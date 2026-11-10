백화점이 끌고 면세점 밀고…신세계, 3분기 영업익 '역대 최대'

AI 핵심 요약beta
- 신세계는 10일 3분기 영업이익 1643억원을 기록했다
- 백화점 외국인 매출이 두 배 늘고 면세점도 흑자 전환했다
- 신세계는 분기배당 확대와 자사주 소각을 추진할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
백화점 영업익 1037억원…분기배당 두 배 확대·자사주 소각
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = ㈜신세계가 백화점의 외국인 매출 증가와 면세점 흑자 전환에 힘입어 역대 최대 3분기 영업이익을 기록했다. 본업의 성장과 자회사 수익성 개선이 맞물린 결과다.
신세계는 올해 3분기 연결 기준 총매출 2조9034억원, 영업이익 1643억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 3.2%, 64.6% 증가했다.
백화점 사업은 광주·대구·대전 등 별도 법인을 합산해 총매출 1조8565억원, 영업이익 1037억원을 올렸다. 각각 8.5%, 23.5% 늘었다. 합작법인인 신세계사이먼의 아울렛 실적은 연결 공시에 포함되지 않는다.
주요 점포의 성장이 두드러졌다. 본점 매출은 44%, 강남점과 센텀시티점은 각각 17%, 14% 증가했다. 명품·컨템포러리 브랜드 강화와 식음료·문화 콘텐츠 확대가 고객 유입을 이끌었다. 올해 1~9월 외국인 매출은 8500억원으로 전년 동기 대비 두 배 이상 늘며 사상 최대를 기록했다.
자회사 가운데서는 면세점의 손익 개선이 돋보였다. 신세계디에프는 매출이 4511억원으로 16.3% 감소했지만 영업이익은 253억원으로 흑자 전환했다. 지난해 같은 기간보다 손익이 309억원 개선됐다. VIP 제휴와 공항 프리미엄 픽업 등 서비스를 확대하면서 객단가가 15% 상승했다.
신세계센트럴은 호텔사업 호조에 힘입어 영업이익이 13.0% 늘어난 312억원을 기록했다. 2012년 신세계 편입 이후 처음으로 분기 영업이익 300억원을 넘어섰다.
신세계인터내셔날은 해외패션과 화장품 판매 증가로 매출 2995억원, 영업이익 51억원을 기록하며 흑자 전환했다. 신세계라이브쇼핑의 영업이익은 32억원으로 33.3% 늘었고, 신세계까사도 9억원의 영업이익을 내며 흑자로 돌아섰다.
신세계는 실적 개선에 맞춰 주주환원도 확대한다. 올해 3분기 분기배당 규모를 기존의 두 배 수준으로 늘리고 자사주 소각을 병행할 방침이다.
nrd@newspim.com