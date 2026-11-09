글로벌테크놀로지, 중화권 디스플레이 기업과 기술 협력 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모니터·TV용 글래스 및 RGB 패키지 적용 위한 현지 파트너 협의 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 시스템반도체 기업 글로벌테크놀로지는 최근 중국 선전에서 'GT 테크 심포지엄2026'을 개최하고 중화권 주요 디스플레이 업체 및 산업 파트너들과 기술 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.

이번 심포지엄에는 TCL CSOT, 이노룩스, ZTE, 네이션스타 등 중국 주요 디스플레이 업체와 반도체·부품 업체 20여 곳이 참석했다.

회사에 따르면 글로벌테크놀로지는 시분할 구동(TSO) 기술과 IC·광학·패키지 통합 솔루션을 소개했다. TSO는 LED 구동 채널을 시간적으로 나눠 활용하는 기술로, 구동IC에 광학·패키지·모듈을 연계해 고객 제품의 구동IC 구성과 원가 경쟁력을 개선할 수 있다.

심포지엄 쇼룸 현장. [사진=글로벌테크놀로지]

심포지엄에서는 고객별 기술 검증 및 제품 적용 방향을 협의했다. 모니터 고객사인 I사의 일반 모니터 제품에는 이미 글로벌테크놀로지 제품이 적용돼 구매주문 절차가 진행 중이며, 양사는 게이밍 및 자동차용 모니터로 적용 범위를 확대하기로 했다.

글래스 기반 백라이트유닛 업체 W사와는 TV용 글래스에 TSO 기술을 적용하는 개발 방안을 협의했고, LED 패키징 업체 N사와는 RGB용 LED 구동IC를 자체 패키지에 적용하는 방안을 검토하기로 했다.

디스플레이 파트너 K사와는 일반형 및 투명 디스플레이의 생산·공급 방안을 논의했으며, 중국 내 투명 디스플레이 판매를 위한 공급계약서 협의를 진행 중이다. 차량용 탄화규소 전력반도체 업체 AC사와는 전력모듈 분야의 협력 방향을 검토했다.

글로벌테크놀로지는 중국 주요 유통업체와 현지 제품 공급 확대를 위한 총판 협력 방안을 논의하는 한편, 현지 파운드리 활용 가능성도 검토해 고객별 개발 과제에 맞춘 효율적인 공급망과 판매망 구축을 추진할 계획이다.

김민선 대표는 "구동IC에 광학·패키지·모듈을 연계한 제품 제안을 확대하고, 기술 검증과 생산·판매 협력을 통해 사업 기회를 구체화하겠다"며 "심포지엄을 정기적으로 개최해 중화권 고객 및 파트너와의 기술 교류와 협력을 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com