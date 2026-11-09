한국투자증권, 기업 오너 초청 '선정릉 인문학 산책' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권 GWM이 9일 선정릉에서 초고액자산가 탐방행사를 개최했다
- 기업 오너 고객들은 조선 왕릉을 둘러보며 역사와 경영 리더십을 논의했다
- 김흥겸 교수는 선정릉의 역사적 배경과 공간적 의미를 설명했다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 초고액자산가 고객을 대상으로 서울 강남 선정릉에서 인문학 탐방 행사를 개최했다. 기업 오너 고객에게 자산관리 서비스를 넘어 역사와 문화를 주제로 교류할 기회를 제공한다는 취지다.
9일 한국투자증권에 따르면 초고액자산가 전담 조직인 GWM(Global Wealth Management)은 최근 유네스코 세계문화유산인 선정릉에서 '오너스포럼' 참여 고객을 초청해 현장 탐방 프로그램을 진행했다.
이번 행사는 사전 초청한 소수의 기업 오너 고객을 대상으로 운영했다. 일반적인 강연장 세미나에서 벗어나 조선 왕릉을 직접 둘러보며 역사와 경영 리더십에 관한 의견을 나누도록 구성했다.
특별 강연자로 나선 김흥겸 교수는 선정릉의 역사적 배경과 공간적 의미를 설명했다. 참가자들은 김 교수와 함께 왕릉 숲길을 걸으며 역사 속 리더십과 시대 변화에 대한 대화를 나눴다.
한국투자증권 GWM은 기업 오너와 초고액자산가를 대상으로 가문 단위 자산승계 컨설팅과 개별 가문을 위한 비공개 콘퍼런스 등을 운영하고 있다. 기업 경영에 필요한 정보와 종합 자산관리 솔루션을 제공하는 '오너스포럼'도 매년 기수제로 진행한다.
한국투자증권 GWM 관계자는 "최근 초고액자산가 고객들은 단순한 자산 운용을 넘어 보다 깊이 있는 지적 자극과 품격 있는 휴식을 추구한다"며 "앞으로도 가입자들의 라이프스타일과 다양한 니즈를 세심하게 아우르는 한국투자증권만의 독창적인 프리미엄 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
plum@newspim.com