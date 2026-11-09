금감원, 불공정거래 예방교육 확대…상장사 넘어 증권사까지

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코스피 7곳·코스닥 13곳 선정…1000여명 교육

미공개정보 이용·시세조종 등 주요 위반사례 설명

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원(이하 금감원)이 상장회사 임직원의 불공정거래를 예방하기 위해 이달 중 상장사 20곳을 대상으로 '2026년 찾아가는 불공정거래 예방교육'을 실시한다. 올해는 교육 대상을 증권사까지 확대하고 교육 인원도 1000여명으로 늘릴 계획이다.

9일 금감원에 따르면 올해 교육 대상은 코스피 상장사 7곳과 코스닥 상장사 13곳 등 총 20곳이다. 지난해 15곳보다 5곳 늘었으며, 기존 교육 대상에 포함되지 않았던 증권사 2곳도 새로 포함됐다.

교육 인원은 2024년 360명에서 지난해 800여명, 올해 1000여명으로 확대될 예정이다. 교육 대상 기업의 지역별 분포는 서울 6곳, 서울 외 수도권 11곳, 지방 3곳이다. 서울 외 지역 기업 비중은 지난해 40%에서 올해 70%로 높아졌다.

서울 여의도 금융감독원. [사진=뉴스핌DB]

이번 교육은 불공정거래 조사 경험이 풍부한 금감원 직원이 기업을 직접 방문하는 방식으로 진행된다. 미공개정보 이용과 단기매매차익 반환 규정 등 임직원들이 주의해야 할 주요 법규를 실제 위반·조치 사례를 중심으로 설명할 예정이다.

주요 교육 사례에는 신약개발 관련 호재성 미공개정보를 이용한 주식 매매, 감사의견 거절 정보를 사전에 파악한 임원의 주식 처분 등이 포함됐다. 신규 사업 추진과 관련한 허위·과장 보도자료 배포와 주식담보대출 반대매매를 막기 위한 시세조종 사례도 다룬다.

금감원은 불공정거래 적발 시 형사처벌 외에도 과징금 부과, 관련 계좌 지급정지, 금융투자상품 거래 제한, 상장사 임원 선임 제한 등의 제재가 적용될 수 있다는 점을 안내할 계획이다.

금감원은 상장사 임직원이 일반 투자자보다 회사 내부정보에 접근하기 쉬운 만큼 고의적인 위법행위뿐 아니라 규정에 대한 이해 부족이나 부주의로 발생하는 불공정거래도 예방할 필요가 있다고 설명했다.

dconnect@newspim.com