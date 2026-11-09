엘앤씨바이오, 3분기 누적 영업익 244억원·전년比 892% ↑

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누적 매출 1075억원·영업이익률 22.7%

리투오 공급 확대에 실적 개선

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인체조직 기반 세포외기질(ECM) 플랫폼 기업 엘앤씨바이오가 올해 3분기 누적 매출과 영업이익 모두 큰 폭의 성장세를 기록했다. 피부 ECM 기반 제품인 '리투오(Re2O)'의 국내 공급 확대와 기존 인체조직 이식재 사업의 성장이 실적 개선을 이끌었다.

9일 엘앤씨바이오 공시에 따르면 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액은 1075억원으로 전년 동기 대비 76.8% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 244억원으로 892.1% 늘었으며, 영업이익률은 4.0%에서 22.7%로 상승했다.

별도 기준 누적 매출액은 867억원으로 전년 동기 대비 77.8% 증가했고, 영업이익은 257억원으로 327.1% 늘었다. 별도 영업이익률도 12.4%에서 29.7%로 개선됐다.

엘앤씨바이오 로고. [사진=엘앤씨바이오]

이번 실적 개선에는 피부 ECM 기반 제품인 리투오의 국내 의료기관 공급 확대가 영향을 미쳤다. 기존 인체조직 이식재인 메가덤(MegaDerm), 메가카티(MegaCarti), 메가너브 프라임(MegaNerve Prime), 메가필(MegaFill) 등도 매출 성장에 기여했다.

엘앤씨바이오는 피부와 연골, 신경, 골조직 등 다양한 인체조직 기반 ECM 기술을 활용해 재건의료와 피부 구조 복원, 에스테틱 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

증가하는 리투오 수요에 대응하기 위한 생산시설 확충도 추진 중이다. 회사는 올해 신규 GTP 생산시설 승인을 통해 현재 월 8만개 수준의 리투오 생산능력을 확보했다. 연내 월 15만개 생산을 위한 시설과 설비 준비를 마무리하고, 2027년부터 증설된 생산시설을 본격 가동할 계획이다.

중장기 해외 수요에 대응하기 위해 동탄 글로벌 생산공장 착공도 준비하고 있다. 이를 통해 국내 공급능력을 강화하는 동시에 미국과 중국 등 해외시장 진출에 필요한 생산 기반을 구축할 방침이다.

해외사업 확대도 추진하고 있다. 미국에서는 현지 인체조직 유통 파트너와 협력해 2027년부터 공급 확대에 나설 계획이다. 싱가포르와 태국, 홍콩 등 아시아 시장에서도 리투오 시리즈를 중심으로 사업을 확대하고 있다. 향후 한국을 핵심 기술개발 및 생산 거점으로 활용하면서 미국과 중국으로 생산·공급 인프라를 확장한다는 구상이다.

이와 함께 엘앤씨바이오는 150억원 규모의 전환사채(CB)에 대한 콜옵션 행사와 취득 물량 전량 소각을 결정했다고 이날 공시했다. 이번 조치는 향후 주식 전환에 따른 지분 희석 가능성과 잠재적 매도 물량인 오버행 부담을 줄이기 위한 것이다.

회사는 최근 유상증자를 통해 성장 투자 재원을 확보한 데 이어 CB 소각을 결정했으며, 향후 자사주 매입·소각과 배당 등 추가적인 주주환원 방안도 검토할 계획이다.

엘앤씨바이오 관계자는 "이번 실적은 단순한 매출 확대를 넘어 ECM 플랫폼 사업의 높은 수익성과 성장 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 크다"며 "특히 별도 기준 약 30%에 달하는 영업이익률은 당사의 기술 경쟁력과 사업구조의 수익성을 보여주는 성과"라고 밝혔다.

이어 "동탄 생산공장 신축 등 생산 인프라 확충을 통해 증가하는 국내외 수요에 선제적으로 대응하겠다"며 "국내 기술력과 생산 기반을 바탕으로 미국과 중국 등 주요 시장에서 사업 기반을 확대하고, 2030년 매출 1조원, 영업이익 3000억원이라는 중장기 경영목표 달성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com