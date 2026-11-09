중국, 대미 24% 추가관세 유예 내년 1월까지 연장

AI 핵심 요약beta
- 중국 국무원 관세세칙위원회가 9일 미국산 수입품의 24% 추가관세 유예를 연장했다
- 이번 유예 조치는 10일부터 내년 1월까지 두 달간 적용된다
- 중국은 미국의 관세 조치 변화에 따라 보복관세를 조정할 수 있다고 경고했다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 중국이 미국산 수입품에 대한 추가 24% 관세 부과 조치를 내년 1월까지 두 달 더 유예하기로 결정했다.
중국 국무원 관세세칙위원회는 9일 공고를 내고 10일 오후 1시 1분(한국시간 오후 2시 1분)부터 미국산 수입품에 대한 24% 추가관세 부과 유예를 2개월 연장한다고 발표했다.
이는 지난 9월 미국과 중국이 기존 '무역 휴전'을 연장하기로 합의한 데 따른 후속 조치다.
스콧 베선트 미국 재무부 장관은 지난 9월 23일 허리펑 중국 국무원 부총리와 워싱턴에서 회담 후 11월 10일 종료될 예정이었던 양국 간 무역 휴전을 1월 10일까지 연장하기로 합의했다고 밝힌 바 있다.
다만 기존 10%의 추가 관세는 그대로 유지된다.
중국은 미국의 관세 조치 변화에 경계심도 드러냈다. 국무원 관세세칙위원회는 미국 연방 대법원에 의해 무효화된 국제비상경제권한법(IEEPA) 근거의 이른바 '상호 관세'를 무역법 301조에 따른 관세 조치로 대체하려는 미국의 움직임을 면밀히 주시하고 있다며 "상황에 따라 적절한 시기에 관련 보복관세 조치를 조정할 것"이라고 경고했다.
wonjc6@newspim.com