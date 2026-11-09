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대신증권 이어 미래에셋증권도 미성년 단종레 제한, 자율규제 확산

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  • 정부가 9일 단일종목 레버리지 상품의 기본예탁금·모의거래 규제를 강화했다
  • 대신증권과 미래에셋증권은 미성년자·초고령자의 거래 제한에 나섰다
  • NH투자증권은 적립식 매수를 막고 증권사들은 삼성전자·SK하이닉스 신용한도를 축소했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부 보완조치 발표 이후 증권사별 추가 안전장치
대신證 80세 이상 제한…미래證 미성년 문턱 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품에 대한 정부의 보완조치 이후 증권사들이 자체적인 투자자 보호장치를 추가하고 있다.

정부가 기본예탁금 상향과 모의거래 의무화 등 투자자 공통 규제를 강화한 데 이어 증권사들이 고객 연령과 투자 방식에 따라 한층 높은 문턱을 세우는 모습이다.

◆ 정부가 단종레 문턱 높이자 증권사도 자체 규제

9일 금융업계에 따르면, 단일종목 레버리지 상품에 대한 증권사들의 자체 보호 조치는 정부가 보완방안을 내놓은 이후 본격화하고 있다.

앞서 금융위원회는 지난 7월 16일 관계기관 합동으로 단일종목 레버리지 상품 보완방안을 발표했다. 시장이 안정될 때까지 인버스와 커버드콜을 포함한 단일종목 상품의 신규 상장을 잠정 중단하고 이미 상장된 상품에 대한 증권사·운용사의 광고와 이벤트성 마케팅도 금지했다.

삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 상장지수펀드(ETF). [사진 = 뉴스핌DB]

투자자가 갖춰야 할 요건도 강화했다. 7월 31일부터 국내외 단일종목 레버리지 상품의 기본예탁금을 기존 1000만원에서 현금 3000만원으로 높였다. 주식·ETF·채권 등 대용증권을 일정 비율 인정하던 방식도 폐지해 현금만 기본예탁금으로 인정했다.

8월 19일부터는 국내외 단일종목 레버리지 상품에 신규 투자하려는 개인 일반투자자에게 모의거래를 추가로 의무화했다. 현금 3000만원의 기본예탁금과 총 3시간의 사전교육에 더해 5거래일 이상에 걸쳐 총 5시간 이상의 모의거래를 이수하도록 했다.

규제 강화 이후 거래 규모는 급감했다. 금융위에 따르면 단일종목 레버리지 상품 거래대금은 7월 30일 12조4000억원에서 8월 11일 7000억원으로 줄어 7월 30일의 5.6% 수준으로 떨어졌다.

◆ 대신증권 이어 미래에셋증권에도…'연령' 기준 추가

정부의 보완조치가 모든 개인 일반투자자를 대상으로 공통적인 투자 요건을 높인 이후 증권사들은 고객 특성과 거래 방식에 따라 추가적인 안전장치를 마련하는 방향으로 움직이고 있다.

뉴스핌이 국내 주요 증권사의 단일종목 레버리지 관련 투자자 보호조치를 조사한 결과, 가장 눈에 띄는 변화는 연령을 기준으로 한 투자 제한이다.

대신증권은 오는 30일부터 미성년자와 80세 이상 초고령투자자를 대상으로 변동성이 높은 고위험 금융투자상품의 신규 거래와 신청을 제한한다.

대상은 국내외 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 단일종목 레버리지 ETF, 국내외 레버리지 상장지수증권(ETN)과 단일종목 레버리지 ETN이다. 국내외 파생상품 계좌 개설과 주식워런트증권(ELW) 거래 신청도 제한 대상에 포함했다.

대신증권 관계자는 "미성년자와 초고령투자자 대상 강화된 투자자 보호를 위해 변동성이 높은 고위험 금융투자상품의 신규 거래와 신청을 제한하고자 한다"고 설명했다.

미래에셋증권도 오는 20일부터 레버리지 ETF 거래에 필요한 모의거래와 교육 이수 등록 과정에서 미성년자의 온라인 등록을 제한할 예정이다. 다만 시스템 개발 일정에 따라 시행 시점은 달라질 수 있다.

미래에셋증권은 이와 별도로 추가적인 투자자 보호조치의 방향과 방안도 지속해서 검토하고 있다.

◆ NH증권은 적립식 막고 미래에셋증권·신한투자증권은 '삼전닉스' 신용 축소

다른 증권사들은 연령 대신 투자 방식이나 신용거래를 제한하는 방식으로 자체 위험관리를 강화하고 있다.

NH투자증권은 단일종목 레버리지 상품을 장기 투자수단으로 선택하는 것은 바람직하지 않다고 판단해 지난 8월 3일부터 관련 상품을 적립식과 주식 모으기 약정·서비스 대상에서 제외했다.

연령에 따른 제한은 두지 않았다. 대신 가격 변동을 배수로 추종하는 단일종목 레버리지 상품의 특성을 고려해 장기간 정기적으로 매수하는 투자 방식에서 제외하는 방식을 택했다.

미래에셋증권과 신한투자증권은 단일종목 레버리지 상품의 주요 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스의 신용거래 관리도 강화했다.

미래에셋증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 종목 신용등급을 기존 A등급에서 D등급으로 낮춰 관리하고 있다. D등급에 적용하는 종목별 신용한도도 기존 3억원에서 2억원으로 축소했다. 동일 종목에서 고액 신용거래가 발생하지 않도록 제한하기 위한 조치다.

신한투자증권은 지난달 26일부터 삼성전자와 SK하이닉스의 종목별 신용융자 한도를 기존 20억원에서 3억원으로 낮춰 운영하고 있다.

이는 금융투자협회의 신용융자 자율관리 강화방안에 따른 것이다. 금투협은 개별 종목별 신용융자 비중이 15%를 넘지 않도록 증권사가 모니터링하고 협회에 통지하도록 하는 지침을 마련했다. 미성년자에 대해서는 지난달 12일부터 미수거래를 제한하고 있다. 

이 밖에도 메리츠증권은 단일종목 레버리지 상품과 관련한 추가 투자자 보호조치를 내부적으로 논의하고 있는 것으로 나타났다.

금융당국의 보완조치에 이어 증권사들이 자체적인 안전장치를 잇달아 마련하면서 단일종목 레버리지 상품을 둘러싼 위험관리도 한층 강화되는 모습이다. 특히 미성년자와 초고령투자자 등 투자자 특성에 따른 별도 보호조치까지 등장한 만큼 증권사의 자체적인 위험관리 강화 움직임은 당분간 이어질 전망이다.

지난 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

plum@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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