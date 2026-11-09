카툰플러스, 중고 만화책 전문 판매 서비스 진행

AI 핵심 요약beta
- 카툰플러스는 5일 중고 만화책 판매 서비스를 시작했다
- 홍대 본점에 중고 만화책 3만5000권을 비치했다
- 온라인 포함 전체 보유 규모는 13만5000권으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 만화카페 프랜차이즈 브랜드 카툰플러스가 지난 5일 중고 만화책 전문 판매 서비스 '중고만화책 카툰플러스'를 열고 온·오프라인 판매를 시작했다고 밝혔다.
'중고만화책 카툰플러스'는 카툰플러스 홍대 본점에 마련된 중고 만화책 전문 서점으로, 다양한 장르의 중고 만화책을 직접 확인하고 구매할 수 있는 오프라인 매장과 온라인 구매 서비스를 함께 운영한다.
현재 홍대 본점에는 약 3만 5천 권의 중고 만화책이 비치돼 있으며, 온라인 위탁 재고를 포함한 전체 보유 규모는 약 13만 5천 권이다. 매장에서 찾기 어려운 도서는 온라인으로 신청하면 택배 배송도 지원한다.
오프라인 구매는 홍대 본점에서만 가능하며, 운영 시간은 오전 8시부터 자정까지다. 온라인에서는 2만 원 이상 구매 시 무료 배송 혜택이 제공된다.
카툰플러스 관계자는 "매장에서 만화책을 구매하고 싶다는 고객들의 문의가 꾸준히 이어져 정식 판매 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 고객과의 소통을 바탕으로 다양한 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
카툰플러스 홍대점은 24시간 연중무휴로 운영된다. 이번 중고 만화책 전문 서점 개설로 기존 만화카페 공간에서 만화책을 읽는 것은 물론 직접 구매해 소장할 수 있는 서비스까지 제공하게 됐다.
whitss@newspim.com