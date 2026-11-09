새 주인에 수익 안긴 한미 '롤베돈'…美 매출 1억달러 시험대

새 파트너 자이더스 "인수 초기부터 수익 기여"

판매 확대가 한미 원료 공급·로열티 성장 좌우

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품의 미국 첫 상업화 신약 '롤베돈'이 새 판매 파트너인 자이더스 라이프사이언스에서 인수 초기부터 수익을 내고 있다는 평가를 받았다. 자이더스가 롤베돈의 수익 기여를 밝히면서, 원료 공급과 판매 연동 로열티를 받는 한미약품의 추가 수익 확대 여부에 관심이 쏠린다.

회사는 향후 수년 내 롤베돈의 연매출 1억 달러 돌파를 목표로 제시한 바 있다. 지난해 순매출 6820만 달러 대비 약 47% 성장해야 도달하는 규모다. 자이더스 체제에서 롤베돈의 미국 판매 규모를 얼마나 키우느냐가 한미약품의 로열티 기반을 좌우할 전망이다.

롤베돈(한국 브랜드명 롤론티스) [사진=한미약품]

9일 업계에 따르면 자이더스는 지난 4일 열린 2027회계연도 2분기(7~9월) 실적발표에서 롤베돈이 인수 초기부터 수익을 내고 있다고 밝혔다. 향후 몇 분기는 안정적인 매출 기여를 이어가고, 6~8개 분기 뒤에는 기여 규모가 커질 수 있다고 전망했다. 롤베돈 편입에 힘입어 해당 분기 자이더스의 미국 매출 중 특수의약품 비중은 16%로 직전 분기보다 5.5% 높아지기도 했다.

롤베돈은 항암화학요법 치료를 받는 성인 암 환자의 호중구감소증 관련 감염 위험을 낮추는 장기지속형 바이오신약이다. 국내 제품명은 '롤론티스'다. 한미약품이 개발했으며 2022년 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받은 뒤 같은 해 미국 시장에 출시됐다.

한미약품은 2012년 미국 스펙트럼에 롤베돈을 기술수출했다. 이후 스펙트럼이 2023년 어썰티오에 인수됐고, 자이더스가 어썰티오를 인수하면서 판매 파트너가 다시 바뀌었다. 한미약품은 지난 8월 기술이전 계약 상대방을 자이더스로 변경했다고 공시했고, 기존 계약에 따라 개발·판매 관련 권리와 의무가 승계됐다.

한미약품이 롤베돈에서 얻는 수익은 크게 두 갈래다. 평택 바이오플랜트에서 생산한 원료를 현지 파트너에 공급해 매출을 올리고, 파트너사의 판매에 연동된 로열티를 받는다. 증권가는 로열티 규모를 5~6%로 추정하고 있다. 미국 판매 확대는 한미약품의 원료 공급과 기술료 수입을 늘릴 수 있는 기반이다.

한미약품의 올 3분기 실적에는 롤베돈 원료 공급 매출이 반영됐다. 회사의 3분기 수출액은 297억원으로 전년 동기 대비 0.4% 증가했다. 회사의 원료의약품 수출 영업권을 자회사인 한미정밀화학으로 이관한 가운데 롤베돈 원료의약품 매출이 반영되면서 소폭 늘어난 것이다.

로열티의 기반이 되는 미국 판매 실적도 증가하고 있다. 롤베돈의 지난해 미국 순매출은 6820만달러로, 2024년 6010만달러보다 13.5% 늘었다.

롤베돈 관련 수익은 한미약품의 이익 개선에도 기여했다. 한미약품은 지난해 4분기 별도 기준 영업이익이 전년 동기 대비 86.5% 증가한 555억원을 기록하면서, MSD향 임상시험용 의약품 공급과 롤베돈 로열티 선반영을 주요 요인으로 제시했다. 롤베돈만의 로열티 금액은 별도로 공개하지 않았다.

다만 회사가 제시한 연매출 1억 달러 목표에 도달하려면 추가 성장이 필요하다. 지난해 미국 매출에는 유통업체의 선구매가, 한미약품 실적에는 로열티 선반영이 영향을 미쳤다. 일시적 효과를 넘어 실제 처방 수요를 확대해야 할 필요성이 커지고 있다.

롤베돈의 미국 판매를 직접 담당하는 주체는 자이더스다. 현지 영업과 유통을 통해 롤베돈의 판매 규모를 확대하는 것이 한미약품의 추가 수익을 좌우할 변수인 셈이다.

자이더스가 제시한 판매 전략은 기존 항암 보조치료제 사업과 롤베돈의 영업 기반을 결합하는 것이다. 이미 운영하고 있는 항암 보조치료제 판매팀에 롤베돈을 통합해 규모를 확대하겠다는 구상이다. 기존 파트너사인 어썰티오가 구축한 전문 영업조직과 항암 분야 거래 관계도 활용한다는 계획을 내놨다.

롤베돈은 바이오의약품의 체내 지속시간을 늘리는 한미약품의 독자 플랫폼 기술 '랩스커버리'가 적용된 신약이다. 미국 허가와 상업화를 거쳐 원료 공급 매출과 판매 연동 로열티를 창출하며 자체 기술의 상업적 가치를 입증했다. 자체 기술의 상업화 성과를 한미약품의 이익 기여도 확대로 연결하는 것이 과제로 꼽힌다.

한미약품 관계자는 "향후 롤베돈의 매출 전망은 파트너사 사업과 관련된 사안이라 구체적으로 언급하기 어렵다"며 "다만 자체 개발한 랩스커버리 기술이 적용된 신약이 미국 시장에서 매출을 늘리고, 원료 공급과 로열티 수익으로 이어지면서 기술의 상업적 가치를 입증했다는 점을 의미 있게 보고 있다"고 말했다.

sykim@newspim.com