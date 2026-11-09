장동혁 "증시 폭락 원흉은 李대통령…폭락장에서 국민연금 아무 역할 못 해"

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국민연금 주식 비중 확대·삼전닉스 ETF 비판

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 9일 최근 국내 증시 급락과 관련해 "이재명 대통령과 민주당이 증시 폭락 사태의 원흉"이라며 "증시를 정상화하는 길은 이재명 정권을 하루라도 빨리 끌어내리는 것"이라고 주장했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "증시가 연일 폭락하면서 국민의 주식통장이 거덜나고 있다"며 "대통령 말을 믿고 투자했던 국민들이 '벼락거지'가 되고 있다"고 비판했다.

그는 "'만스피', '천스닥'을 외치며 이재명을 찬양하던 사람들은 일제히 침묵 모드"라며 "'리딩방'을 차려놓고 국민을 선동하던 이재명 대통령은 주식의 '주'자도 안 꺼내고 있다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 제64주년 대한민국 소방의날 기념 '당신이 영웅입니다' 영화 상영회에서 축사를 하고 있다. 2026.11.09 jk31@newspim.com

이어 "삼전닉스 폭락도 '증시 평탄화'라고 주장하려나"라며 정부의 증시 대응을 비꼬았다.

장 대표는 증시 급락의 원인으로 정부·여당의 국민연금 운용 정책과 단일종목 상장지수펀드(ETF) 도입을 지목했다.

그는 "지방선거를 앞두고 국민연금 국내주식 비중을 급격히 늘렸고, 증시가 비정상적으로 폭등하는데도 리밸런싱까지 유예했다"며 "'삼전닉스 ETF'를 급조해 증시 부양에 올인했다"고 주장했다.

그러면서 "주식이 올랐으니 1번을 찍으라며 선거운동에 써먹었다"며 "이제 주식이 폭락했으니 민주당을 쫓아내야 하지 않는가"라고 반문했다.

장 대표는 "잔뜩 털린 국민연금은 폭락장에서 아무 역할도 못하고 있다"며 "'삼전닉스 ETF'는 불난 증시에 기름을 끼얹었고, 외국인들은 돈을 챙겨 다 빠져나갔으며 증권사만 배를 불렸다"고 비판했다.

정부의 반대매매 3개월 유예 조치에 대해서도 실효성이 없다고 지적했다.

그는 "허겁지겁 '반대매매' 3개월 유예를 대책이라고 내놓았다"며 "3개월 버티면 증시가 살아나느냐. 투자자 손실만 더 커지고 증권사 부실까지 불러올 수도 있다"고 우려했다.

끝으로 "증시를 정상화하는 길도 결국 하나뿐"이라며 "이재명 정권을 하루라도 빨리 끌어내리는 것이 경제를 살리고 증시를 정상화하는 유일한 길"이라고 강조했다.

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