세아베스틸, 철강공장에 AI 안전관리 도입…600만건 데이터 분석

AI 핵심 요약beta
- 세아베스틸은 9일 AI 활용 철강 현장 안전관리 시스템을 개발했다
- 세아베스틸은 위험 설비 접근과 크레인 충돌 위험을 실시간 감지한다
- 세아베스틸은 내년 상반기 군산·창녕공장에 시스템을 확대 적용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 세아베스틸이 인공지능(AI)을 활용해 철강 제조 현장의 사고 위험을 실시간으로 감지하는 안전관리 시스템을 개발했다.
세아베스틸은 AI 안전 솔루션 기업 에버가드와 협력해 철강 공정에 특화된 'AI 안전 솔루션' 개발을 완료했다고 9일 밝혔다.
양사는 지난 4년간 철강 현장에서 발생할 수 있는 약 600만건의 상황을 분석하고 실증을 진행했다. 이를 바탕으로 주요 공정을 250개 구역으로 나눠 내년 상반기까지 군산·창녕공장에 시스템을 확대 적용할 계획이다.
이번 솔루션은 공장 설비 제어 시스템(PLC)과 연동해 작업자가 가동 중인 위험 설비에 접근하면 경보를 발생시키는 방식이다. 크레인의 이동 경로도 예측해 충돌과 낙하 사고 위험을 사전에 알린다.
세아베스틸은 향후 중대위험 감지 시 설비 가동을 자동으로 중단하는 기능까지 확대할 방침이다.
세아베스틸은 2023년부터 안전보건환경 통합 시스템 구축과 안전체험관 건립, 안전관리 조직 확대 등에 약 2500억원을 투자해 왔다.
세아베스틸 관계자는 "4년간 축적한 실증 데이터를 바탕으로 철강 공정에 맞는 AI 안전 솔루션을 개발했다"며 "내년 상반기 주요 공장 적용을 마무리하고 안전경영을 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com