하나금융, 춘천 지역 취약계층 복지 향상 위해 8000만원 기부

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 10일 춘천 취약계층 복지 증진에 8000만원을 기부했다
- 기부금은 골프대회 선수 기부와 매칭, 나눔 행사로 조성됐다
- 춘천 지역 6개 복지기관의 시설 개선과 돌봄 사업에 사용될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 춘천 지역 취약계층의 복지 증진과 지역사회 상생을 위해 기부금 8000만원을 전달했다고 10일 밝혔다.
이번 기부금은 지난 6월 강원 춘천시 남춘천 컨트리클럽에서 개최된 KPGA 투어 '하나은행 인비테이셔널'을 통해 조성됐으며, 대회 개최 지역의 취약계층 복지 환경을 개선하기 위해 마련됐다.
대회에 참가한 선수들이 총상금의 1%를 기부하고 하나금융그룹이 동일 금액을 매칭 그랜트 방식으로 더해 2600만원을 마련했으며, 대회 기간 중 진행된 나눔 이벤트를 합쳐 총 8000만원의 기부금을 모았다.
강원사회복지공동모금회에 전달된 기부금은 춘천 지역 6개 사회복지기관으로 배분된다. 노인·아동·청소년 등 취약계층의 복지시설 환경 개선과 돌봄 프로그램 운영에 쓰일 예정이다.
구체적으로 춘천남부노인복지관과 치매전담요양원에는 노후 시설 개보수와 급식 기자재를 지원해 어르신 이용 환경을 개선한다.
춘천시청소년문화의집과 퇴계꿈자람나눔터에는 음악 기자재·도서·교구 보충 및 돌봄 공간 정비를 진행하고, 춘천시아이돌봄지원센터와 춘천시가족센터에는 돌봄 종사자 역량 강화 프로그램과 교육용 기자재를 지원한다.
이호성 하나은행장은 "하나은행 인비테이셔널을 통해 마련한 기부금이 춘천 지역의 어려운 이웃들에게 도움이 되길 원한다"며 "앞으로도 스포츠를 통한 나눔의 가치와 지역사회 상생을 실천해 나가겠다"고 말했다.
육동한 춘천시장은 "춘천에서 열린 골프대회를 계기로 선수들과 하나금융그룹이 뜻을 모아 지역사회에 나눔을 전해줘 감사하다"며 "기부금이 지역 복지시설 환경 개선과 서비스 향상에 도움이 될 것"이라고 언급했다.
eoyn2@newspim.com