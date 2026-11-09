골드만삭스 "美 10년물 국채금리 4.75~5.0%서 안정될 것"

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증시 변동성 완화·유가 하락에 국채시장 안정 기대

10년물 금리 10월 초 5.25%에서 4.87%로 하락

유럽도 금리 인상 우려 완화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 투자은행 골드만삭스가 미국 10년 만기 국채 수익률이 4.75~5.0% 범위에서 안정될 것으로 전망했다. 최근 주식시장 변동성이 커지고 국제유가가 하락하면서 국채 수익률의 상승 압력이 완화됐으며, 위험자산 시장이 안정을 되찾을 경우 금리 변동성도 줄어들 수 있다는 분석이다.

9일(현지시간) 미국 CNBC에 따르면 윌리엄 마셜이 이끄는 골드만삭스 전략가들은 지난 6일 발표한 보고서에서 "국채 수익률이 일정 범위에서 안정되고 금리 변동성이 낮아질 수 있는 여건이 마련됐다"고 밝혔다.

다만 "위험자산의 변동성이 완화되고 에너지 가격 하락에 따른 부담 완화가 지속돼야 한다"고 덧붙였다.

미국 10년 만기 국채 수익률은 지난 10월 초 5.25%를 넘어섰지만 최근 4.87% 수준까지 내려왔다. 미국 국채시장의 변동성을 나타내는 MOVE지수도 같은 기간 113을 웃돌던 수준에서 약 93으로 하락했다.

골드만삭스는 주식 등 위험자산 시장이 안정세에 접어들 경우 미국 10년물 국채 수익률이 4.75~5.0% 범위에서 움직이면서 금리 변동성도 점차 낮아질 것으로 내다봤다.

골드만삭스 로고 [사진=블룸버그통신]

유럽 국채시장에서도 에너지 가격 하락에 따른 금리 인상 우려 완화가 이어지고 있다. 골드만삭스에 따르면 지난 9월 말 국채 수익률이 고점을 기록한 이후 시장에 반영된 2027년 말까지의 유럽중앙은행(ECB) 금리 인상 기대는 약 40bp(1bp=0.01%포인트) 낮아졌다.

골드만삭스는 "지정학적 위험에 대한 우려가 완화되면서 석유와 천연가스의 위험 프리미엄이 낮아지고, 이는 물가 상승 압력을 줄이는 요인으로 작용하고 있다"고 분석했다.

다만 에너지 공급 개선에 대한 구체적인 증거나 겨울철 기상 여건에 대한 불확실성이 해소되지 않는다면 단기 금리 인상 기대가 추가로 낮아지는 데는 한계가 있을 것으로 전망했다. 유럽 국채 가운데서는 5년물의 상대적인 강세를 예상했다.

영국 국채시장에서는 단기물 수익률의 지속적인 추가 상승 가능성을 제한적으로 평가했다. 다만 에너지 가격이 다시 오를 경우 금리 인상 우려가 앞당겨지면서 초단기 국채 수익률이 상승할 수 있다고 분석했다.

반대로 에너지 가격 하락세가 이어진다면 인플레이션 위험 프리미엄이 추가로 낮아지면서 영국 국채 가격을 지지할 것으로 전망했다.

캐나다에 대해서는 미국 국채시장의 영향으로 금리 인상 기대가 높아져 단기물 수익률이 상승할 경우 이를 매수 기회로 활용할 수 있다고 조언했다.

골드만삭스는 주요국 국채시장의 향후 흐름이 에너지 가격과 위험자산 시장의 안정 여부에 달려 있다고 강조했다. 특히 유가 하락에 따른 인플레이션 압력 완화가 지속될 경우 국채 수익률과 금리 변동성이 함께 안정될 여지가 있다고 분석했다.

koinwon@newspim.com