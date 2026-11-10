AZ, 리듬에 인수 제안 호재인데…LG화학, 왜 '로열티 1%' 로 낮췄나

고정 지급금 3억5000만달러 약정…판매 마일스톤 확대

AZ 인수 성사 땐 비바멜라곤 후속 개발 가속화 가능성

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = LG화학이 미국 파트너사 리듬파마슈티컬스로부터 받을 희귀비만 치료제 로열티율을 1%로 낮추는 대신 3억5000만달러의 추가 지급금을 확보한 결정이 새로운 시험대에 올랐다. 글로벌 제약사 아스트라제네카(AZ)가 리듬에 약 100억달러 규모의 인수를 제안하면서 향후 신약 개발 성과에 따라 LG화학이 포기한 장기 로열티의 가치도 달라질 수 있기 때문이다.

LG화학은 이달 초 경구용 희귀비만 치료제 후보물질 '비바멜라곤'의 기술수출 계약을 변경했다. 기존 한 자릿수 초중반대의 MC4R 치료제 포트폴리오 로열티율을 1%로 낮추는 대신 2029년까지 3억5000만달러를 추가로 받기로 하고 판매 성과에 따른 마일스톤도 확대했다.

이번 계약 변경은 불확실한 미래 판매 수익을 일부 포기하고 상대적으로 확실한 지급금과 개발 확대의 기회를 확보하는 선택이다. AZ의 인수가 성사돼 비바멜라곤의 후속 개발과 상업화가 빨라질 경우 LG화학에도 긍정적이지만, 장기 매출이 크게 증가하면 기존 로열티 계약이 더 유리했을 가능성도 있다.

LG화학 생명과학사업본부 연구원들이 바이오 분석을 수행하고 있다. [사진=LG화학]

10일 제약·바이오업계에 따르면 글로벌 제약사 아스트라제네카는 최근 리듬에 약 100억 달러 규모의 인수를 제안했다. 아스트라제네카가 제시한 인수 조건은 주당 124 달러로 향후 일정 조건을 달성하면 최대 134 달러까지 지급할 수 있다는 조건을 내걸었다.

아스트라제네카의 리듬 인수는 희귀 비만 치료제 시장을 선제적으로 공략하기 위한 전략으로 풀이된다. 노보 노디스크와 일라이 릴리가 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 비만치료제 시장을 주도하는 가운데, 상대적으로 경쟁자가 적은 분야에서 성장동력을 확보하려는 움직임이다.

양사의 인수가 성사되면 아스트라제네카는 리듬의 멜라노코르틴-4 수용체(MC4R) 계열 치료제인 '임시브리'와 개발 중인 후보물질 'RM-718' 및 LG화학이 리듬에 기술수출한 비바멜라곤의 권리를 가져가게 된다.

비바멜라곤은 LG화학이 발굴한 경구용 MC4R 작용제다. LG화학은 2024년 1월 리듬에 글로벌 개발·상업화 권리를 넘겼다. 리듬은 현금 8000만달러와 자사 주식 2000만달러 상당을 지급했다. 개발·허가·판매 성과에 따른 최대 2억500만달러의 마일스톤과 판매 로열티는 별도였다.

기존 계약에선 비바멜라곤의 적응증 확대가 리듬의 타 제품에 적용되는 로열티율에도 영향을 미쳤다. 비바멜라곤이 추가 적응증을 승인받으면 임시브리 등 MC4R 치료제 포트폴리오 전체의 로열티율이 오를 수 있었다. 리듬 경영진은 향후 적응증 승인에 따라 이 비율이 5~7%에 이를 수 있다고 봤다.

하지만 양사는 이달 초 계약을 개정해 비바멜라곤 순매출에 적용되는 로열티율을 1%로 낮췄다. 대신 리듬은 LG화학에 2029년까지 3억5000만달러를 추가로 지급하기로 했다. 리듬은 비바멜라곤의 적응증을 넓힐 때 기존 제품의 로열티율까지 오르는 부담을 덜어 개발 동력을 확보하고, LG화학은 임상과 허가 성과를 기다리지 않고 추가 지급금 일정을 확보한 것이다.

