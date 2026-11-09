[뉴스분석] 신천지 전대 유권자 3300명 논란…'결과 영향 없음'에도 내홍 지속

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민주당 내 신천지 당원 1만4588명...권리당원 8853명

이성윤 "고작 0.4% 가지고 당 헤집어...전면 공개해야"

조계원 "전남광주 전북 등 특정 지역 집중 가입, 조직적 정황"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당의 신천지 집단 입당 의혹 자체 조사 결과 당원 명부와 중복되는 신천지 교인이 1만4588명이고 이 중 권리당원은 8853명인 것으로 9일 알려졌다.

특히 지난 8·17 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 권리당원이 3300여명으로 파악됐다고 드러나면서 조사 결과를 둘러싼 양측의 해석이 엇갈리고 있다.

신천지 논란에 대해 김민석 대표가 수차례 사과하고 국회의원과 지역위원장의 개별 열람을 허용한 이후에도 조직적 가입과 전당대회 개입 여부를 둘러싼 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 공방이 이어지고 있다.

김민석 민주당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

◆이성윤 "전당대회 투표권 신천지 교인 3300여명...고작 0.4% 가지고 당 헤집어"

이날 국민일보 보도와 정치권에 따르면 민주당 당원정비 태스크포스(TF)는 과거 신천지 교인 정보가 담긴 10만명 규모의 명단을 확보해 민주당 당원 명부와 대조한 결과, 중복 인원 1만4588명을 확인한 것으로 전해졌다.

이 가운데 권리당원은 8853명이며, 지난 8·17 전당대회 당시 투표권을 가진 권리당원은 3300여명이다. TF는 지난달 중순 최고위원회의에 조사 결과를 비공개로 보고했다.

이성윤 민주당 최고위원은 이 결과에 대해 이날 기자들과 만나 조사 결과 전면 공개와 김민석 대표의 책임 있는 사과를 요구했다.

이 최고위원은 "우리 당원들의 알 권리를 위해 매우 중요한 내용인 만큼 2015년부터 2021년까지라는 신천지 데이터에 출처, 정확성의 근거, 신천지 가입 일자까지 조사 결과를 있는 그대로 공개해야 한다"고 강조했다.

전당대회 당시 투표권을 가진 것으로 알려진 신천지 교인 규모에 대해서도 문제를 제기했다.

그는 "언론 보도를 보면 이번 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인은 약 3300명, 전체 투표 참여 인원의 고작 0.4% 수준"이라며 "그 인원이 모두 투표를 했는지, 누구를 찍었는지도 모른다"라고 짚었다.

이어 "그런데 고작 0.4%를 가지고 석 달이나 우리 당을 이리 헤집어 놓냐"고 반문했다.

더불어민주당 최고위원회의. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆한민수 vs 김용 결과, 신천지 조직적 개입 극단적 가정해도 달라지지 않아

지난 전당대회에서는 한민수 후보와 김용 후보가 각각 최고위원 선거 5위와 6위를 기록했으며, 한 후보는 당선, 김 후보는 낙선했다. 두 후보의 최종 득표율 차이는 0.6%포인트(p)였다.

공개된 최종 투표 결과에 따르면 한 후보는 권리당원 투표에서 21만1806표, 김 후보는 20만9432표를 얻었다. 두 후보의 격차는 2374표였다.

극단적으로 가정해서 만약 신천지 권리당원 전체가 한 후보에게 투표를 몰아줬다고 전제하면 한 후보의 득표에서 3300표를 빼 김 후보에게 더하면 각각 20만8506표와 21만2732표가 된다. 두 후보 간 표차가 6600표 바뀌면서 김 후보가 권리당원 투표에서 4226표 앞선다.

그러나 최종 결과는 권리당원 득표수만으로 결정되지 않는다. 이번 선거는 대의원·권리당원 투표 70%, 국민여론조사를 30% 반영했다. 국민여론조사에서 한 후보는 17.24%, 김 후보는 14.90%를 기록했다.

대의원 투표와 국민여론조사 결과를 그대로 두고 권리당원 표 3300표만 한 후보에게서 김 후보로 옮겨 계산하면, 한 후보의 최종 득표율은 약 15.70%, 김 후보는 약 15.43%가 된다. 당초 0.6%p였던 격차가 0.27%p로 줄어들지만 한 후보가 당선된 결과는 바뀌지 않는다.

즉 신천지 교인들의 조직적 경선 개입을 가정해도 결과에 영향을 미치지 않았다는 게 친청계 측의 주장이다.

이 의원은 김 대표를 향해 "당대표 스스로 신천지를 우리 당에 끌어들이고 석 달 동안 마치 상당한 증거가 있는 것처럼 말하더니, 사과라는 몇 마디 말로 퉁치고 이제 넘어가 달라고 하면 앞으로 우리 당은 어떻게 되겠냐"고 했다.

이어 "무엇이 잘못인지 인정하고, 피해자 당원들에게 직접 사과해야 하고, 재발 방지 약속까지 해야 진정한 사과다. 그리고 이에 상응하는 엄중한 책임을 져야 한다"고 강조했다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 8월 27일 오후 인천 영종구 인스파이어 호텔에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 정청래 전 대표에게 감사패를 전달하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆조계원 "전남광주 전북 등 특정 지역 집중 가입"...조직적 가입 의심 정황 주장

반면 민주당 대변인을 맡고 있는 조계원 의원은 특정 지역에 집중된 가입 현황을 근거로 조직적 가입 가능성을 제기했다.

조 의원은 이날 당 공식 유튜브 민주당티비에 출연해 신천지 교인들이 민주당의 민주적 의사결정과 선거 과정에 개입하기 위해 조직적으로 가입한 정황이 드러났다는 취지로 주장했다.

또 신천지 전체 교인 명단이 아닌 일부 자료를 민주당 당원 명부와 대조한 조사라는 점을 언급하면서도, 확인된 가입 현황을 심각하게 받아들여야 한다고 강조했다.

특히 전국적으로 고르게 가입한 것이 아니라 전남광주와 전북 등 일부 지역에 집중된 점을 조직적 가입을 의심할 근거로 제시했다.

그는 "전남광주와 전북, 호남에서 그런 부분들이 뚜렷하게 나타나고 있다"며 "없는 지역은 거의 한두 사람 몇 사람 없는 데도 있다"고 말했다. 이어 "이게 오히려 더 조직적 가입의 정황을 분명히 드러내고 있지 않은가 이렇게 보인다"라고 주장했다.

신천지 고위 간부들의 증언을 토대로 실제 거주지와 다른 지역의 당원으로 가입하는 방식도 가능하다고 설명했다. 그러면서 신천지 등 특정 단체가 조직적으로 가입해 당의 의사결정에 영향을 미칠 가능성을 차단하기 위한 제도 개선이 필요하다고 강조했다.

전남광주 순천시광양시곡성군구례군갑이 지역구인 김문수 민주당 의원은 이날 자료를 열람한 뒤 "호남이 제일 (신천지 교인으로 추정되는 당원이) 많다"고 말했다.

다만 그는 자신의 지역구에서 신천지 교인으로 추정되는 당원 656명이 확인됐다고 밝히면서도, 이번 전당대회를 겨냥해 대규모로 가입한 정황은 확인하지 못했다는 입장을 내놨다.

민주당은 오는 13일까지 당원정비 TF 조사 자료에 대한 개별 열람을 진행한 뒤 의견을 수렴해 후속 조치 여부를 검토할 예정이다.

chogiza@newspim.com