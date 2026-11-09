롯데칠성음료 3Q 영업익 37.9% 급감…RTD 매출은 119.6% 급증

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데칠성음료가 올해 3분기 연결 기준 영업이익 570억원을 기록해 전년 같은 기간보다 37.9%(348억원) 감소했다. 음료와 글로벌 사업의 수익성이 크게 악화한 가운데 주류 부문만 매출과 영업이익이 모두 늘었다.

롯데칠성음료 CI. [사진= 롯데칠성음료]

롯데칠성음료는 3분기 연결 매출액이 1조 501억원으로 전년 대비 2.7%(291억원) 줄었다고 밝혔다. 내수 소비 위축과 원부자재 가격 상승, 글로벌 지정학적 리스크가 겹친 결과다. 회사는 이 같은 비우호적 경영환경을 반영해 연간 가이던스도 낮췄다. 매출액 목표는 기존보다 200억원 감소한 4조 800억원, 영업이익 목표는 150억원 감소한 1850억원으로 조정했다. 지난해 연간 실적(매출액 3조 9711억원, 영업이익 1672억원)과 비교하면 각각 2.7%(1088억원), 10.7%(178억원) 높은 수준이다.

음료 부문(별도 기준)은 3분기 매출액이 5133억원으로 4.7%(251억원) 감소했고, 영업이익은 290억원으로 47.4%(261억원) 줄었다. 탄산과 커피, 스포츠음료 등 전 카테고리에서 매출이 줄었다. 올해 상반기 중동전쟁 여파로 원부자재 가격이 오르며 원가 부담이 커진 데다 소비심리 위축이 이어진 영향이다. 다만 음료 수출은 해외 시장에서 '밀키스'와 '레쓰비' 수요가 늘며 6.1% 증가했다.

롯데칠성음료는 4분기에 탄산과 제로 부문의 경쟁우위를 앞세워 3분기 선보인 '칠성사이다 리치', '펩시 프리바이오틱 제로슈거 요거트향' 등으로 매출 성장을 노린다. 지난 9월에는 내수 사업경쟁력을 개선하기 위해 '혁신TF'를 신설하고 수익구조 개선에 나섰다.

반면 주류 부문(별도 기준)은 3분기 매출액이 1982억원으로 2.5%(49억원) 증가했고, 영업이익은 172억원으로 24.1%(33억원) 늘었다. 성장은 RTD 주류가 이끌었다. 올해 초 과일탄산주 제품을 '순하리진' 브랜드로 재정비한 뒤 유자, 상그리아에 이어 무가당 청레몬까지 제품군을 넓히며 마케팅을 확대한 결과 RTD 매출은 전년 대비 119.6% 성장했다. 롯데칠성음료는 '순하리진'의 올해 매출이 지난해 연매출의 2배 이상이 될 것으로 보고 있다.

소주류는 출시 20주년을 맞아 리뉴얼하고 제품군을 늘린 '처음처럼'과 출시 4년여 만에 누적 판매 13억병을 넘긴 '새로'의 꾸준한 성장에 힘입어 매출이 2.2% 늘었다. 청주류는 저용량 주류 선호가 커지면서 '수복 원컵'을 중심으로 1.9% 증가했다. 11년 만에 재출시한 '캪틴큐'도 소비자 반응이 좋아 4분기 주류 매출 성장에 기여할 것으로 회사는 기대하고 있다.

글로벌 부문(필리핀·파키스탄·미얀마 해외 자회사 포함)은 3분기 매출액이 3806억원으로 0.9%(36억원) 소폭 감소했지만, 영업이익은 107억원으로 48.1%(100억원) 줄었다.

롯데칠성음료 관계자는 "올해 3분기는 장기화된 소비 침체와 원자재 가격 및 글로벌 물류비 부담 등 대외 변수 악화로 인해 음료 및 글로벌 사업의 수익성이 감소했지만, 주류 부문은 RTD 카테고리의 높은 성장세를 바탕으로 매출과 영업이익 모두 개선되며 사업 경쟁력을 이어갔다"며 "비용 효율화와 수익성 중심의 내실 경영을 바탕으로 시장 변화에 유연하게 대응하고 지속 성장 발판을 공고히 다질 것이다"고 말했다.

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