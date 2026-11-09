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순직 소방관 유가족 41명, 레일크루즈 '해랑' 타고 순천·담양으로 '힐링 여행'

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  • 코레일관광네트웍스는 9일 순직 소방관 유가족 41명과 여행했다
  • 유가족들은 7~8일 순천·담양 관광지와 해랑 열차를 체험했다
  • 코레일관광네트웍스는 산업재해·재난 유가족 지원도 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코레일관광네트웍스, 소방의 날 맞아 유가족 18팀 41명 초청 1박2일 여행 선사
어린이 참가자 "아빠 덕분에 여행 왔다"…열차서 하룻밤
산업재해·재난 참사 유가족으로 지원 대상 확대 추진

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 소방의 날을 맞아 순직 소방관 유가족들이 레일크루즈 '해랑'에 몸을 싣고 순천·담양으로 1박2일 힐링 여행을 다녀왔다.

 해랑을 운영하는 코레일관광네트웍스는 9일 64주년 소방의 날(11월 9일)을 맞아 소방청과 협업해 순직 소방공무원 유가족 18팀 41명을 해랑에 태우고 1박 2일 여행을 함께했다고 밝혔다. 이들은 지난 7~8일 전남 순천·담양 일대를 돌아봤다.

코레일관광네트웍스는 올해 순직 소방공무원 유가족을 시작으로 산업재해와 재난·참사 유가족까지 여행 지원 대상을 넓힐 계획이다.

순직 소방공무원 유가족들이 레일크루즈 해랑 카페칸에서 다과를 즐기고 있다. [사진=코레일관광네트웍스]

◆철길 위 1박 2일…순천만에서 담양 메타세쿼이아길까지

이들 가족은 지난 7일 서울역을 출발했다. 수원역과 서대전역, 익산역에서 차례로 일행이 합류한 뒤 열차는 전남 순천으로 향했다.

첫날에는 순천만국가정원과 순천만습지를 둘러봤다. 이튿날에는 담양 메타세쿼이아길과 담빛예술창고 등을 찾은 뒤 여정을 마무리했다.

이번 여행에는 해랑 1개 편성, 객실 18개가 쓰였다. 해랑은 열차 안에 숙박시설과 편의공간을 갖춘 국내 숙박형 관광열차로, 이동·숙박·지역관광을 하나의 일정으로 묶은 철도관광 상품이다.

가족들은 열차에서 하룻밤을 보내며 가족과 식사를 함께하고 '해랑 라이브 이벤트' 등 열차 안 행사를 즐겼다. 코레일관광네트웍스는 관광지 방문에 더해 가족이 함께 시간을 보내며 일상에서 벗어나 편히 쉴 수 있는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

순직 소방관 유가족들이 레일크루즈 해랑 이벤트칸에서 노래방 기기 반주를 활용해 노래를 부르고 있다. [사진=코레일관광네트웍스]

◆가족들 "기차에서 자고 밥 먹어 신기했다" 만족감

가족들은 해랑에서 보낸 하룻밤에 만족감을 나타냈다. 한 참가자는 "부모님을 모시고 함께할 수 있어 정말 좋은 여행이었다"며 "해랑열차를 처음 경험했는데 다음에는 친구들과도 다시 오고 싶다"고 말했다.

한 어린이 참가자는 "기차에서 잠도 자고 식사도 할 수 있다는 점이 신기하고 재미있었다"고 했다. 또 다른 어린이 참가자는 "아빠 덕분에 이렇게 여행도 올 수 있었다"며 소감을 전했다.

코레일관광네트웍스는 이번 여행을 계기로 사회공헌 활동을 넓힌다는 방침이다. 산업재해와 재난·참사 유가족 등 사회적 관심과 지원이 필요한 이들에게 여행 기회를 제공하는 방안을 추진한다. 해랑 외에 다른 관광사업과 연계한 사회공헌 사업도 발굴할 계획이다.

송광석 코레일관광네트웍스 대표가 레일크루즈 해랑 열차 여행에 참여한 순직 소방공무원 유가족들에게 인사말을 하고 있다. [사진=코레일관광네트웍스]

송광석 코레일관광네트웍스 대표이사는 "국민의 안전을 지키며 헌신한 소방공무원들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"며 "이번 여행이 유가족들에게 잠시나마 편안한 휴식과 소중한 추억으로 남기를 바란다"고 말했다.

이어 "관광사업으로 얻은 성과를 사회와 나누고 도움이 필요한 이웃들에게 여행의 기회를 제공하겠다"며 "공공기관 자회사로서 사회적 책임을 실천하겠다"고 강조했다.

the13ook@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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