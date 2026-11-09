동아제약, 공식몰 '디몰' 블랙프라이데이…최대 84% 할인

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 9일부터 30일까지 공식몰에서 할인 행사를 진행했다.
- 건강기능식품·생활용품·반려동물용품을 최대 84% 할인 판매했다.
- 매일 쿠폰·사은품을 제공하고 11일에는 일부 제품 1+1 행사를 진행했다.
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매일 선착순 할인쿠폰 지급부터 원데이 1+1 특가
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 공식 온라인몰 '디몰(:Dmall)'에서 오는 30일까지 블랙프라이데이 할인 행사를 진행한다고 9일 밝혔다. 건강기능식품과 생활용품, 반려동물용품 등 행사 대상 제품의 할인율은 최대 84%다.
오쏘몰·써큐란·아일로 등 건강 관련 브랜드와 가그린·검가드·필리더스 등 생활용품 브랜드가 행사에 참여한다. 반려동물용품 브랜드 벳플과 닷닷펫도 할인 대상에 포함됐다.
최근 출시한 위 건강기능식품 '위스트로'도 할인 판매한다. 위스트로는 식품의약품안전처로부터 위 점막 보호 기능성을 인정받은 개별인정형 원료 황해쑥추출물을 함유한 제품이다. 여성 위생용품 브랜드 템포는 '입는 생리대 컬러팬티'와 '내추럴순면 입는 오버나이트' 등 팬티형 생리대를 행사 품목에 포함했다.
행사 기간 매일 선착순 50명에게는 5만원 이상 결제 시 1만원을 할인받을 수 있는 쿠폰을 지급한다. 선착순 84명에게는 결제 금액에 따라 검가드 모이스처, 가그린 어드밴스드 제로, 오쏘몰 이뮨 ODP 7입 등 사은품을 증정한다.
매주 수요일에는 3만원 이상 결제 시 30% 추가 할인을 제공한다. 적용되는 결제 수단은 행사 일정에 따라 페이코 또는 토스페이로 달라진다.
11일에는 행사 대상 제품을 하나 구매하면 같은 제품을 하나 더 증정하는 '1+1 특가 데이'를 연다. 대표 품목은 '셀파렉스 에센셜 포 맨&포 우먼' 세트와 '셀파렉스 에센셜 포 맨 50+&포 우먼 50+' 세트다.
sykim@newspim.com