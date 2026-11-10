"안내 넘어 직접 연결"…복지부, 자살예방·채무상담 '한번에' 지원

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부와 신용회복위원회는 10일 자살예방·채무상담 연계를 시작했다
- 채무로 자살을 고민하면 109에서 1375로 바로 연결된다
- 연계 내담자는 채무조정 등 실질적인 지원제도를 상담받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'109' 누르면 '1375' 채무상담 연결
"자살예방 효과적으로 대응할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 앞으로 빚 때문에 극단적 선택을 고민하는 내담자는 자살예방상담전화 '109'를 통해 심리적 안정을 찾는 동시에 신용회복위원회 '1375' 전문 상담사에게 바로 연결돼 채무조정 등 실질적인 구제 절차를 안내받을 수 있게 된다.
보건복지부는 신용회복위원회와 함께 채무문제로 자살을 고민하는 국민이 자살예방 상담과 채무조정 상담을 연속적으로 받을 수 있도록 자살예방상담전화 '109'와 신용회복위원회 채무상담 콜센터 '1375' 간 연계체계를 구축하고 본격적인 운영을 위한 상담사 교환교육을 실시했다고 10일 밝혔다.
두 기관은 지난달 13일 자살예방상담전화와 신용회복위원회 간 연계체계를 우선 시범 개통했다. 이후 29일부터 신용회복위원회 채무상담 대표번호 '1375' 공식 개통에 대한 본격적인 운영을 위해 두 기관 간 상담 연계체계를 정비하고 있다.
상담사 교환교육도 마련했다. 복지부는 신용회복위원회 관리자에게 자살에 대한 이해, 자살예방상담의 목적과 유형, 주요 상담내용 등을 공유했다. 신용회복위원회는 복지부 측에 채무문제의 이해와 신용회복위원회 콜센터의 역할 등을 설명했다.
이번 연계체계는 자살예방상담전화 '109' 상담 중 채무문제로 인한 자살생각이 확인된 경우 심리적 위기 완화와 긴급 대응을 지원하고 신용회복위원회 '1375' 전용창구로 직접 연계해 채무 문제 해결을 위한 전문상담과 실질적인 제도적 지원을 제공받을 수 있도록 한 것이다.
연계된 내담자는 신용회복위원회 콜센터 상담사와 바로 연결돼 채무조정 등 구체적인 지원제도에 대한 상담을 받을 수 있다. 야간과 주말에는 내담자가 연락처를 남기면 상담을 받을 수 있도록 예약하는 방식으로 운영된다. 이번 연계체계 구축으로 지원은 안내에 그치지 않고 채무문제 해결을 위한 전문기관 상담까지 직접 연결된다.
이선영 복지부 정신건강정책관은 "채무문제로 인한 자살 고민은 자살예방상담전화에서도 비교적 큰 비중을 차지하고 있다"며 "그동안 '109'에서는 채무문제로 어려움을 겪는 내담자의 심리적 안정을 돕고, 신용회복위원회를 통해 채무문제를 해결할 수 있다는 점을 안내해 왔다"고 했다.
이 정책관은 "이제는 안내에 그치지 않고 상담이 필요한 내담자를 신용회복위원회로 직접 연계할 수 있게 된 만큼 심리적 위기 대응과 실질적인 채무문제 해결을 함께 지원해 자살예방에 더욱 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com