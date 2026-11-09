데이터센터가 갈랐다…AMD, 인텔 매출 추월 눈앞

AI 데이터센터 매출 AMD 97% 급증…인텔보다 12억 달러 많아

4분기 전체 매출 역전 전망…내년 서버 CPU 경쟁도 본격화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 미국 반도체 시장의 경쟁 구도가 인공지능(AI) 데이터센터를 중심으로 재편되고 있다. AMD가 AI 반도체 사업의 급성장에 힘입어 올해 4분기 인텔의 전체 매출을 넘어설 전망이다. 서버 중앙처리장치(CPU) 시장에서 인텔의 우위가 이어지고 있지만, AI 가속기와 데이터센터 시스템 시장의 성장세가 양사의 실적을 가르는 결정적인 변수로 떠올랐다.

9일 카운터포인트리서치와 반도체업계에 따르면 AMD는 올해 4분기 매출 전망치를 약 170억 달러로 제시했다. 전년 동기 대비 66% 증가한 규모로, 인텔의 매출 전망치 중간값인 155억 달러보다 15억 달러 많다. AMD의 전망치 하단인 약 165억 달러도 인텔의 상단인 160억 달러를 웃돈다.

카운터포인트리서치가 전망한 AMD의 데이터센터 부문 매출 추이. AMD의 데이터센터 매출은 2025년 166억 달러에서 2027년 770억 달러로 증가할 전망이다. 2027년 서버 CPU 매출은 387억 달러, AI 부문 매출은 383억 달러로 비슷한 비중을 차지할 것으로 예상된다. [사진=카운터포인트리서치]

양사의 실적을 가른 것은 데이터센터 사업이다. AMD의 3분기 데이터센터 매출은 85억 달러로 전년 동기 대비 97% 급증했다. 같은 기간 인텔의 데이터센터·AI(DCAI) 부문 매출은 73억 달러로 78% 증가했다. 양사 모두 높은 성장률을 기록했지만 AMD가 매출 규모에서 12억 달러 앞섰다.

AMD의 사업 구조도 빠르게 바뀌고 있다. 3분기 전체 매출 134억 달러 가운데 데이터센터 비중은 64%로 지난해 같은 기간 47%에서 17%포인트 상승했다. AMD는 내년 데이터센터 매출 비중이 80%를 넘어설 것으로 내다봤다. PC용 CPU 제조사에서 AI 데이터센터 중심 기업으로 무게중심이 이동하는 모습이다.

특히 AMD의 성장에는 인스팅트(Instinct) AI GPU 공급 확대가 결정적인 역할을 했다. AMD는 4분기 데이터센터 매출이 전 분기보다 약 50% 증가하고, AI 사업 매출이 서버 CPU 매출을 처음으로 넘어설 것으로 예상했다. 차세대 AI 인프라 플랫폼 '헬리오스'의 공급 확대가 성장을 견인할 전망이다.

다만 데이터센터 전체 매출과 달리 서버 CPU 시장에서는 인텔이 여전히 우위를 유지하고 있다. AMD의 데이터센터 매출에서 AI 가속기 사업을 제외하면 인텔의 서버 사업 매출이 더 크다. 인텔 역시 첨단 서버 CPU 공급을 확대하며 시장 방어에 나서고 있다.

내년에는 경쟁이 한층 치열해질 전망이다. 인텔은 내년 서버 CPU 판매량이 30% 이상 늘어날 것으로 예상하고 있다. AMD는 서버 사업 매출을 두 배로 확대한다는 목표를 제시했다. AI 에이전트 확산으로 GPU뿐 아니라 이를 지원하는 CPU 수요도 빠르게 증가하고 있기 때문이다.

다만 급증하는 데이터센터 수요에 대응할 공급능력 확보가 변수다. 인텔은 첨단 공정 웨이퍼와 반도체 기판 부족이 오는 2028년까지 이어질 것으로 보고 있다. AMD 역시 TSMC의 생산능력 확보가 성장 목표 달성의 관건이다.

syu@newspim.com