이 가운데 AZ의 리듬 인수 제안은 변경된 계약 조건의 경제성을 다시 따져볼 변수로 떠오르고 있다. 인수가 성사돼 AZ가 후속 임상에 자원을 투입하고 비바멜라곤이 여러 적응증에서 허가를 받는다면, 기존 계약에서 기대할 수 있었던 장기 로열티의 가치도 커질 수 있기 때문이다.

다만 LG화학은 이번 계약 변경이 비바멜라곤의 후속 개발을 뒷받침하고 후보물질의 가치를 높이기 위해 양사의 이해관계를 조정한 결과라는 입장이다. 리듬이 기존 제품의 로열티 부담을 덜고 임상적 근거를 중심으로 추가 적응증 개발 여부를 판단할 수 있도록 하는 한편, LG화학이 받을 고정 지급금과 판매 마일스톤을 확대했다는 것이다.

판매 마일스톤의 산정 대상 또한 비바멜라곤 단일 품목에서 상업화 제품인 임시브리와 후보물질 RM-718을 포함한 MC4R 치료제 포트폴리오 전체로 넓어졌다. 기존 판매 마일스톤의 단계별 연매출 기준은 5억·10억·20억달러에서 7억5000만·15억·22억5000만달러로 높아졌다. 대신 이미 판매 중인 임시브리의 매출도 기준 충족 여부를 따질 때 합산된다.

리듬의 비만치료제 포트폴리오의 연간 글로벌 순매출이 30억달러에 도달하면 최대 2억달러를 추가로 받는 조건도 신설됐다. LG화학은 3억5000만달러의 고정 지급금을 약정받는 동시에 향후 판매 성과에 따라 받을 수 있는 마일스톤의 최대 규모도 키웠다.

비바멜라곤은 리듬의 희귀비만 사업을 경구용 치료제로 넓힐 후보다. 리듬은 비바멜라곤의 첫 상업화를 겨냥해 후천성 시상하부 비만 환자를 대상으로 한 임상 3상을 준비하고 있다. 52주간 체질량지수(BMI) 변화를 평가하는 시험으로, 리듬은 내년 1월 첫 환자 투약을 목표로 제시했다. 프라더윌리증후군에서도 과도한 식욕 개선을 주요 평가 지표로 삼아 내년 3상 진입을 추진한다.

리듬이 이미 두 적응증의 후기 개발 계획을 내놓은 만큼, 인수가 성사되면 AZ가 기존 임상 일정을 앞당기거나 개발 대상 적응증을 추가할지가 관건이다. 인수 주체로 AZ의 희귀질환 사업부 알렉시온이 거론되지만, 인수 이후 비바멜라곤의 구체적인 개발 계획은 공개되지 않았다.

개정된 계약 조건의 장기적인 득실은 리듬의 MC4R 치료제 포트폴리오가 앞으로 얼마나 팔리느냐에 달려 있다. 매출이 커질수록 기존 계약의 조건과 1% 비율로 산정된 로열티 차이가 벌어질 수 있지만, 확대된 판매 마일스톤을 받을 가능성은 높아진다. LG화학이 약정받은 3억5000만달러와 향후 실제로 받는 판매 마일스톤이 장기 로열티 차이를 얼마나 상쇄하느냐가 변경된 계약의 경제성을 가를 전망이다.

LG화학 관계자는 "파트너사인 리듬이 공식 입장을 밝히지 않아 아스트라제네카의 인수 제안에 대해서는 보도를 통해서만 아는 정도"라며 "비바멜라곤의 잠재적 가치 상승에 따라 선급금과 마일스톤을 확대하는 동시에 경제성이 아닌 임상적 판단에 따라 약물의 개발 확장을 고려할 수 있도록 미래 로열티를 조정했다"고 말했다.

sykim@newspim.com