아이컴포넌트, 페로브스카이트 배리어필름 개발 순항

AI 핵심 요약beta
- 아이컴포넌트는 10일 페로브스카이트 배리어필름 개발을 진행한다고 밝혔다.
- 아이컴포넌트는 일본·중국 기업들과 품질 검증 및 양산기술을 확보했다.
- 고객사 한 곳은 올해 우주공간에서 플렉서블 태양전지를 실증할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일본 정부 지원으로 상용화 가속
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에너지 소재 전문기업 아이컴포넌트가 페로브스카이트 배리어필름 개발을 진행 중이며, 우주용 제품은 올해 안에 우주공간에서 실증 테스트를 실시할 예정이라고 10일 밝혔다.
회사에 따르면 일본과 중국 등 글로벌 선도 페로브스카이트 태양전지 기업들과의 협력을 바탕으로 배리어필름 품질 검증 및 스펙 최적화를 진행 중이다. 고객사 요구조건에 맞춰 배리어필름을 공급할 수 있는 수준까지 품질 및 양산기술을 확보했다.
페로브스카이트 태양전지의 상용화 속도가 빨라지고 있다. 일본 경제산업성은 페로브스카이트 개발기업에 오는 2029년까지 약 840억원을 지원하기로 결정했으며, 일부 기업들이 내년부터 본격적인 양산에 들어갈 계획이다.
우주 데이터센터 구축 필요성이 커지면서 우주용 페로브스카이트 태양전지에 대한 관심이 증가하고 있다. 가볍고 유연한 패널 구현이 가능한 페로브스카이트 태양전지 기술이 우주 데이터센터 적용을 위한 대안으로 부각되고 있다.
아이컴포넌트는 글로벌 선도 우주기업들에 우주용 페로브스카이트 배리어필름 샘플을 공급했다. 고객사 중 한 곳은 올해 안에 우주공간에서 플렉서블 페로브스카이트 태양전지에 대한 실증 테스트를 진행할 예정이다.
회사 관계자는 "배리어필름 개발과 양산 준비가 순항 중"이라며 "미국, 일본 등 각국의 정책 지원 확대와 산업 환경 변화로 페로브스카이트 상용화에 속도가 붙을 것"이라고 말했다. 아이컴포넌트는 지상용부터 우주용까지 페로브스카이트 태양전지 상용화 속도에 맞춰 배리어필름 개발과 양산에 대비할 계획이다.
nylee54@newspim.com