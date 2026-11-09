순직 소방관 유가족 41명, 레일크루즈 '해랑' 타고 순천·담양으로 '힐링 여행'

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코레일관광네트웍스, 소방의 날 맞아 유가족 18팀 41명 초청 1박2일 여행 선사

어린이 참가자 "아빠 덕분에 여행 왔다"…열차서 하룻밤

산업재해·재난 참사 유가족으로 지원 대상 확대 추진

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 소방의 날을 맞아 순직 소방관 유가족들이 레일크루즈 '해랑'에 몸을 싣고 순천·담양으로 1박2일 힐링 여행을 다녀왔다.

해랑을 운영하는 코레일관광네트웍스는 9일 64주년 소방의 날(11월 9일)을 맞아 소방청과 협업해 순직 소방공무원 유가족 18팀 41명을 해랑에 태우고 1박 2일 여행을 함께했다고 밝혔다. 이들은 지난 7~8일 전남 순천·담양 일대를 돌아봤다.

코레일관광네트웍스는 올해 순직 소방공무원 유가족을 시작으로 산업재해와 재난·참사 유가족까지 여행 지원 대상을 넓힐 계획이다.

순직 소방공무원 유가족들이 레일크루즈 해랑 카페칸에서 다과를 즐기고 있다. [사진=코레일관광네트웍스]

◆철길 위 1박 2일…순천만에서 담양 메타세쿼이아길까지

이들 가족은 지난 7일 서울역을 출발했다. 수원역과 서대전역, 익산역에서 차례로 일행이 합류한 뒤 열차는 전남 순천으로 향했다.

첫날에는 순천만국가정원과 순천만습지를 둘러봤다. 이튿날에는 담양 메타세쿼이아길과 담빛예술창고 등을 찾은 뒤 여정을 마무리했다.

이번 여행에는 해랑 1개 편성, 객실 18개가 쓰였다. 해랑은 열차 안에 숙박시설과 편의공간을 갖춘 국내 숙박형 관광열차로, 이동·숙박·지역관광을 하나의 일정으로 묶은 철도관광 상품이다.

가족들은 열차에서 하룻밤을 보내며 가족과 식사를 함께하고 '해랑 라이브 이벤트' 등 열차 안 행사를 즐겼다. 코레일관광네트웍스는 관광지 방문에 더해 가족이 함께 시간을 보내며 일상에서 벗어나 편히 쉴 수 있는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

순직 소방관 유가족들이 레일크루즈 해랑 이벤트칸에서 노래방 기기 반주를 활용해 노래를 부르고 있다. [사진=코레일관광네트웍스]

◆가족들 "기차에서 자고 밥 먹어 신기했다" 만족감

가족들은 해랑에서 보낸 하룻밤에 만족감을 나타냈다. 한 참가자는 "부모님을 모시고 함께할 수 있어 정말 좋은 여행이었다"며 "해랑열차를 처음 경험했는데 다음에는 친구들과도 다시 오고 싶다"고 말했다.

한 어린이 참가자는 "기차에서 잠도 자고 식사도 할 수 있다는 점이 신기하고 재미있었다"고 했다. 또 다른 어린이 참가자는 "아빠 덕분에 이렇게 여행도 올 수 있었다"며 소감을 전했다.

코레일관광네트웍스는 이번 여행을 계기로 사회공헌 활동을 넓힌다는 방침이다. 산업재해와 재난·참사 유가족 등 사회적 관심과 지원이 필요한 이들에게 여행 기회를 제공하는 방안을 추진한다. 해랑 외에 다른 관광사업과 연계한 사회공헌 사업도 발굴할 계획이다.

송광석 코레일관광네트웍스 대표가 레일크루즈 해랑 열차 여행에 참여한 순직 소방공무원 유가족들에게 인사말을 하고 있다. [사진=코레일관광네트웍스]

송광석 코레일관광네트웍스 대표이사는 "국민의 안전을 지키며 헌신한 소방공무원들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"며 "이번 여행이 유가족들에게 잠시나마 편안한 휴식과 소중한 추억으로 남기를 바란다"고 말했다.

이어 "관광사업으로 얻은 성과를 사회와 나누고 도움이 필요한 이웃들에게 여행의 기회를 제공하겠다"며 "공공기관 자회사로서 사회적 책임을 실천하겠다"고 강조했다.

the13ook@newspim.com