표다. 머스크는 지난 10월 2028년 하반기 양산을 시작하겠다는 계획을 밝혔다.

최첨단 반도체 공장은 통상 건설 계획에서 양산까지 3년 이상 걸린다. 반도체 양산 경험이 없는 기업이 제시한 일정이라는 점에서 업계에서는 "차원이 다른 목표"라는 평가가 나온다. 머스크가 지난 3월 구상을 처음 공개했을 때만 해도 반도체 공장 건설과 운영에 필요한 전문성, 실제 추진 의지 등을 이유로 회의적인 시각이 적지 않았다.

그러나 반도체 수급난이 이어지면서 테라팹은 점차 실현 가능성이 있는 대형 수요처로 받아들여지고 있다. 실제로 테라팹 측은 올가을 일본 장비업체 등에 2032년 이후 월 100만장의 웨이퍼 생산을 목표로 한다는 방침을 비공식적으로 전달한 것으로 알려졌다.

웨이퍼는 반도체 회로를 만드는 얇은 원판으로, 생산 규모를 나타내는 대표적인 지표다. 월 100만장은 일본 라피더스가 홋카이도 치토세시에 건설한 공장의 생산능력인 월 2만5000장의 40배에 해당한다.

이 가운데 약 70만장은 데이터 저장용 메모리 반도체, 30만장 이상은 연산처리용 로직 반도체 생산에 투입한다는 구상이다. 테라팹 프로젝트에는 미국 인텔도 참여하고 있어 양산 과정에서 인텔의 제조 기술을 활용할 가능성도 있다.

대규모 반도체 공급이 현실화하면 업계의 성장 전망도 달라질 수 있다. 세계반도체시장통계(WSTS)는 2026년 세계 반도체 시장이 전년보다 90% 증가한 1조5112억달러에 이르고, 2027년에도 27% 성장할 것으로 전망했다. 테라팹이 가동에 들어가 공급 부족을 완화한다면 2028년 이후 시장 확대의 추가 동력이 될 수 있다.

다만 계획대로 양산이 가능할지는 여전히 불확실하다고 니혼게이자이는 지적했다. 장비업체들이 머스크 측의 요구에 맞춰 생산과 납품 일정을 조정할 수 있을지, 공장 가동 이후 실제 수요를 확보할 수 있을지가 관건이다.

미국 중간선거 결과에 따른 텍사스주 정치 지형 변화가 AI 투자에 영향을 미칠 가능성도 변수로 거론된다.

일론 머스크 [사진=블룸버그]

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