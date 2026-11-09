엠비디, 3차원 세포배양 기술 앞세워 코스닥 상장 도전

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자동화 장비·소모품 사업, 지난해 전체 매출의 72.7% 차지

임상 샘플 1만3000건 확보…해외 공급·항암제 검사 사업 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 3차원 세포배양 자동화 기반 정밀 종양의학 플랫폼 기업 엠비디가 9일 서울 여의도에서 기업설명회를 열고 코스닥 상장을 통한 성장 전략과 비전을 발표했다.

2015년 설립된 엠비디는 3차원 세포배양 자동화 기술을 기반으로 실험 자동화 장비와 신약 효능평가, 항암제 감수성 검사 서비스를 제공하는 바이오 기업이다. 주요 사업은 ▲3차원 세포배양 자동화 장비 'ASFA' ▲신약 효능평가 임상시험수탁(CRO) ▲항암제 감수성 검사 서비스 'OncoSensi' 등이다.

핵심 사업인 ASFA는 세포 전처리부터 분주, 배양, 분석까지 실험 과정을 자동화하는 플랫폼이다. 회사는 자동화 장비와 전용 소모품 'Cellvitro', 배양 시약, 분석 소프트웨어 'PhenoSW' 등을 자체 개발해 통합 공급하고 있다.

구보성 엠비디 대표이사가 9일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 회사의 핵심 기술과 코스닥 상장 이후 성장 전략을 발표하고 있다. [사진=엠비디]

엠비디에 따르면 지난해 전체 매출의 72.7%가 ASFA 자동화 장비와 전용 소모품 사업에서 발생했다. 장비 공급 이후에도 소모품과 관련 서비스 매출이 이어지는 사업 구조를 갖췄다는 설명이다.

임상 및 사업화 기반도 확대하고 있다. 현재까지 누적 임상 샘플 1만3000건 이상과 국내 협력 병원 45곳의 네트워크를 확보했으며, 이를 기반으로 제약·바이오기업 대상 신약 효능평가와 환자 맞춤형 항암제 감수성 검사 사업을 추진하고 있다.

상장 이후에는 ASFA 자동화 장비의 제품군을 고도화하고 해외 공급을 확대할 계획이다. 아울러 CRO 사업의 경쟁력을 강화하고 OncoSensi의 적용 암종과 의료기관 네트워크를 넓히는 한편, 중장기적으로 동반진단(CDx) 분야까지 사업영역을 확장한다는 전략이다.

구보성 엠비디 대표는 "엠비디는 3차원 세포배양 자동화 장비부터 소모품, 소프트웨어까지 자체 개발한 통합 기술력을 기반으로 사업 경쟁력을 확보해 왔다"며 "코스닥 상장을 계기로 ASFA의 글로벌 공급을 확대하고 CRO와 OncoSensi로 이어지는 사업 경쟁력을 강화해 글로벌 정밀의료 시장에서 지속 성장하는 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

엠비디의 총 공모주식 수는 200만주로 전량 신주 모집이다. 희망 공모가 범위는 9600~1만1700원이며, 총 공모 예정 금액은 192억~234억원이다.

기관투자자 대상 수요예측은 지난 2~6일 진행됐으며, 일반 청약은 오는 12~13일 실시한다. 대표주관사는 하나증권이다.

dconnect@newspim.com