ETF 순자산 400조원 아래로…넉 달 새 140조원 감소

AI 핵심 요약beta
- 10일 국내 ETF 시장 순자산총액이 392조8000억원으로 감소했다
- 6월 사상 최대치와 비교해 약 4개월 반 만에 140조원 줄었다
- 증시 변동성 확대로 주식형 ETF 순자산이 크게 감소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주식형 ETF, 한 주 새 33조원 줄어
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 상반기 530조원에 육박했던 국내 상장지수펀드(ETF) 시장 순자산총액이 400조원 아래로 내려왔다. 증시 변동성이 커지면서 주식형 ETF를 중심으로 순자산 규모가 줄어든 영향이다.
10일 코스콤 ETF CHECK와 한국거래소에 따르면 지난 6일 기준 국내 상장 ETF 1184종목의 순자산총액은 392조8000억원으로 집계됐다. ETF 순자산총액이 400조원을 밑돈 것은 지난 4월 14일(398조1367억원) 이후 약 7개월 만이다.
역대 최대치를 기록한 지난 6월 22일 532조9747억원과 비교하면 약 4개월 반 만에 140조원가량 감소했다. 월말 기준으로도 6월 512조4000억원에서 7월 434조4000억원으로 크게 줄었고, 8월 450조1000억원과 9월 457조7000억원으로 반등하는 듯했으나 최근 다시 하락세가 가팔라졌다.
자산 유형별로는 주식형 ETF의 감소세가 두드러졌다. 지난 2~6일 주식형 ETF 순자산총액은 32조9000억원 줄어든 271조6000억원을 기록했다. 같은 기간 주간 수익률은 -7.39%로 집계됐다.
국내 주식형 상품의 순자산 감소 폭도 컸다. 대표 상품인 KODEX 200의 순자산총액은 지난 6월 18일 32조7417억원에서 이달 6일 19조5884억원으로 13조원 넘게 줄었다. 반면 해외 주식형 ETF인 TIGER 미국S&P500은 같은 기간 19조4148억원에서 20조5005억원으로 오히려 증가했다.
국내 주식형 ETF의 순자산 감소는 최근 국내 증시 조정과 맞물려 있다. 미국 반도체주 급락 여파로 코스피가 지난 6일 6.02% 하락하는 등 증시 전반이 크게 흔들리면서 기초자산 가격 하락에 따른 평가액 감소가 반영된 것이다.
증권가에서는 당분간 현금 흐름과 시장 변동성을 고려한 대응이 필요하다는 조언이 나온다. 박승진 하나증권 연구원은 "현금흐름 중심 대응 이후 회복 모멘텀이 확산될 것"이라며 "자금조달 불안 완화와 기업들의 수익성 개선을 확인하며 반도체 등 인공지능(AI) 밸류체인의 비중을 단계적으로 재확대하는 전략이 필요하다"고 말했다.
미국 시장에 대한 관심을 유지하면서 조정 폭이 컸던 업종과 국가를 살펴볼 필요가 있다는 의견도 있다. 최보원 한국투자증권 연구원은 "미국 중간선거와 미국·이란 갈등 지속, 프랑스 재정 위기 등으로 단기 낙폭이 컸던 업종과 국가를 중심으로 반발 매수세가 유입될 가능성과 미국 의회 구조 변화에 따른 수혜가 예상되는 업종과 국가를 살펴봐야 한다"고 설명했다.
rkgml925@newspim.com