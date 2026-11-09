外人 일주일새 5.7조원 사들였다...인도, AI 매도 속 아시아 '희망'으로

벤치마크 지수, 11월 첫 주에 약 9% 급등...6년래 최대 주간 상승폭

외국인 투자자, 5일에만 6년래 최대 매수액 기록...루피화 가치도 끌어올려

단, 올해 전체로는 여전히 '마이너스 성장'...루피화 역시 가장 부진한 통화로 남아

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 증시가 인공지능(AI) 매도 붐 속에서 아시아 시장의 '피난처'로 부상했다. AI 관련 투자처를 찾아 인도 증시를 떠났던 외국인들은 지난 한 주 사상 최대 규모의 주간 매수액을 기록한 것으로 나타났다.

인도 증시 벤치마크 지수인 니프티50 지수와 센섹스30 지수는 직전 마지막 거래일인 지난 6일 각각 2% 이상 상승했다. 미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거두자 AI 관련 규제 강화에 대한 우려로 투자자들이 AI 관련 주식 비중을 줄이면서 한국과 대만 등이 부진했던 가운데, 인도 양대 벤치마크 지수는 8개월 만에 최고치를 기록했다.

센섹스 지수와 니프티 지수는 6일까지 7거래일 연속 상승하며, 각각 26개월, 14개월 만에 최장 기간의 랠리를 펼쳤다. 지난주(11월 2~6일) 니프티 지수와 센섹스 지수의 누적 상승폭은 각각 8.6%, 8.8%로 확대됐으며, 이는 약 6년 만의 최대 주간 상승폭이라고 로이터 통신은 전했다.

5조 3,000억 달러(약 7,175조 1,400억 원) 규모의 인도 증시는 불과 2주 전까지만 해도 아시아에서 가장 부진한 모습을 보이던 시장이었다. AI 산업에 대한 노출이 상대적으로 부족했던 탓에 외국인 투자자들의 외면을 받았다.

그러나 AI 업계의 투자 수익성에 대한 우려가 제기되면서 인도 증시에 대한 관심이 다시금 커졌고, 유가 하락과 개선된 기업 실적 전망까지 맞물리면서 인도 시장의 매력도가 높아졌다.

9일 인도 비즈니스 스탠다드(BS)가 인용한 초이스 웰스 자료에 따르면, 외국인 투자자들은 지난주 3,897억 1,000만 루피(약 5조 6,196억 원) 상당의 인도 주식을 순매수했다. 이는 10월에 발생한 3,484억 3,000만 루피 규모의 순매도를 상쇄하는 것으로, 이들은 5일 하루에만 6년래 최대 매수액을 기록했다.

초이스 웰스의 최고투자전략책임자인 디라즈 가우르는 외국인 투자자가 공격적인 매수세로 전환하게 된 핵심 요인으로 미국 중간선거 결과, 유가 하락, AI 시장의 불안정성 세 가지를 꼽으며 "글로벌 펀드들이 AI 관련 기업에서 AI 노출도가 낮은 인도로 자금을 옮기고 있다. 또한, 부진한 한 해를 보낸 뒤에도 (인도 기업들이) 실적을 유지하면서 인도 증시의 저평가 매력이 부각됐다"고 분석했다.

블룸버그 또한 해외 투자자들은 5일 하루에만 16억 달러의 순매수를 기록했고, 인도 국립증권거래소(NSE)의 지수 선물 공매도 포지션이 2~6일 10만 계약 이상 감소했다고 보도했다.

로고스 어셋 매니지먼트의 설립자 겸 최고 투자 책임자인 찰리 홍은 "단기적으로 인도 시장이 다른 아시아 시장보다 우수한 성과를 낼 가능성이 매우 높다"며 "이러한 추세는 기업 실적이 지속적으로 회복된다면 중장기적으로 유지될 것"이라고 블룸버그에 전했다.

외국인 자금의 대규모 유입은 루피화 가치 상승으로도 이어졌다. 지난달 사상 최저치에 근접했던 루피화 가치는 6일 전날 대비 0.6% 급등하면서 달러당 93.9175루피에 거래를 마쳤다. 이는 4월 이후의 최고 가치이며, 2025년 이후 처음으로 200일 이동평균선 아래로 떨어진 것이다.

코탁 네오의 상품 및 통화 파생상품 연구 책임자인 아닌디야 바네르지는 "중동 분쟁이 다시 격화하지 않는 이상 루피화는 최근의 '골디락스 국면(이상적이고 안정적인 상태)'을 유지할 수 있을 것"이라며 "달러당 94루피 선이 무너지면 지난 4월 이후 유지되던 박스권에서 완전히 벗어나 수출업체들의 투매성 달러 매도(패닉 셀링)가 촉발될 수 있다"고 분석했다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

한편, 인도 증시는 이달 첫 주의 급등에도 불구하고 올해 11년 만에 처음으로 연간 손실을 기록할 것으로 전망된다. 니프티 지수는 올해 들어 현재까지 약 4.8%, 센섹스 지수는 5.3% 하락했다.

루피화 역시 현재 아시아에서 가장 약세인 통화로 남아 있으며, 외국인 자금 유출은 여전히 연초 대비 사상 최고치를 기록 중이다.

인도 국가예탁결제원(NSDL) 자료에 따르면, 외국인 투자자들은 올해 들어 현재까지 2조 5,600억 루피의 순매도를 나타내고 있다.

hongwoori84@newspim.com