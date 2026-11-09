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李대통령, "소방장비, 독자 연구개발엔 한계"…국방과학연구소에 협업 주문

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  • 이재명 대통령은 9일 소방장비를 점검하고 국방과학연구소와 합동연구를 주문했다.
  • 이 대통령은 9일 순직 소방관 유가족을 위로하고 소방관들의 헌신에 감사를 표했다.
  • 이 대통령은 9일 소방관 7명과 간담회를 열고 현장 애로사항과 정신건강 문제를 들었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

64주년 소방의 날 기념식 참석 후 소방 장비 관람
무인파괴방수차·배연로봇 점검…내년 연구개발 예산 650억원
순직 소방관 유가족과 인사…2018년 순직 대원 배우자 감사 전해
소방관 7명과 오찬…최용철 "화재 사망자 363명→306명"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 9일 특수 소방장비를 둘러보며 "독자 연구개발에는 한계가 있다"며 국방과학연구소와의 합동연구를 주문했다.

이 대통령은 이날 세종에서 열린 64주년 소방의 날 기념식을 마친 뒤 식장 밖에 전시된 소방 차량과 장비를 살펴보고, 소방공무원 7명과 오찬 간담회를 가졌다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 "재난현장 최일선에서 일해 온 소방공무원들을 격려하고 현장의 애로사항을 직접 듣고자 간담회를 마련했다"고 설명했다.

이재명 대통령이 9일 세종에서 열린 64주년 소방의 날 기념식에 참석해 고(故) 박승원 소방경의 자녀의 손을 잡고 인사하고 있다. 2026.11.09 [사진=청와대]

◆순직 소방관 유가족과 인사…"잊지 않고 마음 써줘 감사"

이 대통령은 기념식을 마친 뒤 순직 소방공무원 유가족들과 인사를 나누며 식장을 나섰다.

이날 기념식에는 이 대통령이 경기도지사로 재임하던 2018년 김포 한강 수중보 구조활동 중 순직한 고(故) 심문규 대원의 배우자 조샛별 씨도 참석했다.

강 수석대변인은 "당시 이 대통령은 영결식에서 추도사를 낭독하고 조 씨의 일자리 마련도 도우려 했으나 조 씨는 쌍둥이 자녀 육아로 응하지 못했다. 조 씨는 이 사연을 전하며 잊지 않고 마음 써준 데 감사를 표했다"고 전했다.

이 대통령은 이날 기념식에서 기념사를 하면서도 순직 소방관을 애도하고 유가족들을 위로했다. 

이날 기념식에는 지난 4월 완도 냉동창고 화재 현장에서 순직한 고 박승원 소방경의 세 자녀가 함께했다. 박 소방경은 당시 1차 진압 뒤 잔불을 확인하러 창고 안에 들어갔다가 유증기 폭발로 퇴로가 막혀 고 노태영 소방교와 함께 숨졌다.

이 대통령은 세 자녀에게 "여러분의 아버지는 무엇보다 소중한 사람의 목숨을 살리고 모두가 안전하게 살아가는 세상을 지키고자 끝까지 임무를 다한 자랑스러운 대한민국의 소방관"이라며 "아버지에 대한 자랑스러운 마음을 늘 간직하며 각자의 꿈을 향해 씩씩하게 나아가길 바란다"고 했다.

이어 "이 나라도 여러분의 아빠가 남긴 숭고한 정신을 항상 기억하며 여러분의 꿈이 더욱 찬란하게 빛날 수 있도록 세심하게 보살피고 지원하겠다"고 약속했다.

이재명 대통령이 9일 세종에서 열린 64주년 소방의 날 기념식에 참석한 뒤 행사장 뒤 야외에 전시된 소방 장비를 관람하며 설명을 듣고 있다. 2026.11.09 [사진=청와대]

◆"독자 연구개발엔 한계"…장비 둘러보며 국방 협업 주문

이 대통령은 기념식장 밖에 전시된 무인파괴방수차와 고성능화학차, 산불전문진화차, 궤도형 배연로봇 등을 차례로 살펴봤다. 임광현 대통령 비서실장과 윤호중 행정안전부 장관, 최용철 소방청장, 강 수석대변인 등이 동행했다.

