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글로벌테크놀로지, 중화권 디스플레이 기업과 기술 협력 확대

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AI 핵심 요약

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  • 글로벌테크놀로지는 9일 중국 선전에서 기술 심포지엄을 개최했다
  • 중국 디스플레이·반도체 업체 20여 곳과 기술 협력 방안을 논의했다
  • TSO 기반 솔루션 검증과 제품 적용 확대 및 현지 공급망 구축을 추진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모니터·TV용 글래스 및 RGB 패키지 적용 위한 현지 파트너 협의 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 시스템반도체 기업 글로벌테크놀로지는 최근 중국 선전에서 'GT 테크 심포지엄2026'을 개최하고 중화권 주요 디스플레이 업체 및 산업 파트너들과 기술 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.

이번 심포지엄에는 TCL CSOT, 이노룩스, ZTE, 네이션스타 등 중국 주요 디스플레이 업체와 반도체·부품 업체 20여 곳이 참석했다.

회사에 따르면 글로벌테크놀로지는 시분할 구동(TSO) 기술과 IC·광학·패키지 통합 솔루션을 소개했다. TSO는 LED 구동 채널을 시간적으로 나눠 활용하는 기술로, 구동IC에 광학·패키지·모듈을 연계해 고객 제품의 구동IC 구성과 원가 경쟁력을 개선할 수 있다.

심포지엄 쇼룸 현장. [사진=글로벌테크놀로지]

심포지엄에서는 고객별 기술 검증 및 제품 적용 방향을 협의했다. 모니터 고객사인 I사의 일반 모니터 제품에는 이미 글로벌테크놀로지 제품이 적용돼 구매주문 절차가 진행 중이며, 양사는 게이밍 및 자동차용 모니터로 적용 범위를 확대하기로 했다.

글래스 기반 백라이트유닛 업체 W사와는 TV용 글래스에 TSO 기술을 적용하는 개발 방안을 협의했고, LED 패키징 업체 N사와는 RGB용 LED 구동IC를 자체 패키지에 적용하는 방안을 검토하기로 했다.

디스플레이 파트너 K사와는 일반형 및 투명 디스플레이의 생산·공급 방안을 논의했으며, 중국 내 투명 디스플레이 판매를 위한 공급계약서 협의를 진행 중이다. 차량용 탄화규소 전력반도체 업체 AC사와는 전력모듈 분야의 협력 방향을 검토했다.

글로벌테크놀로지는 중국 주요 유통업체와 현지 제품 공급 확대를 위한 총판 협력 방안을 논의하는 한편, 현지 파운드리 활용 가능성도 검토해 고객별 개발 과제에 맞춘 효율적인 공급망과 판매망 구축을 추진할 계획이다.

김민선 대표는 "구동IC에 광학·패키지·모듈을 연계한 제품 제안을 확대하고, 기술 검증과 생산·판매 협력을 통해 사업 기회를 구체화하겠다"며 "심포지엄을 정기적으로 개최해 중화권 고객 및 파트너와의 기술 교류와 협력을 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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