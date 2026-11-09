금감원, 개인정보 유출 '미래에셋증권' 현장점검 착수

고객 계좌번호 3800여 개·임직원 정보 3만5255건 유출

그룹 4개 계열사서 잇단 침해 사고

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융감독원이 고객과 임직원 3만9000여 명의 정보가 유출된 미래에셋증권에 대한 현장점검에 착수했다. 최근 미래에셋그룹 계열사에서 잇따라 해킹 시도와 개인정보 유출 사고가 발생한 만큼 사고 간 연관성과 보안 관리 체계 전반을 들여다볼 것으로 보인다.

9일 금융당국에 따르면 금감원은 이날 오전 미래에셋증권에 현장점검 인력을 보내 정보 유출 경위와 피해 범위 등을 확인하고 있다. 앞서 미래에셋증권에서는 지난 4일과 5일 외부 해킹 공격이 연이어 발생해 고객 계좌정보와 임직원 개인정보가 유출됐다.

이번 사고로 외부에 노출된 정보는 고객 계좌번호 약 3800개와 임직원 개인정보 3만5255건이다. 고객 정보뿐 아니라 임직원 정보까지 대규모로 유출되면서 침해 경로와 내부 시스템 관리 실태 등에 대한 점검이 이뤄질 전망이다.

미래에셋그룹에서는 최근 다른 계열사에서도 유사한 사고가 이어졌다. 지난달 26일 미래에셋생명에서 고객 개인정보 유출이 확인됐고, 같은 달 28일과 이달 2일에는 미래에셋자산운용과 에너지인프라자산운용에서 외부 침투 시도가 파악됐다.

금감원은 미래에셋증권뿐 아니라 미래에셋생명과 미래에셋자산운용에 대해서도 현장점검을 진행하고 있다. 계열사별 사고 경위와 침해 양상을 비교해 공통된 공격 경로나 보안상 취약점이 있었는지 살펴볼 것으로 예상된다.

미래에셋증권은 외부의 비정상적인 접근을 확인한 뒤 관련 경로를 차단하고 대응 체계를 가동했다고 밝혔다. 회사 측은 관계 당국에 사고 사실을 신고했으며, 현재 주요 시스템은 정상 운영 중이라고 설명했다. 추가 피해를 막기 위해 사고가 발생한 서비스와 사내 시스템에 대한 보안 점검도 진행하고 있다.

rkgml925@newspim.com