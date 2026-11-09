에이프릴바이오, 'AprilBio R&D Day 2026' 개최

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차세대 REMAP 플랫폼 기반 신규 파이프라인 3종 소개

오는 2027년 IND 제출 전 기술이전 논의 추진

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 신약개발기업 에이프릴바이오는 9일 서울 여의도에서 창사 이래 첫 'AprilBio R&D Day 2026: Proven in Patients, Built for Next'를 열고 차세대 플랫폼과 신규 파이프라인 개발 전략을 공개했다.

행사는 TKG그룹과 IMM인베스트먼트의 축사로 시작해 차상훈 에이프릴바이오 대표가 SAFA 플랫폼과 차세대 플랫폼 REMAP을 기반으로 한 신규 파이프라인을 소개하는 순서로 진행됐다.

에이프릴바이오는 유상증자를 통해 확보한 3468억원의 재원을 연구개발(R&D)에 투입해 자가면역·대사·항암 분야 파이프라인을 병렬로 개발하고 항체에서 짧은간섭 리보핵산(siRNA)과 항체약물접합체(ADC) 등으로 치료제 형태를 확대할 계획이다.

차상훈 에이프릴바이오 대표가 9일 서울 여의도에서 열린 'AprilBio R&D Day 2026'에서 차세대 플랫폼과 신규 파이프라인 개발 전략을 발표하고 있다. [사진=에이프릴바이오]

회사는 먼저 SAFA 플랫폼을 소개했다. SAFA는 자체 항체 라이브러리에서 발굴한 알부민 결합 Fab(항원결합단편)을 활용한 반감기 연장 플랫폼으로 Fc(결정화가능단편)가 없는 구조다. 회사에 따르면 두 건의 임상 1상에서 약 2주의 반감기를 확인했다.

차세대 플랫폼 REMAP은 SAFA 골격에 VHH(중쇄항체 가변영역) 등 약효 분자를 최대 4개까지 융합할 수 있는 다중표적 플랫폼이다. 회사는 이를 다중특이항체와 ADC(항체약물접합체), AOC(항체-올리고뉴클레오타이드 접합체) 등으로 확장할 계획이다.

신규 파이프라인으로는 TL1A와 IL-23P19을 동시에 표적하는 자가면역질환 치료제 'APB-I-005'를 공개했다. 이와 함께 큐리진과의 파트너십을 통해 확보한 PCSK9·APOC3 표적 siRNA 치료제 'APB-O-001', REMAP을 적용해 c-Met과 VEGF를 동시에 표적하는 ADC 치료제 'APB-A-001'도 소개했다.

차상훈 대표이사는 "SAFA 플랫폼은 임상을 통해 POC가 입증되었고 REMAP으로 이중항체·siRNA·ADC까지 영역을 넓히는 중이다"라며 "2027년에는 세 자산 모두 IND 제출 전 기술이전 논의 테이블에 올리는 것이 목표"라고 말했다.

회사는 글로벌 제약사의 조기 기술도입 사례도 소개했다. 회사가 인용한 딜포마(DealForma) 집계에 따르면 글로벌 대형 제약사가 기술도입한 물질 가운데 전임상·임상 1상 단계의 비중은 지난 2024년 59%에서 올해 상반기 69%로 증가했다.

에이프릴바이오는 이를 바탕으로 신규 파이프라인의 임상시험계획(IND) 제출 이전부터 글로벌 제약사와 기술이전 협의를 추진할 계획이다.

회사 관계자는 "4천억원 이상의 현금 보유고를 기반으로 임상실험 가속화와 외부 파이프라인 도입 등으로 파이프라인을 공격적으로 확대하는 것이 목표"라며 "신규 파이프라인은 글로벌 빅파마들의 관심도가 높은 모달리티로 이루어져 있는 만큼 2027년에는 유의미한 연구개발 성과를 달성하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

winter1004@newspim.com