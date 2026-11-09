영진사이버대, 2027학년도 미용문신 전공 신설

AI 핵심 요약beta
- 영진사이버대와 대한문신사중앙회가 9일 문신산업 인재 양성 협약을 체결했다
- 영진사이버대는 2027학년도에 미용문신·K-뷰티테크 전공을 신설한다
- 양 기관은 교육과정 개발과 실무교육, 위생·안전관리 강화에 협력한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 영진사이버대학교는 사단법인 대한문신사중앙회와 문신 및 반영구 분야 전문인재 양성과 산업 발전을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 협약은 문신 산업의 제도화 및 전문화 논의에 맞춰 대학의 온라인 교육 역량과 협회의 현장 전문성을 결합해 교육 기반을 구축하기 위해 마련됐다.
영진사이버대는 2027학년도부터 기존 뷰티케어계열 교육과정을 개편해 '뷰티디자인·미용문신전공'과 'K-뷰티테크융합전공'을 신설·운영한다. 이를 통해 미용문신 분야의 이론과 실무, 위생·안전관리, 디자인 역량을 교육하고 AI와 디지털 기술을 접목한 전문가를 배출할 예정이다.
협약에 따라 양 기관은 미용문신 전문 교육과정 개발, 온라인 교육콘텐츠 공동 제작 및 운영, 현장 중심 실무교육 및 전문가 특강, 위생·안전관리 교육 강화, 국가시험 대비 자격체계 구축 및 인재 육성, 공동 연구 및 산학협력 사업 추진 등에 협력한다.
임보란 대한문신사중앙회 회장은 "문신 산업이 새로운 성장 단계에 진입함에 따라 전문성과 공신력을 갖춘 인재 육성이 무엇보다 중요해졌다"며 "영진사이버대와의 협력을 통해 체계적인 교육 시스템을 마련하고 산업의 경쟁력을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.
도한신 영진사이버대학교 총장은 "K-뷰티는 대한민국을 대표하는 미래 핵심 성장 동력 중 하나"라며 "신설되는 전공을 통해 현장이 필요로 하는 맞춤형 실무 인재를 길러내고, 대한문신사중앙회와 함께 뷰티 산업을 선도하는 새로운 교육 모델을 제시하겠다"고 밝혔다.
영진사이버대학교는 오는 12월 1일부터 2027학년도 전문학사 신·편입생 및 학사학위 전공심화 3학년 편입생 모집을 시작한다.
whitss@newspim.com