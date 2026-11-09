전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.09 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[뉴스분석] 신천지 전대 유권자 3300명 논란…'결과 영향 없음'에도 내홍 지속

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 민주당은 9일 신천지 교인 중복 당원 1만4588명을 확인했다
  • 이 중 권리당원은 8853명이며 전당대회 투표권자는 3300여명으로 파악됐다
  • 양측은 조직적 개입 여부와 조사 결과 해석을 놓고 공방을 이어갔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 내 신천지 당원 1만4588명...권리당원 8853명
이성윤 "고작 0.4% 가지고 당 헤집어...전면 공개해야"
조계원 "전남광주 전북 등 특정 지역 집중 가입, 조직적 정황"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당의 신천지 집단 입당 의혹 자체 조사 결과 당원 명부와 중복되는 신천지 교인이 1만4588명이고 이 중 권리당원은 8853명인 것으로 9일 알려졌다.

특히 지난 8·17 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 권리당원이 3300여명으로 파악됐다고 드러나면서 조사 결과를 둘러싼 양측의 해석이 엇갈리고 있다.

신천지 논란에 대해 김민석 대표가 수차례 사과하고 국회의원과 지역위원장의 개별 열람을 허용한 이후에도 조직적 가입과 전당대회 개입 여부를 둘러싼 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 공방이 이어지고 있다.

김민석 민주당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

◆이성윤 "전당대회 투표권 신천지 교인 3300여명...고작 0.4% 가지고 당 헤집어"

이날 국민일보 보도와 정치권에 따르면 민주당 당원정비 태스크포스(TF)는 과거 신천지 교인 정보가 담긴 10만명 규모의 명단을 확보해 민주당 당원 명부와 대조한 결과, 중복 인원 1만4588명을 확인한 것으로 전해졌다.

이 가운데 권리당원은 8853명이며, 지난 8·17 전당대회 당시 투표권을 가진 권리당원은 3300여명이다. TF는 지난달 중순 최고위원회의에 조사 결과를 비공개로 보고했다. 

이성윤 민주당 최고위원은 이 결과에 대해 이날 기자들과 만나 조사 결과 전면 공개와 김민석 대표의 책임 있는 사과를 요구했다.

이 최고위원은 "우리 당원들의 알 권리를 위해 매우 중요한 내용인 만큼 2015년부터 2021년까지라는 신천지 데이터에 출처, 정확성의 근거, 신천지 가입 일자까지 조사 결과를 있는 그대로 공개해야 한다"고 강조했다.

전당대회 당시 투표권을 가진 것으로 알려진 신천지 교인 규모에 대해서도 문제를 제기했다.

그는 "언론 보도를 보면 이번 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인은 약 3300명, 전체 투표 참여 인원의 고작 0.4% 수준"이라며 "그 인원이 모두 투표를 했는지, 누구를 찍었는지도 모른다"라고 짚었다.

이어 "그런데 고작 0.4%를 가지고 석 달이나 우리 당을 이리 헤집어 놓냐"고 반문했다.

더불어민주당 최고위원회의. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆한민수 vs 김용 결과, 신천지 조직적 개입 극단적 가정해도 달라지지 않아

지난 전당대회에서는 한민수 후보와 김용 후보가 각각 최고위원 선거 5위와 6위를 기록했으며, 한 후보는 당선, 김 후보는 낙선했다. 두 후보의 최종 득표율 차이는 0.6%포인트(p)였다.

공개된 최종 투표 결과에 따르면 한 후보는 권리당원 투표에서 21만1806표, 김 후보는 20만9432표를 얻었다. 두 후보의 격차는 2374표였다.

극단적으로 가정해서 만약 신천지 권리당원 전체가 한 후보에게 투표를 몰아줬다고 전제하면 한 후보의 득표에서 3300표를 빼 김 후보에게 더하면 각각 20만8506표와 21만2732표가 된다. 두 후보 간 표차가 6600표 바뀌면서 김 후보가 권리당원 투표에서 4226표 앞선다.

