한화에어로스페이스·육군, 야전정비지원센터 추가 건립 추진

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동부지역 정비 거점 확보…K9 자주포 등 수출 무기체계 MRO 지원

폴란드 현지 순회교육 추진…해외 후속군수지원 협력 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 육군과 협력해 야전정비지원센터 추가 건립을 추진한다. 국내 정비지원 거점을 확대하는 동시에 해외 수출 무기체계에 대한 유지·보수·정비(MRO) 협력을 강화하기 위해서다.

한화에어로스페이스는 9일 서울 용산 로카우스에서 육군본부 주도로 열린 'K-방산 활성화와 민·군 협력 육군 MRO 발전을 위한 후반기 방산업체 소통간담회'에 참석했다고 밝혔다.

민군 협력 육군 MRO 발전을 위한 후반기 방산업체 소통간담회.[사진=한화에어로스페이스]

이날 간담회에는 육군 군수참모부와 한국국방연구원(KIDA), 한국방위산업진흥회, 한화에어로스페이스 등 주요 방위산업 관계자들이 참석해 국내외 MRO 협력 확대 방안을 논의했다.

한화에어로스페이스와 육군은 현재 서부지역에만 운영 중인 야전정비지원센터를 동부지역에도 추가 확보할 계획이다. 민·군이 함께 참여하는 정비지원 거점을 구축하고, 국내에서 축적한 MRO 역량을 해외 정비 네트워크 구축에도 활용한다는 구상이다.

특히 K9 자주포 등 주요 수출 무기체계의 야전 정비를 지원하고, 수출국을 대상으로 MRO 사업도 제안할 예정이다. 이를 위해 양측은 조만간 워킹그룹을 가동해 구체적인 추진 방안을 마련하기로 했다.

해외 수출 장비에 대한 후속군수지원 협력도 확대한다. 이번 간담회에서는 지난 9월 폴란드 현지에서 진행된 MRO 세미나 결과를 공유하고, 수출 무기체계의 운용·정비 역량을 강화하기 위한 민·군 협력 방안을 논의했다.

육군은 이달 중순부터 폴란드 현지에서 무기체계 운용 능력 향상을 위한 순회교육을 실시할 예정이다. 한국과 폴란드 군 간 군수협력 협의체도 정례화해 지속적인 협력 기반을 마련할 계획이다.

하헌철 육군본부 군수참모부장(소장)은 "K-방산 수출 활성화와 장비가동률 향상을 위해 군과 방산기업 간 협력이 중요하다"며 "육군은 수출 활성화를 지원해 국가 경쟁력 발전에 기여하겠다"고 말했다.

한화에어로스페이스 관계자는 "수출 확대를 위한 육군의 지원에 호응해 K-MRO의 글로벌 위상을 높일 수 있도록 모든 노력을 기울이겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com