뉴욕증시 프리뷰, 유가 급락에 주가 선물 일제 상승...다우 선물 1%↑

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WTI 3% 하락에 투자심리 개선…엔비디아는 CEO 조사 여파로 5% 급락

이번 주 CPI·PPI 및 코어위브 실적 주목…연준 금리 인상 전망이 변수

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 뉴욕증시의 주요 주가지수 선물이 9일(현지시간) 국제유가 급락과 저가 매수세에 힘입어 상승하고 있다. 반면 미국 국채 수익률은 지난주 예상보다 강한 고용지표 발표 이후 주요 물가지표를 기다리며 대체로 보합권에 머물렀다.

엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 논란과 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 수익성 우려가 이어지고 있지만, 유가 하락이 인플레이션 부담을 일부 덜어주면서 투자심리가 개선되는 모습이다.

미 동부시간 오전 7시 40분(한국 시간 오후 9시 40분) 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 이날 개장 전 거래에서 514.00포인트(1.00%) 상승했다. 스탠다드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 0.70%, 나스닥100지수 선물은 0.64% 올랐다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ WTI 3% 하락에 투자심리 개선…엔비디아는 CEO 조사 여파로 5% 급락

국제유가 하락이 주가지수 선물 상승을 뒷받침했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 약 3% 하락한 배럴당 88.20달러를 기록했고, 국제유가 기준물인 브렌트유도 3.4% 떨어진 94.41달러에 거래됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상에서 강력한 합의가 이뤄질 경우 추가 군사 공격 가능성이 매우 낮다고 밝히면서 중동의 지정학적 긴장이 일부 완화된 영향이다.

미국 국채 수익률은 소폭 상승 중이다. 미 10년 만기 국채 수익률은 4.872%로 1.3bp(1bp=0.01%포인트) 상승 중이며, 30년물은 5.259%로 큰 변동이 없었다. 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 4.545%으로 2.3bp상승 중이다.

지난주 뉴욕증시는 AI 관련주를 중심으로 큰 폭의 조정을 받았다. 미국 중간선거에서 민주당이 승리한 이후 데이터센터 건설과 에너지 사용에 대한 규제 강화 가능성이 부각된 데다, 대형 기술기업들의 막대한 AI 설비투자가 실제 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 의구심이 커진 영향이다.

주간 기준 나스닥지수는 3.37%, S&P500지수는 2.68%, 다우지수는 0.94% 각각 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 2025년 3월 이후 최대 주간 낙폭을 기록했다.

이날 기술주 가운데서는 ▲엔비디아(NVDA)가 약세를 주도했다. 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO와 중국 정보기관에 연계된 것으로 의심받는 여성 사업가의 관계에 대한 독립적인 조사에 착수했다는 소식에 주가는 개장 전 거래에서 약 5% 하락했다.

황 CEO는 직원들에게 보낸 이메일에서 해당 여성과의 불륜 관계를 인정하고 사과했다. 엔비디아 측은 황 CEO가 CEO직을 계속 수행할 것이라는 입장을 밝혔다. 다만 이번 조사가 경영 불확실성을 키울 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

캐피털닷컴의 다니엘라 해손 수석 시장 분석가는 "엔비디아의 성공과 AI 투자 열풍에서 황 CEO가 차지하는 핵심적인 역할을 고려하면 경영진의 불확실성에 대한 추측만으로도 투자자들이 동요할 수 있다"고 말했다.

다른 반도체주도 부진했다. ▲인텔(INTC)과 ▲퀄컴(QCOM)은 개장 전 거래에서 소폭 하락했다. 반면 ▲마이크로소프트(MSFT)와 ▲알파벳(GOOGL) ▲메타(META) 등 일부 대형 기술주는 2% 넘게 상승했다.

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자. [사진=블룸버그통신]

◆ 이번 주 CPI·PPI 및 코어위브 실적 주목…연준 금리 인상 전망이 변수

시장에서는 최근 기술주 급락이 과도했다는 분석과 추가 조정 가능성을 경고하는 목소리가 엇갈리고 있다.

찰스슈왑의 리즈 앤 손더스 수석 투자전략가는 나스닥지수와 나스닥100지수가 과매도 상태에 진입했지만 개인투자자들의 저가 매수세는 아직 뚜렷하지 않다고 지적했다. 반다리서치에 따르면 지난 5일 개인투자자들의 주식 매도 규모는 코로나19 팬데믹 이후 최대를 기록했다.

자예 캐피털 마켓츠의 나임 아슬람 최고투자책임자(CIO)는 "저가 매수세가 반등을 이끌고 있지만 나스닥 선물의 상승폭이 다우 선물보다 작은 것은 투자자들이 여전히 선별적으로 투자하고 있음을 보여준다"고 분석했다.

이번 주 시장의 최대 변수는 미국의 물가지표다. 미 노동부는 10일 10월 소비자물가지수(CPI)를 발표한다. 트레이딩이코노믹스에 따르면 시장에서는 전체 CPI의 전년 동월 대비 상승률이 9월 3.7%에서 10월 3.9%로 높아질 것으로 예상하고 있다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 상승률도 2.6%에서 2.8%로 확대될 전망이다.

13일에는 생산자물가지수(PPI)가 발표된다. 지난 10월 미국의 비농업 부문 고용이 16만5000명 증가해 시장 예상치인 5만9000명을 크게 웃돈 데 이어 물가 상승 압력까지 확인될 경우 연준의 12월 추가 금리 인상 가능성이 부각될 수 있다.

연준 주요 인사들의 발언도 주목된다. 이번 주에는 크리스토퍼 월러 연준 이사와 미셸 보우먼 금융감독 담당 부의장, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 등이 공개 발언에 나설 예정이다.

AI 관련 기업들의 실적도 기술주 반등 여부를 가를 변수로 꼽힌다. 특히 AI 클라우드 기업 코어위브는 10일 뉴욕증시 장 마감 후 3분기 실적을 발표한다. 최근 AI 인프라 투자에 따른 차입 부담과 자금조달 우려가 부각된 만큼 투자자들은 매출 성장뿐 아니라 현금흐름과 이자비용, 향후 설비투자 계획에 주목하고 있다.

캐피털이코노믹스의 토머스 매슈스 아시아·태평양 시장 책임자는 "주식시장에서 AI 관련 조정이 훨씬 더 진행될 수 있다"며 "대형 클라우드 기업들이 설비투자를 축소하고 있다는 구체적인 징후가 나타나는 것이 추가 위험 요인"이라고 경고했다.

이번 주에는 시스코와 어플라이드 머티어리얼즈 등 주요 기술기업들도 실적을 발표할 예정이다.

한편 이날 아시아 증시는 대체로 상승했다. 대만 가권지수는 TSMC와 폭스콘 등 기술주 강세에 힘입어 4.94% 급등했고, 일본 닛케이225지수도 2.33% 올랐다. 반면 한국 코스피지수는 0.81% 하락했다.

koinwon@newspim.com