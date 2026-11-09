송영길 "신천지 전수조사와 관련자 엄정 조치 촉구...정당법·당헌 개정해야"

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"특정 조직이 대통령 후보 결정 좌지우지…국민주권주의 껍데기 되는 범죄"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송영길 더불어민주당 의원은 9일 신천지의 민주당 조직적 집단 가입 의혹과 관련해 당 차원의 전수조사와 관련자에 대한 엄정한 조치를 촉구했다. 신천지 등 종교단체의 조직적인 정치 개입을 차단하기 위한 정당법과 당헌·당규 개정도 제안했다.

송 의원은 이날 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 기자회견을 열고 "TF 조사 결과 신천지의 조직적 집단 가입 정황이 확인됐다"며 "종교를 빙자한 반사회적인 범죄와 조직적 불법 정치 개입에 대한 단호한 전쟁을 선언한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송영길 더불어민주당 의원이 서울 여의도 국회에서 당원정비TF 결과를 열람한 뒤 기자회견을 하고 있다. 2026.11.09 jk31@newspim.com

◆"신천지로 싸워선 안 돼...맞서야 할 대상은 종교 빙자한 불법 정치 개입"

이날 기자회견은 송 의원이 당원정비TF 조사 결과 자료를 열람한 뒤 마련됐다. 송 의원은 이날 오후 1시께 사무총장실을 방문해 관련 자료를 확인하고 사무총장과 이야기를 나눴다고 설명했다.

송 의원은 신천지 조직적 집단 가입 의혹을 특정 계파의 책임 공방으로 다뤄서는 안 된다고 강조했다.

그는 "신천지 문제로 우리가 서로 싸워서는 안 된다"며 "우리가 맞서야 할 대상은 종교를 빙자한 조직적 가입과 불법 정치 개입"이라고 말했다.

그는 "이런 특정 조직이 대한민국 대통령을 뽑는 주요 정당의 후보 결정을 좌지우지한다는 것은 국민주권주의가 완전히 껍데기가 되는 것이고 정당 민주주의를 파괴하는 심각한 범죄행위"라고 주장했다.

송 의원은 우선 당 지도부에 관련 명단의 확인 범위와 조사 결과를 검증하고 추가 조사가 필요한 대상에 대한 전수조사에 착수할 것을 요구했다.

그는 "조직적 입당을 지시하거나 주도한 인물과 강요·당비 대납 등 위법 행위가 있었는지를 밝혀야 한다"며 "조직적 동원을 지시하거나 주도한 사실이 확인되면 당헌·당규에 따라 엄중히 조치하고, 긴급 징계 요건이 충족되면 비상징계권을 발동해야 한다"고 했다.

다만 강요에 의해 입당한 당원에게는 소명 기회를 보장하고 진상 규명에 협조하는 제보자는 보호해야 한다고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송영길 더불어민주당 의원이 서울 여의도 국회에서 당원정비TF 결과를 열람한 뒤 기자회견을 하고 있다. 2026.11.09 jk31@newspim.com

◆"신천지 당원 자격 박탈해야"…정당법·당헌 개정 제안

송 의원은 조직적 불법 정치 개입을 차단하기 위한 정당법과 민주당 당헌·당규 개정도 촉구했다.

외부 조직의 부당한 지휘와 통제, 강요와 위협, 금전적 이익 제공을 통한 입당과 당원권 행사를 금지하고 대규모 집단 가입의 이상 징후를 확인할 수 있는 검증 체계를 마련해야 한다는 주장이다.

송 의원은 "신천지 교인이라면 민주당 당원의 자격을 박탈해야 한다고 본다"며 "아니라는 것을 입증할 기회를 줄 테니 입증해보라는 식으로 전수조사를 해야 한다"고 말했다.

이어 "신천지나 JMS 같은 경우는 집단적 가입 여부와 상관없이 민주당 당원 자격을 박탈해야 한다"고 주장했다.

당헌 개정안을 김민석 대표에게 제안하겠다며 해당 종교단체 가입 자체를 민주당 후보 자격 요건에서 제외하는 방안도 언급했다.

송 의원은 신천지 명단과 민주당 당원명부를 대조한 결과 상당수의 일치 사례가 확인됐다는 취지로 설명했다. 그는 언론에 보도된 1만명 이상의 수치를 거론하며 "상당한 숫자가 들어와 있는 게 확인된 것"이라고 말했다.

다만 명단의 입수 경위와 대조 방식, 일치 인원 규모에 대해서는 당원정비TF 조사단에 확인해야 한다고 했다. 명단의 신빙성을 묻는 질문에는 신천지 전국장로회 핵심 책임자로 근무하다 올해 2월 탈퇴한 인물의 일관된 진술을 근거로 들었다.

송 의원은 신천지 관련 인원이 당내 경선에 미칠 영향도 우려했다. 그는 "5%면 어마어마한 의미가 있는 숫자"라며 "이런 세력들이 조직적으로 들어와 특정 정당의 의사결정 과정을 완전히 왜곡시킨다는 것은 헌법 8조에도 반하는 일"이라고 했다.

아울러 정당 간 이중당적을 실효성 있게 확인하기 위해 각 정당이 당원명부를 암호화해 중앙선거관리위원회에 제출하고, 이를 통해 중복 가입 여부를 확인하는 방안도 제안했다.

송 의원은 "이번 사건을 당내 갈등을 키우거나 특정인을 공격하는 수단으로 삼는 데 반대한다"며 "통합은 진실을 덮는 것이 아니라 진실을 함께 마주하고 그 책임을 함께 감당하며 더 큰 민주주의로 나아가는 것"이라고 말했다.

allpass@newspim.com