그러나 최종 결과는 권리당원 득표수만으로 결정되지 않는다. 이번 선거는 대의원·권리당원 투표 70%, 국민여론조사를 30% 반영했다. 국민여론조사에서 한 후보는 17.24%, 김 후보는 14.90%를 기록했다.

대의원 투표와 국민여론조사 결과를 그대로 두고 권리당원 표 3300표만 한 후보에게서 김 후보로 옮겨 계산하면, 한 후보의 최종 득표율은 약 15.70%, 김 후보는 약 15.43%가 된다. 당초 0.6%p였던 격차가 0.27%p로 줄어들지만 한 후보가 당선된 결과는 바뀌지 않는다.

즉 신천지 교인들의 조직적 경선 개입을 가정해도 결과에 영향을 미치지 않았다는 게 친청계 측의 주장이다.

이 의원은 김 대표를 향해 "당대표 스스로 신천지를 우리 당에 끌어들이고 석 달 동안 마치 상당한 증거가 있는 것처럼 말하더니, 사과라는 몇 마디 말로 퉁치고 이제 넘어가 달라고 하면 앞으로 우리 당은 어떻게 되겠냐"고 했다. 

이어 "무엇이 잘못인지 인정하고, 피해자 당원들에게 직접 사과해야 하고, 재발 방지 약속까지 해야 진정한 사과다. 그리고 이에 상응하는 엄중한 책임을 져야 한다"고 강조했다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 8월 27일 오후 인천 영종구 인스파이어 호텔에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 정청래 전 대표에게 감사패를 전달하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆조계원 "전남광주 전북 등 특정 지역 집중 가입"...조직적 가입 의심 정황 주장

반면 민주당 대변인을 맡고 있는 조계원 의원은 특정 지역에 집중된 가입 현황을 근거로 조직적 가입 가능성을 제기했다.

조 의원은 이날 당 공식 유튜브 민주당티비에 출연해 신천지 교인들이 민주당의 민주적 의사결정과 선거 과정에 개입하기 위해 조직적으로 가입한 정황이 드러났다는 취지로 주장했다.

또 신천지 전체 교인 명단이 아닌 일부 자료를 민주당 당원 명부와 대조한 조사라는 점을 언급하면서도, 확인된 가입 현황을 심각하게 받아들여야 한다고 강조했다.

특히 전국적으로 고르게 가입한 것이 아니라 전남광주와 전북 등 일부 지역에 집중된 점을 조직적 가입을 의심할 근거로 제시했다.

그는 "전남광주와 전북, 호남에서 그런 부분들이 뚜렷하게 나타나고 있다"며 "없는 지역은 거의 한두 사람 몇 사람 없는 데도 있다"고 말했다. 이어 "이게 오히려 더 조직적 가입의 정황을 분명히 드러내고 있지 않은가 이렇게 보인다"라고 주장했다.

신천지 고위 간부들의 증언을 토대로 실제 거주지와 다른 지역의 당원으로 가입하는 방식도 가능하다고 설명했다. 그러면서 신천지 등 특정 단체가 조직적으로 가입해 당의 의사결정에 영향을 미칠 가능성을 차단하기 위한 제도 개선이 필요하다고 강조했다.

전남광주 순천시광양시곡성군구례군갑이 지역구인 김문수 민주당 의원은 이날 자료를 열람한 뒤 "호남이 제일 (신천지 교인으로 추정되는 당원이) 많다"고 말했다.

다만 그는 자신의 지역구에서 신천지 교인으로 추정되는 당원 656명이 확인됐다고 밝히면서도, 이번 전당대회를 겨냥해 대규모로 가입한 정황은 확인하지 못했다는 입장을 내놨다.

민주당은 오는 13일까지 당원정비 TF 조사 자료에 대한 개별 열람을 진행한 뒤 의견을 수렴해 후속 조치 여부를 검토할 예정이다.

chogiza@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
사진
'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동