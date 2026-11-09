엔비디아 GPU·리벨리온 NPU 묶어 SKT AI DC에...인프라 고도화 협력

엔비디아·SKT·리벨리온, 'NV링크 퓨전' 협력

GPU·NPU 묶어 R200 NPU 랙 시스템 개발

과기정통부 "국산 NPU, 글로벌 생태계 연결 첫걸음"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)와 리벨리온의 국산 신경망처리장치(NPU)가 하나의 서버 랙 안에서 인공지능(AI) 추론 작업을 나눠 맡는다. 엔비디아의 칩 연결 기술 'NV링크 퓨전'을 활용한 시스템으로, SK텔레콤 AI 데이터센터에 구축된다. 리벨리온의 차세대 NPU 'R200' 기반 시스템은 2028년부터 배포될 전망이다.

엔비디아·SK텔레콤·리벨리온은 9일 서울 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'에서 'NV링크 퓨전 협력 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이날 체결식에는 이도규 과기정통부 정보통신정책실장, 레이몬드 테 엔비디아 아시아태평양 지역 총괄 수석부사장, 제시 클레이튼 AI 인프라 부문 수석 제품 마케팅 매니저, 정석근 SK텔레콤 CTO 겸 AI CIC장, 박성현 리벨리온 대표 등이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 엔비디아·SK텔레콤·리벨리온은 9일 서울 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'에서 'NV링크 퓨전 협력 업무협약(MOU)'을 체결했다. 2026.11.09 raul1649@newspim.com

협약에 따라 리벨리온은 NV링크 퓨전으로 'R200' NPU를 엔비디아 플랫폼에 연결하고, 엔비디아의 표준 랙 설계 'MGX'를 기반으로 랙 단위 시스템을 개발한다. SK텔레콤은 이 시스템을 자사 AI 데이터센터에 구축한다.

핵심은 '분산 추론'이다. AI가 답을 내는 과정을 단계별로 나눠 각 단계에 가장 적합한 칩에 맡기는 방식이다. 입력 내용을 한꺼번에 처리하는 프리필(prefill)은 엔비디아 GPU가, 답변을 한 단어씩 생성하는 디코드(decode)는 리벨리온 NPU가 담당해 처리량과 전력 효율을 함께 높인다는 구상이다. R200은 수조 개 파라미터 규모의 전문가 혼합(MoE) 모델 추론에 맞춰 개발되고 있다.

NV링크 퓨전은 외부 기업이 설계한 맞춤형 칩을 엔비디아의 고속 연결망과 랙 구조에 통합할 수 있도록 한 플랫폼이다. MGX 랙 구조를 쓰면 GPU와 NPU 시스템이 랙 공간과 전력, 냉각 설비를 공유할 수 있다. 리벨리온은 엔비디아가 구축한 서버 제조사(ODM)·부품 공급망도 그대로 활용할 수 있다.

클레이튼 매니저는 이날 오전 기조 세션에서 "맞춤형 칩을 만든 뒤에도 시스템 통합과 공급망 구축에 10억 달러 이상, 1년 이상이 추가로 들 수 있다"며 NV링크 퓨전이 이 부담을 줄여준다고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 레이몬드 테 엔비디아 아시아태평양 지역 총괄 수석부사장이 9일 서울 강남구 코엑스 엔비디아 AI 데이 미디어라운드테이블에서 발언하고 있다 .2026.11.09 raul1649@newspim.com

테 수석부사장은 "엔비디아 생태계는 수직적으로 통합돼 있으면서 수평적으로 개방돼 있다"며 "NV링크 퓨전으로 XPU들이 엔비디아 환경에 연결될 수 있도록 지원하고 있고, 앞으로도 한국 생태계와 기업들을 꾸준히 지원하겠다"고 말했다.

박성현 리벨리온 대표는 "한국의 AI 반도체와 모델을 글로벌 시스템 기술과 연결해 소버린 AI의 새로운 장을 여는 전환점"이라고 했다. 정재헌 SK텔레콤 대표는 "AI 데이터센터와 자체 AI 모델 'A.X K2', '모두의 AI' 프로젝트로 개발되는 대국민 AI 서비스를 연계해 풀스택 소버린 AI 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

이도규 실장은 축사에서 "오늘 MOU는 국산 AI 반도체를 글로벌 AI 생태계와 연결하고 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 기반을 마련한다는 점에서 의미가 크다"며 "선언에 그치지 않고 글로벌 시장 진출이라는 가시적인 성과로 이어지는 것이 중요하다"고 강조했다.

이번 협력은 앞서 추진된 AMD와의 국산 NPU 연계 협력에 이은 것이다. 과기정통부는 리벨리온을 시작으로 다른 국내 NPU 기업과 엔비디아 간 협력도 지원할 계획이다.

raul1649@newspim.com