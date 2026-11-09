다날에프엔비, 달콤 신규 출점·겨울 신메뉴로 가맹점 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 다날에프엔비가 9일 달콤과 달콤.n 신규 출점·신메뉴 출시를 밝혔다
- 본사 지원체계를 강화해 가맹점 운영 효율과 매출 활성화를 추진한다
- 연내 서울 대치동에 매장을 열고 겨울 신메뉴 2종을 선보일 예정이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날의 외식 전문 기업 다날에프엔비가 커피 프랜차이즈 '달콤'과 '달콤.n'의 신규 출점과 시즌 신메뉴 출시를 통해 가맹점 지원을 강화한다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 변화하는 커피 프랜차이즈 시장에서 기존 가맹점들이 안정적으로 운영할 수 있도록 물류, 판촉, 매장 운영 전반에 걸친 본사 차원의 지원체계를 구축하고 있다. 현장과의 소통을 확대하고 매장 운영 효율성을 높이고 있다.
연내 서울 강남구 대치동에 신규 가맹점 오픈을 확정했으며, 향후 전국 주요 거점 상권에 달콤 및 달콤.n 가맹점을 꾸준히 확대할 계획이다.
가맹점 매출 활성화를 위해 겨울 시즌 신메뉴도 준비 중이다. 시장 트렌드와 소비자 수요를 반영해 '허니오'와 '메리팝 딥 초코'를 선보일 예정이다.
다날에프엔비 관계자는 "현장 가맹점주들의 안정적인 매장 운영과 수익성 제고를 최우선 가치로 두고 있다"며 "꾸준한 신규 출점과 매장 활성화 마케팅, 차별화된 신메뉴 개발을 통해 가맹점주와 본사가 함께 성장하는 커피 프랜차이즈로서의 입지를 다져나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com