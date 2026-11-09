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[데스크 칼럼] AI 회의론과 불확실성의 파도…지금은 욕망보다 체력 기를 때

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AI 핵심 요약

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  • 국내 증시가 불확실성 확대와 AI 수익성 의문으로 흔들렸다
  • 경제 전문가들은 내년 AI 산업발 조정과 충격 가능성을 제기했다
  • 투자자들은 부채를 줄이고 기업 실적과 현금흐름을 살펴야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 수익성 의혹에 정책 지속성 문제까지, 투자 심리 위축
내년 AI 산업발 글로벌 위기 도래 전망, 불확실성 증폭
과도한 레버리지 내려놓고 내실 다질 때, 투자 원칙 지켜야

[서울=뉴스핌] 채송무 금융증권부장 = 국내 증시가 다시 거센 불확실성의 파도 앞에 섰다.

[서울=뉴스핌] 채송무 금융증권부장 = 2022.08.17 dedanhi@newspim.com

코스피가 불안정한 흐름을 이어가는 가운데, 그동안 시장 상승을 이끌어온 핵심 반도체주를 바라보는 투자자들의 시선에는 우려와 기대가 교차하고 있다. 천문학적인 자금이 투입된 생성형 AI 산업이 과연 시장의 기대만큼 실질적인 수익을 창출하고 지속적인 성장으로 이어질 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있기 때문이다. 여기에 미국 '블루 웨이브'로 반도체 정책의 지속성에 대한 불확실성까지 더해지면서 투자 심리도 한층 위축되는 모습이다.

최근 본지와 인터뷰를 진행한 홍성국 전 의원을 비롯한 경제 전문가들은 이러한 구조적 전환기를 맞아 내년 글로벌 차원의 AI 산업발 조정과 그로 인한 충격 가능성을 조심스럽게 제기하고 있다.

이는 AI 산업의 성장 자체를 부정하기보다 막대한 투자 규모에 걸맞은 수익 창출이 실제로 이뤄질 수 있는지 냉정하게 따져봐야 한다는 의미다. 특히 AI 산업의 성장 기대와 반도체 기업의 실질적인 실적 사이에 어떤 간극이 존재하는지, 공급 확대와 수요 증가가 지속 가능한 균형을 이룰 수 있는지 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

문제는 이처럼 불확실성이 커지는 국면에서도 시장의 단기 흐름에 기대어 과도한 위험을 감수하는 투자 행태가 적지 않다는 점이다. 주가 상승기에는 레버리지 투자가 수익률을 끌어올리는 수단으로 여겨지지만, 시장이 하락세로 돌아서면 상황은 달라진다.

신용거래와 미수거래 등 빚을 활용한 투자는 주가 하락에 따른 손실을 확대할 뿐 아니라 반대매매와 이자 부담으로 이어져 투자자가 스스로 판단하고 대응할 수 있는 여지마저 좁힌다. 시장의 방향을 정확히 예측하기 어려운 시기일수록 감당할 수 있는 수준을 넘어선 부채가 더 큰 위험으로 돌아오는 이유다.

지금 필요한 것은 일확천금을 향한 조급함이 아니라 투자 원칙을 되돌아보는 절제다. 우선 과도한 부채 부담을 줄이고, 단기적인 시장 충격에도 흔들리지 않도록 자산 포트폴리오의 안정성을 점검해야 한다. 아울러 반도체를 비롯한 주요 기업에 투자할 때도 막연한 성장 기대나 주가의 단기 흐름에 의존하기보다 실제 실적과 현금흐름, 경쟁력, 산업 내 입지 등 기업의 본질적 가치를 살펴야 한다.

장기 투자는 무조건 오래 보유하는 것이 아니라 투자 근거가 여전히 유효한지를 점검하면서 기업의 성장과 이익 창출이 자산의 가치로 이어지는 시간을 기다리는 과정이기 때문이다.

기업의 가치는 하루아침에 완성되지 않으며, 장기적인 이익 성장과 복리의 효과 역시 충분한 시간이 뒷받침될 때 비로소 의미 있는 결실로 이어진다. 물론 장기 보유가 모든 손실을 막아주는 것은 아니다. 투자 대상의 펀더멘털이 훼손된다면 과감한 판단도 필요하다. 중요한 것은 시장의 단기적인 소음에 휩쓸려 원칙을 잃지 않는 것이다.

위기는 과도한 욕심과 불안이 교차하는 지점에서 더 큰 위험으로 번진다. 빚에 의존한 투자를 줄이고 자산의 내실을 다지는 일은 단순히 하락장에 대비하는 방어적 선택이 아니다. 불확실한 시장을 견디고 다음 기회를 준비하기 위한 투자자의 기본적인 체력을 갖추는 일이다.

거친 파도에 휩쓸리지 않으려면 먼저 스스로를 지탱할 힘이 있어야 한다. 지금은 조급함보다 시간을 견디는 원칙이 필요한 때다.

dedanhi@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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