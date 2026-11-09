홍승권 심평원장 "보훈 생활권 책임 네트워크 구축" 제안

AI 핵심 요약beta
- 홍승권 심평원장은 7일 보훈의료 미래 핵심과제를 제안했다
- 보훈병원·위탁병원·지역필수의료를 연계한 네트워크를 제시했다
- 원스톱 심사와 환자 단위 데이터 연계 허브도 추진한다고 밝혔다
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"보훈의료 발전에 적극 기여"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 홍승권 건강보험심사평가원 원장이 보훈병원, 위탁병원, 지역필수의료를 하나로 묶는 '보훈 생활권 책임 네트워크(가칭)' 구축 등을 제안했다.
심평원은 홍 원장이 지난 7일 '제33회 보훈의료학회'에서 기조강연을 통해 한국 보건의료체계의 구조와 보훈의료 미래를 위한 핵심과제를 제안했다고 9일 밝혔다.
홍 원장은 보훈의료 혁신을 위한 주요 실행과제로 보훈병원·위탁병원·지역필수의료를 연계한 '보훈 생활권 책임 네트워크(가칭)' 구축을 제시했다. 보훈 진료비 원스톱 신속심사(Fast-Track)체계 도입, 기관 간 데이터 결합을 통한 '환자 단위 보훈의료 데이터 연계 허브' 추진 등도 제시했다.
심평원은 보훈 진료비 심사의 효율성을 높이기 위해 전담 태스크포스(TF)를 통한 집중심사를 추진했다. 1·2차 통합청구 심사체계 구축안을 마련하고 맞춤형 전산심사를 확대하는 등 보훈의료 심사체계 혁신을 지속적으로 추진하고 있다.
홍 원장은 "보훈의료는 국가유공자에 대한 예우를 넘어 지역 주민의 건강권을 보호하는 공공의료의 핵심 역할을 수행해야 한다"며 "심평원의 전문적인 심사·평가 역량과 보건의료 데이터 기반 인프라를 활용해 보훈의료 발전에 적극 기여하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com