켐트로스, 4회차 CB 잔액 15억원 전액 상환

AI 핵심 요약beta
- 켐트로스는 9일 제4회차 전환사채 잔액 15억원을 만기 상환했다
- 이번 상환으로 잔여 전환권과 보통주 9만9429주 발행 가능성이 소멸했다
- 켐트로스는 이달 말까지 EUV 공정소재 생산설비를 3배 확대할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
EUV 공정소재 생산능력 이달 말까지 약 3배 증설 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 첨단 화학소재 전문기업 켐트로스는 제4회차 전환사채(CB) 잔액 15억원을 만기 상환했다고 9일 밝혔다.
제4회차 전환사채는 지난 2021년 11월 발행된 200억원 규모의 사모 전환사채다. 상환 직전 잔액은 15억원으로 만기일은 지난 8일이었다. 회사는 다음 영업일인 이날 잔액 전부를 상환했다.
이번 상환으로 잔여 전환사채에 부여된 전환권도 함께 소멸됐다. 이에 따라 해당 전환사채의 주식 전환을 통해 발행될 수 있었던 보통주 9만9429주도 더 이상 발행되지 않는다.
켐트로스 관계자는 "제4회차 전환사채의 잔액을 전액 상환하면서 해당 사채 관련 전환권이 소멸돼 해당 채권에 대한 오버행 우려가 해소했다"며 "앞으로도 안정적인 재무 운영과 주주가치 제고를 위해 노력하겠다"고 말했다.
켐트로스는 포토레지스트(PR)용 폴리머와 광산발생제 등 반도체 공정 소재를 생산하는 정밀화학 소재 기업이다.
최근 불화크립톤(KrF) 폴리머 고객사를 확대하고 있으며 극자외선(EUV)용 공정소재 생산능력 확대를 위한 시설투자도 진행하고 있다. 회사는 이달 말까지 관련 생산설비를 기존 대비 약 3배 규모로 확대할 예정이다. 불화아르곤(ArF) 원재료의 고객사 샘플 공급도 진행하고 있으며 차세대 반도체 패키징용 폴리머와 언더필 소재 개발도 추진하고 있다.
winter1004@newspim.com