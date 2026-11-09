[데스크 칼럼] AI 회의론과 불확실성의 파도…지금은 욕망보다 체력 기를 때

AI 수익성 의혹에 정책 지속성 문제까지, 투자 심리 위축

내년 AI 산업발 글로벌 위기 도래 전망, 불확실성 증폭

과도한 레버리지 내려놓고 내실 다질 때, 투자 원칙 지켜야

[서울=뉴스핌] 채송무 금융증권부장 = 국내 증시가 다시 거센 불확실성의 파도 앞에 섰다.

[서울=뉴스핌] 채송무 금융증권부장 = 2022.08.17 dedanhi@newspim.com

코스피가 불안정한 흐름을 이어가는 가운데, 그동안 시장 상승을 이끌어온 핵심 반도체주를 바라보는 투자자들의 시선에는 우려와 기대가 교차하고 있다. 천문학적인 자금이 투입된 생성형 AI 산업이 과연 시장의 기대만큼 실질적인 수익을 창출하고 지속적인 성장으로 이어질 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있기 때문이다. 여기에 미국 '블루 웨이브'로 반도체 정책의 지속성에 대한 불확실성까지 더해지면서 투자 심리도 한층 위축되는 모습이다.

최근 본지와 인터뷰를 진행한 홍성국 전 의원을 비롯한 경제 전문가들은 이러한 구조적 전환기를 맞아 내년 글로벌 차원의 AI 산업발 조정과 그로 인한 충격 가능성을 조심스럽게 제기하고 있다.

이는 AI 산업의 성장 자체를 부정하기보다 막대한 투자 규모에 걸맞은 수익 창출이 실제로 이뤄질 수 있는지 냉정하게 따져봐야 한다는 의미다. 특히 AI 산업의 성장 기대와 반도체 기업의 실질적인 실적 사이에 어떤 간극이 존재하는지, 공급 확대와 수요 증가가 지속 가능한 균형을 이룰 수 있는지 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

문제는 이처럼 불확실성이 커지는 국면에서도 시장의 단기 흐름에 기대어 과도한 위험을 감수하는 투자 행태가 적지 않다는 점이다. 주가 상승기에는 레버리지 투자가 수익률을 끌어올리는 수단으로 여겨지지만, 시장이 하락세로 돌아서면 상황은 달라진다.

신용거래와 미수거래 등 빚을 활용한 투자는 주가 하락에 따른 손실을 확대할 뿐 아니라 반대매매와 이자 부담으로 이어져 투자자가 스스로 판단하고 대응할 수 있는 여지마저 좁힌다. 시장의 방향을 정확히 예측하기 어려운 시기일수록 감당할 수 있는 수준을 넘어선 부채가 더 큰 위험으로 돌아오는 이유다.

지금 필요한 것은 일확천금을 향한 조급함이 아니라 투자 원칙을 되돌아보는 절제다. 우선 과도한 부채 부담을 줄이고, 단기적인 시장 충격에도 흔들리지 않도록 자산 포트폴리오의 안정성을 점검해야 한다. 아울러 반도체를 비롯한 주요 기업에 투자할 때도 막연한 성장 기대나 주가의 단기 흐름에 의존하기보다 실제 실적과 현금흐름, 경쟁력, 산업 내 입지 등 기업의 본질적 가치를 살펴야 한다.

장기 투자는 무조건 오래 보유하는 것이 아니라 투자 근거가 여전히 유효한지를 점검하면서 기업의 성장과 이익 창출이 자산의 가치로 이어지는 시간을 기다리는 과정이기 때문이다.

기업의 가치는 하루아침에 완성되지 않으며, 장기적인 이익 성장과 복리의 효과 역시 충분한 시간이 뒷받침될 때 비로소 의미 있는 결실로 이어진다. 물론 장기 보유가 모든 손실을 막아주는 것은 아니다. 투자 대상의 펀더멘털이 훼손된다면 과감한 판단도 필요하다. 중요한 것은 시장의 단기적인 소음에 휩쓸려 원칙을 잃지 않는 것이다.

위기는 과도한 욕심과 불안이 교차하는 지점에서 더 큰 위험으로 번진다. 빚에 의존한 투자를 줄이고 자산의 내실을 다지는 일은 단순히 하락장에 대비하는 방어적 선택이 아니다. 불확실한 시장을 견디고 다음 기회를 준비하기 위한 투자자의 기본적인 체력을 갖추는 일이다.

거친 파도에 휩쓸리지 않으려면 먼저 스스로를 지탱할 힘이 있어야 한다. 지금은 조급함보다 시간을 견디는 원칙이 필요한 때다.

dedanhi@newspim.com