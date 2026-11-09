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본업 경쟁력 흔들리는 퍼시스…부동산 투자로 돌파구 찾나

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AI 핵심 요약

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  • 퍼시스가 9일 리츠에 200억원을 출자하며 부동산 투자에 나섰다
  • 용인국제물류 M2 부지에 물류거점을 구축하며 실물자산 투자를 확대했다
  • 가구업 수익성 악화에 대응해 수익원 다각화와 자금조달을 모색했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융자산 팔아 부동산으로 자금 재배치
리츠 출자·용인 물류거점 구축 속도
가구 업황 둔화…상반기 적자 반전 자구책
수익 다각화 속 2세 승계 재원 연계 시선도

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 퍼시스가 본업인 가구 제조·판매를 넘어 부동산과 물류 인프라 등 실물 자산 투자로 자금을 잇달아 재배치하고 있다. 현재 추진 중인 용인국제물류 M2 부지 관련 자금 집행에 이어 올해 상반기에는 코람코자산신탁이 운용하는 부동산 리츠(REITs)에 200억원을 신규 출자했다.

이는 향후 실물 자산을 담보로 한 추가 자금 조달 여력을 확보하는 동시에, 보유 부동산과 주력 사업인 오피스 인테리어 사업 간 시너지를 모색하려는 포석으로 풀이된다. 가구 시장 업황 둔화로 본업의 수익성이 약화하는 가운데 부동산 등 실물 자산을 활용해 수익원을 다각화하려는 움직임이라는 분석도 나온다.

◆ 리츠 출자·용인 물류거점 구축…퍼시스, 부동산 투자 영토 확장

9일 업계에 따르면 퍼시스가 본업 외 부동산 등 비핵심 자산으로 투자 영역을 넓히며 자금 운용 전략에 변화를 주고 있다. 가구업 수익성이 약화하자 본업과의 시너지 창출은 물론, 향후 부동산 담보대출 등을 통한 유동성 확보도 가능한 실물 자산 투자로 눈을 돌리고 있다는 분석이 나온다.

퍼시스는 지난해 7월 코람코자산신탁과 최대 800억원 규모의 SMA(개별관리계좌) 투자 약정을 체결했다. SMA는 특정 투자자의 전략과 요구에 맞춰 자금을 별도 운용하는 투자 방식으로, 퍼시스는 이번 계약을 통해 부동산 리츠(REITs) 시장의 앵커 투자자로 직접 참여하게 됐다.

계약 구조는 기본 400억원에 추가 협의 시 400억원을 증액할 수 있는 형태다. 퍼시스는 이 중 1차 사업의 일환으로 올해 상반기 (주)코크렙제75호위탁관리부동산투자회사에 200억원을 우선 출자하며 첫 자금 집행을 완료했다.

용인국제물류 M2 부지에도 자금이 꾸준히 집행되고 있다. 퍼시스는 지난 2024년 ㈜용인중심으로부터 해당 용지를 최종 공급받은 이후, 해당 M2 부지에 자체 핵심 물류거점을 구축하고 있다.

현재 용인국제물류 M2 부지의 총 분양대금 1675억원 가운데 잔금 약 503억원(2028년 6월 지불 예상)이 남아 있는 상태다. 여기에 토지 대금 일부 및 공사 진행비 등을 포함해 장부에 반영된 건설중인자산은 1306억원 규모다.

특히 자금 집행 방식을 살펴보면 퍼시스의 전략적 변화가 뚜렷하게 드러난다. 부동산 투자에 필요한 자금 대부분을 기존 금융자산 처분으로 충당하고 있어서다.

올 상반기 퍼시스는 투자활동을 통해 84억원 가량의 현금을 확보하며 전년 동기(67억원 손실) 대비 흑자 전환을 이뤄냈다. 금융자산 형태로 묶여 있던 자금을 실물 부동산으로 신속히 재배치하고 있다는 분석이 나오는 이유다.

한 가구업계 관계자는 "퍼시스는 금융자산만 3620억원에 달해 전체 자산의 절반가량을 차지할 정도로 현금 여력이 풍부하다"며 "가구 업황 둔화 속에서 기존 금융자산을 매각해 유동성을 확보하고, 이를 리츠나 물류 부지 등 실물 자산으로 신속히 전환하는 모습"이라고 평가했다.

◆ 영업적자 반전에 부동산 카드…2세 승계 재원 활용 관측도

업계에서는 퍼시스의 부동산 투자 확대를 새로운 수익원을 확보하기 위한 자구책으로 해석하는 시각이 우세하다. 전통적인 가구 제조·판매업만으로는 과거와 같은 수익성과 안정적인 현금 창출력을 유지하기 어려워졌기 때문이다.

실제 퍼시스는 올해 상반기 75억원의 영업손실을 기록하며 전년 동기 53억원 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 특히 2분기에만 54억원의 영업적자를 내면서 수익성이 크게 악화했다.

이런 상황에서 유형자산 확보와 부동산 투자는 수익구조를 다각화할 대안으로 거론된다. 대규모 물류거점은 향후 금융권 차입 과정에서 담보로 활용할 수 있는 실물 자산이라는 점에서 자금 조달 여력을 높일 수 있다. 리츠 투자의 경우 전문 운용사가 발굴·운용하는 부동산에 퍼시스의 공간 기획 및 인테리어 역량을 접목해 자산 가치를 높이는 사업적 시너지도 기대할 수 있다.

2세 경영 승계 문제 역시 퍼시스의 이번 자금 재배치 행보와 무관하지 않다는 분석이다. 현재 퍼시스그룹은 창업주 손동창 명예회장과 장남 손태희 사장을 축으로 한 지배구조를 나타내고 있다. 손동창 명예회장은 퍼시스의 최대주주인 퍼시스홀딩스 지분 99.04%를 보유하고 있으며, 퍼시스 지분도 16.70%를 쥐고 있다.

시장에서는 손태희 사장의 승계 자금 마련을 위해 계열사 및 자산의 수익성을 극대화하려는 전략이라는 관측이 제기된다. 손태희 사장의 지율이 높은 계열사로 자금 흐름을 몰아주거나, 실물 자산 투자를 통해 창출된 수익을 바탕으로 배당 여력을 확충하는 시나리오가 거론된다.

한 가구업계 관계자는 "물류 인프라는 본업인 가구 사업에 필수적인 자산이자 향후 그룹 전체가 활용할 수 있는 대형 담보 자산"이라며 "이를 통한 수익 창출은 물론, 향후 계열사 배당 확대 등을 거쳐 2세 승계를 위한 재원으로 활용될 가능성도 배제할 수 없다"고 귀띔했다.

회사 측은 이 같은 투자가 본업의 수익성을 강화하기 위한 전략적 조치라고 설명했다. 퍼시스 관계자는 "물류단지 부지 취득은 가구 물류 인프라를 확충하고 물류 운영 효율성과 배송 경쟁력을 높이기 위한 투자"라고 밝혔다.

그러면서 "코람코자산신탁과의 리츠 투자 협력은 부동산 자산 운용과 퍼시스가 보유한 사무공간 기획·시공 역량을 결합한 전략적 협력 모델"이라고 설명했다.

stpoemseok@newspim.com

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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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