장비 설명은 김영표 소방청 중앙119구조본부 영남특수구조대장(소방정)이 맡았다. 무인파괴방수차가 44대 운용 중이라는 설명에 이 대통령은 "전국에 44대가 있다는 말이냐"고 되물었고, 김 대장은 "그렇다"고 답했다.

이 대통령은 일반 소방차로 진화하기 어려운 유류 화재에 대응하는 고성능화학차와 산불전문진화차가 전국에 각각 8대와 60대 배치돼 있다는 설명도 들었다. 지하주차장 전기차 화재 이후 도입된 궤도형 배연로봇의 기능과 활용 방안도 확인했다.

이 대통령은 "이 장비들은 당연히 내열장치가 돼 있는 것이냐"고 물은 뒤 최 청장에게 내년도 소방장비 연구개발(R&D) 예산 규모를 물었다. 최 청장은 "전체 650억 원"이라고 답했다.

이어 이 대통령은 "독자 연구개발에는 한계가 있지 않으냐"며 국방과학연구소와 같이 연구를 하도록 지시했다.

최 청장은 관계 부처와 공동 연구를 진행 중이고, 국방과학연구소와도 코팅·나노 기술을 활용한 가볍고 열에 강한 방화복을 개발하고 있다고 설명했다. 이 대통령은 "협의를 잘해서 진행하라"고 당부했다.

이 대통령은 전국 재난현장에서 쓰인 폐 소방호스를 재활용해 만든 조형물 앞에서 설명을 들은 뒤 소방교육생들과 기념사진을 찍었다.

교육생들이 "감사합니다" "영광입니다"라고 인사하자 이 대통령은 일일이 악수하며 "내년에 배치되느냐"고 물었고 한 교육생은 "올해 12월 졸업한다"고 답했다. 이 대통령은 고등학교 졸업 직후 소방관이 된 2005·2006년생 최연소 소방관들과도 인사를 나눴다.

이재명 대통령이 9일 세종에서 열린 64주년 소방의 날 기념식에 참석한 뒤 소방관들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.11.09 [사진=청와대]

◆李대통령, 소방관 7명과 오찬…최용철 "화재 사망자 363명→306명"

이 대통령은 이후 세종시 한 식당에서 소방공무원 7명과 오찬 간담회를 했다. 올해 정년퇴직을 앞두고 현직에서 마지막 소방의 날 기념식에 참석한 36년 차 김만종 소방령, 생후 50일 된 영아의 심정지 신고를 받고 영상통화로 심폐소생술을 지도해 생명을 구한 박정민 소방교 등이 자리했다. 네팔 홍수 등 해외 재난현장에서 구조활동을 펼친 대원들과 응급구조·상황관리요원, 안전교육 담당자도 함께했다.

이 대통령은 자신의 친구 중에도 소방공무원이 있다며 대원들이 본청 근무를 꺼리는 이유를 물었다. 참석자들은 행정업무보다 현장 활동을 선호하기 때문이라고 답했다. 이 대통령은 자동승진제와 구조·화재·구급·예방·통신 등으로 나뉜 소방의 직무 구조에도 관심을 보였다. 산불 발생 때 산림청보다 소방이 먼저 현장에 도착하는지, 119 신고에 다양한 민원이 섞이지 않는지도 물었다. 참석자들은 과거보다 장난전화가 많이 줄었다고 답했다.

이 대통령은 소방공무원들의 헌신 덕분에 인명피해가 많이 줄었다며 감사를 표했다. 이에 최 청장은 화재 사망자가 지난 정부 당시 363명에서 현 정부 들어 306명으로 줄었다며, 경제협력개발기구(OECD) 국가들과 비교해도 낮은 수준이라고 설명했다.

최 청장은 소방공무원의 정신건강 문제도 보고했다. 최 청장은 소방공무원들이 외상 후 스트레스 장애(PTSD)와 우울증 등을 겪고 있다며 자살로 숨진 소방공무원이 지난해 15명, 올해 7명에 이른다고 밝혔다. 제복공무원 가운데 소방공무원의 자살률이 높은 편이라는 설명에 이 대통령은 유심히 경청했다고 강 수석대변인이 전했다.

이 대통령은 간담회 말미에 건의 사항을 물은 뒤 참석자들과 기념사진을 찍으며 일정을 마무리했다.

the13ook@newspim.com

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