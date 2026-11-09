러, 우크라戰 성과 부풀리려 AI로 가짜 동영상 만들어 전파… "푸틴에게 필요한 건 이기고 있다는 서사"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 러시아군이 우크라이나 전쟁에서 작전을 성공적으로 수행하고 있고 점령지도 늘려가고 있다는 식의 가짜 성과를 주장하기 위해 인공지능(AI)으로 조작된 영상을 동원하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 9일(현지시각) 보도했다.

아무리 큰 희생이 따르더라도 계속 전진하고 더 많은 땅을 점령하라고 다그치는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 군 수뇌부를 만족시키기 위해 이 같은 무리수를 두고 있다는 것이다.

보도에 따르면 지난 10월 중순 러시아군 지휘관들은 우크라이나 최전선 핵심 도시인 도브로필리아를 점령했다고 보고했다. 이후 러시아 국방부는 폐허가 된 도브로필리아를 촬영한 드론 영상을 편집해 공개했는데 이 영상에는 러시아 병사들이 시내 곳곳에서 러시아 국기를 들고 있는 장면이 여러차례 담겼다.

하지만 지난 9월 중순 우크라이나군의 효과적인 기습 작전으로 이 도시를 점령해 우크라이나군이 강력한 방어선을 구축하고 있는 '요새 벨트(fortress belt)를 포위하려던 러시아군 공세는 차질을 빚었고, 도브로필리아는 여전히 우크라이나군이 장악하고 있는 것으로 파악됐다.

[AI 일러스트=장일현 특파원]

지난 7월 말에도 러시아 127기계화소총연대가 우크라이나 북부 하르키우주(州)에 있는 빌리 콜로댜즈라는 마을을 점령했다며 한 러시아 병사가 러시아 국기를 흔드는 영상을 공개했는데, 영상 속 병사는 비정상적으로 거대한 모습으로 표현됐다가 순식간에 사라졌다고 한다.

일주일 후인 8월 3일 러시아 국방부는 이 마을을 점령했다고 주장했지만 당시 우크라이나군은 "러시아군은 마을에서 10㎞ 떨어진 곳에 있다"고 반박했다.

미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)의 대니얼 밀리 지리공간정보팀장은 "이 영상들은 러시아의 승리가 불가피하다는 서사를 구축하기 위한 보다 광범위한 인지전(cognitive warfare)의 일부"라며 "크렘린은 우크라이나 전선이 붕괴하고 있으며 서방은 항복해야 한다는 허위 서사를 만들려 한다"고 분석했다.

ISW 측은 러시아 부대와 친러 군사 블로거들이 게시한 영상 가운데 35건이 AI로 생성되거나 조작됐을 가능성이 높다고 밝혔다.

이들 영상에서는 병사들의 신체 비율이 비현실적이거나 사람과 깃발이 갑자기 수풀 속으로 사라지는 등 명백한 이상 현상이 나타난다고 한다.

FT는 푸틴 대통령을 잘 아는 인사들을 인용해 "푸틴 대통령이 거의 5년에 걸친 침공 전쟁에서 반드시 승리하겠다는 의지를 보이고 있다"며 "이에 따라 러시아군 지휘관들은 존재하지 않는 점령 성과를 보고해야 할 유인을 갖게 됐다"고 보도했다.

한 인사는 "누군가 마을을 점령했다고 보고하면 대령에게 보고되고, 그 이후 장성급 지휘관과 총참모부를 거쳐 최고사령관에게 보고된다"며 "보고가 끝날 무렵이면 이미 그곳에서는 철수한 상태"라고 말했다.

그는 이어 "다음 작전 명령은 우리가 여전히 그곳을 점령하고 있다는 전제 아래 다음 목표를 공격하라고 하는 식"이라며 "이 때문에 양측 모두 막대한 손실을 입고 있다"고 말했다.

러시아 친전쟁 블로거들도 AI로 조작된 영상을 'AI로 깃발 꽂기'이라고 부르며 비웃고 있다. 대표적인 친러 채널인 리바르는 "마을이 신경망(Neural Network)의 도움으로 해방되고 있다"고 말했다.

FT는 "AI 영상을 제작한 것으로 지목된 일부 부대는 전투 성과가 부진해 상부의 압박을 받고 있었다"며 "이들 부대는 크렘린이 제시한 기한을 맞췄다고 지휘부를 설득하거나 과장된 전과를 보다 그럴듯하게 보이게 하기 위해 영상을 활용했을 가능성이 있다"고 전했다.

카네기국제평화재단의 다라 마시코트 선임연구원은 "러시아는 앞으로도 허구의 전과를 계속 선전할 가능성이 크다"며 "주장과 현실 사이의 격차는 점점 커지고 있다"고 했다.

그는 "러시아는 국내적으로 정확한 전황을 공개하거나 기존 주장을 수정해야 할 압박을 거의 받지 않는다"고 말했다.

ihjang67@newspim.com