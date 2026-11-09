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뉴욕증시 프리뷰, 유가 급락에 주가 선물 일제 상승...다우 선물 1%↑

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AI 핵심 요약

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  • 미국 뉴욕증시 주요 지수 선물이 9일 국제유가 급락과 저가 매수세로 상승했다.
  • WTI가 3% 하락한 가운데 엔비디아는 CEO 관련 조사 소식에 약 5% 급락했다.
  • 10일 CPI와 13일 PPI 발표를 앞두고 연준 금리 인상 가능성이 변수로 떠올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

WTI 3% 하락에 투자심리 개선…엔비디아는 CEO 조사 여파로 5% 급락
이번 주 CPI·PPI 및 코어위브 실적 주목…연준 금리 인상 전망이 변수

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 뉴욕증시의 주요 주가지수 선물이 9일(현지시간) 국제유가 급락과 저가 매수세에 힘입어 상승하고 있다. 반면 미국 국채 수익률은 지난주 예상보다 강한 고용지표 발표 이후 주요 물가지표를 기다리며 대체로 보합권에 머물렀다.

엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 논란과 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 수익성 우려가 이어지고 있지만, 유가 하락이 인플레이션 부담을 일부 덜어주면서 투자심리가 개선되는 모습이다.

미 동부시간 오전 7시 40분(한국 시간 오후 9시 40분) 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 이날 개장 전 거래에서 514.00포인트(1.00%) 상승했다. 스탠다드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 0.70%, 나스닥100지수 선물은 0.64% 올랐다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ WTI 3% 하락에 투자심리 개선…엔비디아는 CEO 조사 여파로 5% 급락

국제유가 하락이 주가지수 선물 상승을 뒷받침했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 약 3% 하락한 배럴당 88.20달러를 기록했고, 국제유가 기준물인 브렌트유도 3.4% 떨어진 94.41달러에 거래됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상에서 강력한 합의가 이뤄질 경우 추가 군사 공격 가능성이 매우 낮다고 밝히면서 중동의 지정학적 긴장이 일부 완화된 영향이다.

미국 국채 수익률은 소폭 상승 중이다. 미 10년 만기 국채 수익률은 4.872%로 1.3bp(1bp=0.01%포인트) 상승 중이며, 30년물은 5.259%로 큰 변동이 없었다. 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 4.545%으로 2.3bp상승 중이다. 

지난주 뉴욕증시는 AI 관련주를 중심으로 큰 폭의 조정을 받았다. 미국 중간선거에서 민주당이 승리한 이후 데이터센터 건설과 에너지 사용에 대한 규제 강화 가능성이 부각된 데다, 대형 기술기업들의 막대한 AI 설비투자가 실제 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 의구심이 커진 영향이다.

주간 기준 나스닥지수는 3.37%, S&P500지수는 2.68%, 다우지수는 0.94% 각각 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 2025년 3월 이후 최대 주간 낙폭을 기록했다.

이날 기술주 가운데서는 ▲엔비디아(NVDA)가 약세를 주도했다. 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO와 중국 정보기관에 연계된 것으로 의심받는 여성 사업가의 관계에 대한 독립적인 조사에 착수했다는 소식에 주가는 개장 전 거래에서 약 5% 하락했다.

황 CEO는 직원들에게 보낸 이메일에서 해당 여성과의 불륜 관계를 인정하고 사과했다. 엔비디아 측은 황 CEO가 CEO직을 계속 수행할 것이라는 입장을 밝혔다. 다만 이번 조사가 경영 불확실성을 키울 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

캐피털닷컴의 다니엘라 해손 수석 시장 분석가는 "엔비디아의 성공과 AI 투자 열풍에서 황 CEO가 차지하는 핵심적인 역할을 고려하면 경영진의 불확실성에 대한 추측만으로도 투자자들이 동요할 수 있다"고 말했다.

다른 반도체주도 부진했다. ▲인텔(INTC)과 ▲퀄컴(QCOM)은 개장 전 거래에서 소폭 하락했다. 반면 ▲마이크로소프트(MSFT)와 ▲알파벳(GOOGL) ▲메타(META) 등 일부 대형 기술주는 2% 넘게 상승했다. 

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자. [사진=블룸버그통신]

◆ 이번 주 CPI·PPI 및 코어위브 실적 주목…연준 금리 인상 전망이 변수

시장에서는 최근 기술주 급락이 과도했다는 분석과 추가 조정 가능성을 경고하는 목소리가 엇갈리고 있다.

찰스슈왑의 리즈 앤 손더스 수석 투자전략가는 나스닥지수와 나스닥100지수가 과매도 상태에 진입했지만 개인투자자들의 저가 매수세는 아직 뚜렷하지 않다고 지적했다. 반다리서치에 따르면 지난 5일 개인투자자들의 주식 매도 규모는 코로나19 팬데믹 이후 최대를 기록했다.

자예 캐피털 마켓츠의 나임 아슬람 최고투자책임자(CIO)는 "저가 매수세가 반등을 이끌고 있지만 나스닥 선물의 상승폭이 다우 선물보다 작은 것은 투자자들이 여전히 선별적으로 투자하고 있음을 보여준다"고 분석했다.

이번 주 시장의 최대 변수는 미국의 물가지표다. 미 노동부는 10일 10월 소비자물가지수(CPI)를 발표한다. 트레이딩이코노믹스에 따르면 시장에서는 전체 CPI의 전년 동월 대비 상승률이 9월 3.7%에서 10월 3.9%로 높아질 것으로 예상하고 있다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 상승률도 2.6%에서 2.8%로 확대될 전망이다.

13일에는 생산자물가지수(PPI)가 발표된다. 지난 10월 미국의 비농업 부문 고용이 16만5000명 증가해 시장 예상치인 5만9000명을 크게 웃돈 데 이어 물가 상승 압력까지 확인될 경우 연준의 12월 추가 금리 인상 가능성이 부각될 수 있다.

연준 주요 인사들의 발언도 주목된다. 이번 주에는 크리스토퍼 월러 연준 이사와 미셸 보우먼 금융감독 담당 부의장, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 등이 공개 발언에 나설 예정이다.

AI 관련 기업들의 실적도 기술주 반등 여부를 가를 변수로 꼽힌다. 특히 AI 클라우드 기업 코어위브는 10일 뉴욕증시 장 마감 후 3분기 실적을 발표한다. 최근 AI 인프라 투자에 따른 차입 부담과 자금조달 우려가 부각된 만큼 투자자들은 매출 성장뿐 아니라 현금흐름과 이자비용, 향후 설비투자 계획에 주목하고 있다.

캐피털이코노믹스의 토머스 매슈스 아시아·태평양 시장 책임자는 "주식시장에서 AI 관련 조정이 훨씬 더 진행될 수 있다"며 "대형 클라우드 기업들이 설비투자를 축소하고 있다는 구체적인 징후가 나타나는 것이 추가 위험 요인"이라고 경고했다.

이번 주에는 시스코와 어플라이드 머티어리얼즈 등 주요 기술기업들도 실적을 발표할 예정이다.

한편 이날 아시아 증시는 대체로 상승했다. 대만 가권지수는 TSMC와 폭스콘 등 기술주 강세에 힘입어 4.94% 급등했고, 일본 닛케이225지수도 2.33% 올랐다. 반면 한국 코스피지수는 0.81% 하락했다.

koinwon@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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