투교협, 2030 투자자 위한 웹드라마 '무한투자상사' 공개

AI 핵심 요약beta
- 투교협은 9일 청년층 투자교육 콘텐츠 ‘무한투자상사’를 공개했다
- ‘무한투자상사’는 빚투 위험과 장기투자 원칙을 오피스 코미디로 다뤘다
- 총 4편 영상은 투교협 유튜브와 홈페이지에서 무료로 시청할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
ETF 전문가 해설 담은 10분 이내 4편
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 전국투자자교육협의회(투교협)가 2030세대와 대학생의 올바른 투자습관 형성을 돕기 위해 금융투자 교육 콘텐츠 '무한투자상사'를 공개한다. 주식시장 변동성이 확대되는 가운데 빚투의 위험성과 장기투자 원칙을 오피스 코미디 형식으로 전달한다.
9일 투교협에 따르면 '무한투자상사'는 이날부터 순차적으로 공개하는 금융투자 캠페인 영상이다. 청년층에 익숙한 오피스 코미디 드라마에 자산운용사 현직 상장지수펀드(ETF) 전문가의 해설을 결합했다.
드라마는 빚을 내 투자했다가 손실을 경험한 신입 인턴 차이현이 직장 선배 윤서하를 만나 올바른 투자자로 성장하는 과정을 그린다. 두 주인공의 직장생활과 관계를 중심으로 초보 투자자들이 겪는 투자 실패와 대응 방안을 다룬다.
영상은 편당 10분 이내의 미드폼 콘텐츠 총 4편으로 제작됐다. 각 에피소드에서는 초보 투자자들이 흔히 겪는 투자 실패 요인을 짚고 실질적인 대안을 제시한다.
이창화 금융투자교육원장은 "최근 시장의 높은 변동성 속에서 우리 청년들이 단기적인 수익과 빚투에 쫓기다 큰 손실을 경험하는 안타까운 사례가 늘고 있다"며 "이번 '무한투자상사' 드라마를 통해 2030 세대가 투자에 수반되는 위험과 비용을 명확히 깨닫고, 팩트 기반의 정보 확인과 지속 가능한 장기투자 원칙 등 튼튼한 금융 기초체력을 다지는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.
'무한투자상사'는 투교협 공식 유튜브 채널 '금융투자아카데미'와 홈페이지에서 누구나 무료로 시청할 수 있다.
plum@newspim.com