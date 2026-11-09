트럼프 "이민 단속 너무 가혹했다…민주당과 타협 가능"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 핵심 국정과제였던 불법 이민자 강제 추방 정책이 가혹했다고 자인하며, 범죄 이력이 없는 장기 체류 미등록 이민자에게 법적 지위를 부여하는 '사면 타협안(amnesty deal)'을 민주당과 논의할 수 있다고 밝혔다.

중간선거에서 공화당이 참패한 후, 트럼프 2기 반이민 정책에 변화가 생길 수 있음을 암시한 대목이다.

8일(현지시간) 방송된 CBS '60분'에 출연한 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진= CBS '60분' 공식 유튜브 동영상 캡처]

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 방송된 CBS 방송의 간판 시사 프로그램 '60분(60 Minutes)'에 출연해 행정부의 강경한 이민 정책에 대해 유권자들이 반감을 가졌다고 인정했다.

트럼프 대통령은 강제 추방 드라이브에 대해 "내 생각에도 그것은 너무 가혹했을 수 있다"며, 연방 수사관들이 "좋은 직업을 가진 사람들까지 추방했다"고 말했다. 이어 "그들이 좋은 사람이라면 미국에 머물게 해야 한다고 생각하는 국민들이 매우 많다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 "모든 이민자를 쫓아내고 싶어 하는 극우 세력이 있는 반면, 보다 온건한 시각도 존재한다"며 "살인범, 마약 사범 등 거친 자들은 쫓아내되 10년, 15년 동안 미국에 거주해 온 사람들에게는 타협안을 마련해 줘야 한다"고 강조했다.

민주당과 이민자에게 '법적 지위'를 부여하는 타협안이 가능하겠느냐는 질문에 트럼프 대통령은 "실현 가능한 일"이라며, 이번 선거에서 당선된 제임스 탈라리코 텍사스주 연방 상원의원 당선인 등 민주당 입법자들과 협력할 용의가 있다고 밝혔다.

해당 인터뷰는 트럼프 대통령이 이민 강경파인 스티븐 밀러를 백악관 비서실장으로 임명하기 직전인 금요일(6일) 아침에 녹화되었다.

트럼프 대통령은 이례적으로 솔직한 심경을 털어놓으며, 미국 경제에 대한 "잘못된 메시지 전달(bad messaging)"로 인해 중간선거에서 표를 잃었다고 시인했다.

또한 "이란 전쟁이 공화당 패배의 결정적 원인이었다"는 JD 밴스 부통령의 평가에 동의하면서도, "이란이 핵무기를 갖게 방치할 수는 없었다"며 전쟁 개시 결정 자체는 정당했다는 입장을 굽히지 않았다.

AI(인공지능) 안전 문제와 관련해서는 미국이 중국과의 기술 경쟁에서 1위 지위를 빼앗기지 않는 한 민주당과의 규제 협력에 열려 있다고 강조했다. 트럼프는 "안전장치(guardrails)를 두는 것은 상관없다"면서도 "우리가 2위로 밀려나는 것은 원치 않으며, 중국은 아무런 규제도 하지 않고 있다"고 강조했다.

그러나 트럼프 대통령은 정계를 은퇴한 낸시 펠로시 전 하원의장, 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장 등 정적들에 대한 적개심을 여감 없이 드러냈다. 그는 설령 천국에 가는 것을 포기해야 하더라도 그들을 절대 용서할 수 없다면서 "이들은 극도로 불정직하고 매우 나쁜 사람들이며 우리나라에 매우 해로운 존재라고 생각한다. 나는 그런 사람들을 사랑할 수 있는 것보다 우리나라를 훨씬 더 사랑한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 그들을 용서할 수 있겠느냐는 질문에 "아마 그럴 수 없을 것"이라며 "나는 내 적들 중 일부를 증오하고 앞으로도 항상 그럴 것"이라고 답했다.

wonjc6@newspim.com