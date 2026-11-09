케이엔에스, 베트남에 48억 설비 공급 완료

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해성옵틱스 생산시설에 카메라 모듈 조립·검사장비 구축

현지법인 수주 확대…올해 매출 70% 이상 성장 기대



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 첨단산업 무인 자동화 전문기업 케이엔에스는 베트남 법인이 해성옵틱스의 현지 생산시설에 약 48억원 규모의 카메라 모듈 조립설비와 자동 비전 검사설비 공급을 완료했다고 9일 밝혔다.

양사는 지난 2월 '인공지능(AI) 자율 생산 고도화 시스템 구축'을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 데 이어 6월 약 48억원 규모의 자동화 설비 공급계약을 맺었다. 케이엔에스는 이번 공급 완료로 카메라 센서 자동화 설비 분야의 구축 실적을 확보했다고 설명했다.

해성옵틱스는 카메라 모듈을 개발·생산하는 기업이다. 카메라 모듈은 라이다·레이더와 함께 자율주행과 피지컬 AI 분야에서 활용되는 주요 센서 중 하나다.

케이엔에스 로고. [사진=케이엔에스]

케이엔에스 베트남 법인은 카메라 모듈 자동화 설비 수주를 확대하고 있다. 지난 9월에는 해성비나 외 다른 고객사로부터 미국 글로벌 기업에 공급될 카메라 모듈 조립용 자동화 장비를 수주했다.

회사는 글로벌 고객사의 사업 확대와 현지 제조업 자동화 수요를 바탕으로 베트남 법인의 실적 성장을 기대하고 있다.

케이엔에스 관계자는 "최전방 고객사인 글로벌 디스플레이 대기업이 모바일 부품·카메라 모듈·로봇 등 다양한 분야에서 사업 호조를 이어가며 사업 규모를 확대하면서 베트남 법인의 실적도 가파르게 성장하고 있다"며 "올해 베트남 법인의 실적은 전년 대비 70% 이상 성장할 것으로 기대된다"고 말했다.

이어 "자동화 설비의 기술력을 인정받아 중국 기업 등과의 글로벌 경쟁 속에서도 수주를 이어가고 있는 만큼 두 자릿수를 넘는 영업이익률 달성도 가능할 것으로 본다"며 "현지 제조업의 자동화·다크팩토리 전환 수요에 힘입어 내년에도 고성장 기조가 이어질 것으로 전망한다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com