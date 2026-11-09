대신증권 이어 미래에셋증권도 미성년 단종레 제한, 자율규제 확산

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정부 보완조치 발표 이후 증권사별 추가 안전장치

대신證 80세 이상 제한…미래證 미성년 문턱 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품에 대한 정부의 보완조치 이후 증권사들이 자체적인 투자자 보호장치를 추가하고 있다.

정부가 기본예탁금 상향과 모의거래 의무화 등 투자자 공통 규제를 강화한 데 이어 증권사들이 고객 연령과 투자 방식에 따라 한층 높은 문턱을 세우는 모습이다.

◆ 정부가 단종레 문턱 높이자 증권사도 자체 규제

9일 금융업계에 따르면, 단일종목 레버리지 상품에 대한 증권사들의 자체 보호 조치는 정부가 보완방안을 내놓은 이후 본격화하고 있다.

앞서 금융위원회는 지난 7월 16일 관계기관 합동으로 단일종목 레버리지 상품 보완방안을 발표했다. 시장이 안정될 때까지 인버스와 커버드콜을 포함한 단일종목 상품의 신규 상장을 잠정 중단하고 이미 상장된 상품에 대한 증권사·운용사의 광고와 이벤트성 마케팅도 금지했다.

삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 상장지수펀드(ETF). [사진 = 뉴스핌DB]

투자자가 갖춰야 할 요건도 강화했다. 7월 31일부터 국내외 단일종목 레버리지 상품의 기본예탁금을 기존 1000만원에서 현금 3000만원으로 높였다. 주식·ETF·채권 등 대용증권을 일정 비율 인정하던 방식도 폐지해 현금만 기본예탁금으로 인정했다.

8월 19일부터는 국내외 단일종목 레버리지 상품에 신규 투자하려는 개인 일반투자자에게 모의거래를 추가로 의무화했다. 현금 3000만원의 기본예탁금과 총 3시간의 사전교육에 더해 5거래일 이상에 걸쳐 총 5시간 이상의 모의거래를 이수하도록 했다.

규제 강화 이후 거래 규모는 급감했다. 금융위에 따르면 단일종목 레버리지 상품 거래대금은 7월 30일 12조4000억원에서 8월 11일 7000억원으로 줄어 7월 30일의 5.6% 수준으로 떨어졌다.

◆ 대신증권 이어 미래에셋증권에도…'연령' 기준 추가

정부의 보완조치가 모든 개인 일반투자자를 대상으로 공통적인 투자 요건을 높인 이후 증권사들은 고객 특성과 거래 방식에 따라 추가적인 안전장치를 마련하는 방향으로 움직이고 있다.

뉴스핌이 국내 주요 증권사의 단일종목 레버리지 관련 투자자 보호조치를 조사한 결과, 가장 눈에 띄는 변화는 연령을 기준으로 한 투자 제한이다.

대신증권은 오는 30일부터 미성년자와 80세 이상 초고령투자자를 대상으로 변동성이 높은 고위험 금융투자상품의 신규 거래와 신청을 제한한다.

대상은 국내외 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 단일종목 레버리지 ETF, 국내외 레버리지 상장지수증권(ETN)과 단일종목 레버리지 ETN이다. 국내외 파생상품 계좌 개설과 주식워런트증권(ELW) 거래 신청도 제한 대상에 포함했다.

대신증권 관계자는 "미성년자와 초고령투자자 대상 강화된 투자자 보호를 위해 변동성이 높은 고위험 금융투자상품의 신규 거래와 신청을 제한하고자 한다"고 설명했다.

미래에셋증권도 오는 20일부터 레버리지 ETF 거래에 필요한 모의거래와 교육 이수 등록 과정에서 미성년자의 온라인 등록을 제한할 예정이다. 다만 시스템 개발 일정에 따라 시행 시점은 달라질 수 있다.

미래에셋증권은 이와 별도로 추가적인 투자자 보호조치의 방향과 방안도 지속해서 검토하고 있다.

◆ NH증권은 적립식 막고 미래에셋증권·신한투자증권은 '삼전닉스' 신용 축소

다른 증권사들은 연령 대신 투자 방식이나 신용거래를 제한하는 방식으로 자체 위험관리를 강화하고 있다.

NH투자증권은 단일종목 레버리지 상품을 장기 투자수단으로 선택하는 것은 바람직하지 않다고 판단해 지난 8월 3일부터 관련 상품을 적립식과 주식 모으기 약정·서비스 대상에서 제외했다.

연령에 따른 제한은 두지 않았다. 대신 가격 변동을 배수로 추종하는 단일종목 레버리지 상품의 특성을 고려해 장기간 정기적으로 매수하는 투자 방식에서 제외하는 방식을 택했다.

미래에셋증권과 신한투자증권은 단일종목 레버리지 상품의 주요 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스의 신용거래 관리도 강화했다.

미래에셋증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 종목 신용등급을 기존 A등급에서 D등급으로 낮춰 관리하고 있다. D등급에 적용하는 종목별 신용한도도 기존 3억원에서 2억원으로 축소했다. 동일 종목에서 고액 신용거래가 발생하지 않도록 제한하기 위한 조치다.

신한투자증권은 지난달 26일부터 삼성전자와 SK하이닉스의 종목별 신용융자 한도를 기존 20억원에서 3억원으로 낮춰 운영하고 있다.

이는 금융투자협회의 신용융자 자율관리 강화방안에 따른 것이다. 금투협은 개별 종목별 신용융자 비중이 15%를 넘지 않도록 증권사가 모니터링하고 협회에 통지하도록 하는 지침을 마련했다. 미성년자에 대해서는 지난달 12일부터 미수거래를 제한하고 있다.

이 밖에도 메리츠증권은 단일종목 레버리지 상품과 관련한 추가 투자자 보호조치를 내부적으로 논의하고 있는 것으로 나타났다.

금융당국의 보완조치에 이어 증권사들이 자체적인 안전장치를 잇달아 마련하면서 단일종목 레버리지 상품을 둘러싼 위험관리도 한층 강화되는 모습이다. 특히 미성년자와 초고령투자자 등 투자자 특성에 따른 별도 보호조치까지 등장한 만큼 증권사의 자체적인 위험관리 강화 움직임은 당분간 이어질 전망이다.

지난 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

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