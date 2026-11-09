2030년 LH 부채 372조 넘긴다…4년간 89% 증가한다는데

AI 핵심 요약beta
- LH 부채가 6일 197조5000억원에서 2030년 372조8000억원으로 늘어날 전망이다
- HUG 부채도 2030년 5조7000억원으로 올해보다 159.1% 증가할 것으로 예상됐다
- 공공기관 부채 증가로 정부의 추가 재정 부담이 커질 수 있다는 분석이 나왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HUG 부채도 159.1% 증가 예상
정부 재정 부담 확대 우려
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 주택 공급과 주거안정을 담당하는 한국토지주택공사(LH)와 주택도시보증공사(HUG)의 부채가 2030년까지 크게 늘어날 전망이다. 공공주택 건설·매입 확대에 따라 차입 부담이 커지는 가운데, 공공기관의 재무구조 악화가 정부의 추가 재정지원 부담으로 이어질 수 있다는 분석이 나온다.
6일 국회예산정책처의 '2027년도 예산안 재정총량 분석'에 따르면 2026~2030년 공공기관 중장기 재무관리계획상 LH 부채는 올해 197조5000억원에서 내년 236조2000억원으로 19.6% 늘어날 전망이다.
이후 2028년 287조9000억원, 2029년 334조8000억원, 2030년 372조8000억원으로 증가할 것으로 보인다. 전년 대비 증가율은 각각 21.9%, 16.3%, 11.4%다. 2030년 부채는 올해보다 88.8%(175조3000억원) 많아진다.
중장기 재무관리계획을 수립한 공공기관 37곳 가운데 24곳은 올해보다 2030년에 부채가 늘어날 것으로 예상됐다. 이들 기관의 부채는 올해 573조1000억원에서 2030년 822조9000억원으로 43.6%(249조8000억원) 증가한다. 이 중 LH 한 곳이 증가액의 70.2%를 차지한다.
주택도시보증공사(HUG) 부채는 올해와 내년 각각 2조2000억원으로 예상됐다. 이후 2028년에는 전년보다 90.9% 증가한 4조2000억원, 2029년에는 23.8% 늘어난 5조2000억원에 이를 것으로 봤다. 2030년에는 전년보다 9.6% 증가한 5조7000억원으로, 올해 대비 증가율은 159.1%(3조5000억원)에 달한다.
임명현 국회예산정책처 예산분석실장은 "정부 출자 등 재정지원이 공공기관의 재무건전성 개선에 기여해 왔지만, 앞으로 기관들의 부채가 늘어나면 부채비율을 관리하는 데 필요한 정부 재정 부담도 커질 수 있다"며 "공공기관의 재무구조 악화가 정부 재정의 추가적인 부담요인이 되지 않도록 기관별 재무건전성 관리 방안을 마련해야 한다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com