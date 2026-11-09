대신증권, 정보유출 고객에 '보상 보험 가입·피해지원금 1만원' 지급

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보이스피싱 보험 1년 무료·최대 1000만원 보장

국내주식 수수료 면제…피해지원금 1만원 지급

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신증권이 해킹으로 개인정보가 유출된 고객 3만8490명을 대상으로 보이스피싱 보험 무료 가입과 주식 거래 수수료 면제 등 지원책을 마련했다.

지난달 고객정보 유출 사실을 확인한 데 이어 2차 피해 예방과 고객 불편 해소를 위한 후속 조치에 나선 것이다.

9일 대신증권이 공개한 고객 지원방안에 따르면, 대신증권은 정보유출 고객을 대상으로 보이스피싱 보상보험에 1년간 무료로 가입할 수 있도록 지원한다. 보험 보상한도는 최대 1000만원이다.

서울 중구 대신증권 본사 모습. [사진=뉴스핌DB]

국내주식 온라인 거래 수수료도 오는 12월부터 11개월간 면제한다. 유관기관 비용은 제외하며 종합계좌(01)와 위탁자계좌(10)에 한해 적용한다. 기존에 수수료 면제 혜택을 받던 고객은 대상에서 제외한다.

입출금과 보안매체 관련 업무 수수료도 같은 기간 면제한다. 이와 별도로 정보유출 고객에게 피해지원금 1만원을 오는 12월 1일 지급할 예정이다.

앞서 대신증권은 지난달 17일 투자일임 비대면 증권계좌 개설 연계 서버에서 해커의 비정상적인 접근 징후를 발견했다.

이후 금융보안원과 함께 정상적인 서비스 요청으로 위장한 접속 신호 약 6만건을 조사해 지난달 26일 고객정보 유출 사실을 확인했다.

유출된 정보는 ▲고객명 ▲이메일 ▲주소 ▲통신ID ▲은행명 ▲입출금 계좌번호 ▲대신증권 종합계좌번호 ▲휴대전화번호 등 총 8개 항목이다. 이 가운데 입출금 계좌번호와 대신증권 종합계좌번호, 휴대전화번호는 암호화된 상태로 유출됐다.

대신증권은 지난달 28일 사고를 발표하면서 당시까지 유출 정보를 악용한 2차 피해 정황이나 핵심 업무시스템에 대한 불법 접근은 확인되지 않았다고 밝혔다.

대신증권은 재발 방지를 위한 보안체계도 강화한다. 이상 접근 차단 등 정보관리체계를 보완하고 외부 시스템의 취약점 점검을 확대하기로 했다.

대신증권은 고객별 지원 대상 여부와 세부 내용을 개별 안내할 예정이다. 지원 혜택을 받더라도 회사를 상대로 민사상 손해배상을 청구하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청하는 등 법률상 권리를 행사할 수 있다.

대신증권 관계자는 "이번 사고를 계기로 개인(신용)정보 보호 및 정보 보안 관리체계를 더욱 강화해 유사한 사고가 재발하지 않도록 하겠다"며 "개인(신용) 정보가 유출되는 사고로 심려와 불편을 끼쳐드린 점 다시 한번 사과드린다"고 밝혔다.

plum@newspim.com