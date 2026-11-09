현대차·기아, 협력사 온실가스 감축 지원 확대…전문인력 양성 나선다

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 9일 미래차 기술규제 대응 지원 업무협약을 체결했다
- 현대차·기아는 협력사의 규제 애로 발굴과 공급망 탄소관리 표준화를 추진한다
- 국가기술표준원 등은 협력사 대상 탄소관리·규제 대응 교육을 운영한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 글로벌 온실가스 규제 강화에 대응하기 위해 부품 협력사에 대한 지원을 확대한다. 기존 설비 교체 중심의 지원에서 전문인력 양성과 규제 대응 교육까지 범위를 넓힌다.
현대차·기아는 국가기술표준원, 현대차·기아 협력회, K-Mobility 브릿지 재단과 '2026 미래차 전환을 위한 기술규제 대응 지원 업무협약'을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 협약에 따라 현대차·기아는 협력사들이 현장에서 겪는 규제 관련 애로사항을 발굴하고, 국가기술표준원은 글로벌 공급망 환경·탄소 규제 대응을 지원한다. 공급망 탄소관리체계 표준화도 함께 추진한다.
전문인력 양성을 위해 국가기술표준원과 K-Mobility 브릿지 재단은 탄소관리 및 대외규제 대응 교육을 운영한다. 현대차·기아 협력회는 협력사의 교육 참여를 지원한다.
현대차·기아는 지난해부터 '선순환 온실가스 감축 상생프로그램'을 통해 협력사의 온실가스 감축을 지원해 왔다. 내년에는 감축 실적 평가를 바탕으로 지원 대상과 금액을 확대할 계획이다.
현대차·기아 관계자는 "민관의 전문성을 모아 협력사가 복잡한 글로벌 기술규제에 대응할 수 있도록 돕겠다"며 "온실가스 감축과 규제 이행을 함께 지원해 수출 경쟁력을 뒷받침하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com