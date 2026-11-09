현대차증권, 현대캐피탈 배구단과 '스폰서데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권이 8일 천안 유관순체육관에서 스폰서데이를 개최했다
- 현대차증권은 팬 참여형 점프 챌린지와 경품 행사를 진행했다
- 현대차증권은 22일 현대건설 배구단과 스폰서데이를 열 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 현대차증권이 현대캐피탈 스카이워커스 배구단과 함께 팬들을 위한 '스폰서데이' 행사를 개최했다. 배구 팬들이 직접 참여하는 이벤트를 통해 스포츠 후원 활동을 확대하고 있다.
9일 현대차증권에 따르면 지난 8일 충남 천안시 유관순체육관에서 '2026 현대차증권 스폰서데이'를 진행했다.
스폰서데이는 구단 후원사가 홈경기를 찾은 관중을 대상으로 다양한 현장 이벤트를 제공하는 행사다. 현대차증권은 2023년부터 현대캐피탈 스카이워커스 배구단과 후원 관계를 이어오고 있다.
이날 현대차증권은 배구 종목의 특성을 살린 '점프 챌린지'를 운영했다. 참가자가 현대차증권 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤 점프 기록 측정에 도전하는 방식이다.
참가자들에게는 순위에 따라 현대캐피탈 선수단 유니폼과 홈경기 관람권, 연습구 사인볼 등을 경품으로 제공했다.
김재정 현대차증권 WM사업실장은 "이번 스폰서데이를 통해 홈구장을 찾은 팬들과 직접 소통하며 특별한 경험을 공유할 수 있었다"며 "앞으로도 스폰서십으로 인연을 맺고 있는 구단들과 함께 응원의 즐거움을 더할 수 있는 기회들을 마련해 나가겠다"고 말했다.
한편 현대차증권은 오는 22일 경기 수원시 수원실내체육관에서 현대건설 힐스테이트 배구단과 함께 스폰서데이를 진행할 예정이다.
plum@newspim.com